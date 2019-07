Segunda B Córdoba CF | Los banquillos rivales, casi al completo Solo el de San Fernando está libre tras la dimisión de José Pérez Herrera

Fernando López @fernanlopez10 Córdoba Actualizado: 14/07/2019 08:25h

La Segunda División B es una categoría en la que la mano del entrenador se debe notar. La poca diferencia económica entre los proyectos, hace que la igualdad de plantillas sea más notoria que en categorías más superiores. En el grupo IV, el Córdoba CF parece partir con ventaja en ese sentido. De los 20 integrantes del grupo, su máximo responsable es el más experimentado de todos. Enrique Martín cuenta con un ascenso a Primera División con Osasuna y es el que más experiencia atesora con diferencia.

De los otros 19 banquillos restantes, solo el del San Fernando está vacante por el momento. José Pérez Herrera dimitió a primeros de julio y la entidad isleña está buscándole sustituto por el momento. Del resto, destaca los cambios bruscos producidos en los equipos murcianos y cómo los recién ascendidos han dado confianza a los técnicos que triunfaron la temporada pasada.

Es el caso del Algeciras, que renovó a Emilio Fajardo, el artífice del ascenso. También renovó por ascender Juanma Pavón en el Cádiz B. También renovaron y se estrenarán en la categoría los del Villarrobledo, quien confirmó a Jesús Castellanos, y el Villarrubia, con Javi Sánchez al frente del conjunto extremeño. Caso similar es el del Mérida. El conjunto romano retornó a la categoría de bronce de la mano de Santi Amaro, quien conducirá también este año al equipo. Precisamente ahí ha firmado el delantero cordobés Antonio Pino, quien será la referencia ofensiva de este equipo.

En el polo opuesto se encuentra tanto el Murcia, como el UCAM Murcia. El primero prescidió de Julio Algar después de no entrar en play off y ahora su apuesta pasa por Adrián Hernández, un técnico de la zona que cuenta en su haber con varios ascensos de Tercera a Segunda División B. El equipo universitario por su parte también ha variado el inquilino de su banquillo. Tras apostar en el final de temporada por un viejo conocido de la afición blanquiverde, Juan Merino, su apuesta para esta temporada es Rubén Albés, técnico con experiencia en el filial del Celta de Vigo, con el que llegó a jugar play off de ascenso a Segunda División A.

Continuando en el capítulo de entrenadores que se estrenan en el cargo están los del Sevilla Atlético. Paco Gallardo y Carlos Marchena han promocionado desde el Sevilla C hasta el primer filial del conjunto hispalense. En este tándem, Paco Gallardo será quien lleve las manijas, apoyado por el exinternacional de las Cabezas de San Juan.

Y es que son muchos los entrenadores que continúan al frente de sus labores como entrenador del proyecto que finalizaron la temporada pasada. El más longevo en el cargo es Fran Alcoy, quien suma seis temporadas al frente del Talavera y comenzará una nueva en agosto. También están renovados Héctor Sandroni en el Yeclano o Juan García en el Don Benito.

Más sonados son las ocupantes de los banquillos del Atlético Sanluqueño, el Badajoz, el Cartagena o el propio Recreativo de Huelva. En el primero de ellos está el excordobesista Abel Gómez, quien sustituyó al cordobés Falete el pasado mes de enero. En el Badajoz se encuentra Mehdi Nafti, uno de los entrenadores que mejor conocen la categoría mientras que en el Cartagena continuará Gustavo Munúa, quien fuese portero del Deportivo de la Coruña o el Levante entre otros.

El Recreativo de Huelva es quien puede tener otro de los entrenadores con más experiencia en los banquillos. Se trata de Alberto Monteagudo, quien dirigiese al Lugo en Segunda División la temporada pasada. También acumula experiencia en la categoría además de haber sido entrenador del Lucena CF en el pasado. En el banquillo de la Balompédica Linense continuará Jordi Roger mientras que en el del Recreativo Granada lo hará David Tenorio. El del Marbella también estará ocupado por David García Cubillo.