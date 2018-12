LA PREVIA El Córdoba, ante la «final» de esta semana El conjunto blanquiverde buscará la primera victoria de la «era Torres» ante el Elche

Puede que el partido ante el Elche tenga una trascendencia mayor por tratarse de un rival directo en la lucha por la permanencia. Y más si se trata de recortar distancias respecto a la zona de salvación. Incluso, tiene el añadido de que en el banquillo de El Arcángel se sentará por primera vez Curro Torres como entrenador del Córdoba.

Sin embargo, la realidad dice que es un partido más. Y que sólo hay tres puntos en juego, como los había en agosto cuando comenzó la singladura ante el Numancia y como los habrá en junio cuando acabe la Liga en La Coruña. Por ello, tampoco sería recomendable dar tintes dramáticos para un equipo al que le cuesta ya un potosí sacar adelante sus pleitos.

A esa circunstancia se debe añadir otra más. Al Córdoba se le presenta el encuentro en un momento complicado en lo que respecta al apartado de bajas. No en vano, serán cinco los jugadores que no estarán a disposición de Curro Torres. Jovanovic, Luis Muñoz y Javi Lara ya causaron baja en el partido ante el Lugo. Y a ellos se ha sumado el caso de Álvaro Aguado, que no es una cuestión menor. Por si no fuera bastante, Aythami ha de cumplir sanción por ver la quinta amarilla en el Anxo Carro de Lugo.

Ante esas circunstancias, a Curro Torres no le queda otra que hacer cambios en su equipo. Por lo pronto, parece que lo de Aythami tiene fácil solución, puesto que Jesús Valentín es el único jugador apto en esa demarcación además de Quintanilla. Mientras que lo del mediocentro ofrece más opciones. Porque Vallejo es seguro por delante de la defensa y, teóricamente, el resto de plazas se ofertarían entre Araujo, Blati Touré o Bambock. Con todo, también se podría dar margen a que De las Cuevas pudiera irse hacia una posición de partida interior.

En tal caso, abriría también otras opciones para el ataque y más si, como ha parecido durante la semana, Jaime está en condiciones de regresar. Después, también se podrían dar otros relevos como los de Fernández para el lateral derecho y Erik Expósito en lugar de un Piovaccari que deja la sensación de estar «peleado» con el gol.

En todo caso, será cuestión de esperar a ver los planes de Curro Torres. De hecho, antes de anunciar la alineación, que dice tener completamente decidida, debe realizar un descarte en la convocatoria. Y es que Andresito y Alfaro están de nuevo disponibles para vestirse. Por otro lado, queda pendiente ver cómo recibe El Arcángel al nuevo entrenador tras el despido de Sandoval, si bien no estaría de más recordar que Torres es un técnico con las ideas claras y con ganas de demostrar en el mundo del fútbol.

Por su parte, el Elche llega a El Arcángel después de encadenar un preocupante 1 sobre 12, que le ha devuelto a la zona conflictiva de la clasificación de Segunda. Eso sí, con un protagonista por encima del resto: Javi Flores. El cordobés regresa a «casa» siete temporadas después de su salida. El otro cordobés de los franjiverdes, Manolín, no viajó porque esta misma mañana está realizando un examen de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. En lo deportivo, Xavi Torres se postula como sustituto.

Borja Martínez es novedad en la lista y Pacheta, uno de esos entrenadores que hablan claro, tiene la duda de optar por una línea de tres o cuatro defensas. En todo caso, la defensa del Córdoba debe estar muy pendiente de Sory Kaba. Por otro lado, es cierto que ambos equipos se midieron en Copa y el conjunto blanquiverde goleó. Pero eso es pasado y hoy se juega otra «final».