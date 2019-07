CÓRDOBA CF Al Córdoba CF se le amontona el trabajo pese a presentar la campaña de abonos Aún no tiene ni amistosos ni stage confirmado y deberá acometer más fichajes

Fernando López @fernanlopez10 Córdoba Actualizado: 05/07/2019 08:45h

El Córdoba CFpresenta este viernes (11.30 horas,sala de prensa de ElArcángel) la campaña de abonados para la temporada que comenzará el próximo mes de agosto. La entidad blanquiverde es una de las que más tarde va a realizar esta presentación, sinónimo de la gran cantidad de trabajo que tienen en todas las áreas del club. Pese a que vaya a entrar en liza uno de los movimientos más importantes del verano en el seno de un club, son muchas las tareas pendientes que se amontonan en las oficinas de la entidad y a las que tendrán que hacerle frente con premura.

Además de la campaña de abonos, la entidad blanquiverde todavía no ha presentado las nuevas equipaciones oficiales. La temporada pasada la firma que visitió la blanquiverde fue Kappa mientras que esta será Adidas la marca comercial que vista al Córdoba CF. Aun así, todavía no se conoce más allá de la marca. Aun así, no es descartable tampoco, que las equipaciones sean presentadas más pronto que tarde o que incluso vean la luz con la presentación de la campaña de abonos este mismo viernes.

En el sentido extradeportivo, pero ya tocando de cerca el deportivo, tampoco se conocen ni los partidos de pretemporada ni los rivales que lo compondrán. Los pupilos de Enrique Martín comenzarán el trabajo el próximo 15 de julio, en apenas diez días pero aún no se conoce a qué rivales se medirán en los bolos veraniegos para preparar el desembarco en la categoría de bronce.

En ese sentido, tampoco se ha cerrado, a diez días de comenzar la pretemporada, ningún tipo de concentración. Más allá de una preparación dísica, este tipo de concentraciones sirve también para congeniar una plantilla que será nueva en más del 90 por ciento. Una de las posibilidades que se barajan es la de realizar un mini-stage en la costa. La idea es la de jugar algún partido de pretemporada y hacer coincidir ese (o esos) amistoso con una breve concentración. Y poco más. Aun así, no hay nada cerrado, pero lo que parece lógico es que está totalmente descartado largas o múltiples concentraciones como sí pasara en otros años en los que se concentraron en La Manga, en Marbella, Montecastillo o en Los Ángeles de SanRafael (Segovia).

En este ámbito también deben cerrar lo antes posible el pago a los jugadores para cerrar la temporada ya pasada. Este cinco de julio finaliza el plazo en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para que los futbolistas adscritos al sindicato puenda presentar denuncias por impagos en sus respectivos clubes. El plazo máximo para acometer el pago es hasta el 31 de julio, mismo día que el máximo mandatario del Córdoba CF, Jesús León, (Aglomerados Córdoba) debe abonar el pago de los 4,5 millones de euros al anterior mandatario,Carlos González (Azaveco), por la compra del paquete mayoritario de acciones.

Aspecto deportivo

Si en el aspecto extradeportivo queda mucho trabajo por hacer, en el deportivo no es que quede menos. Desde el desembarco de Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar han sido cinco las nuevas incorporaciones y otras tantas las bajas de jugadores con contrato. Hoy por hoy, los jugadores con contrato son los guardametas Marcos Lavín y Edu Frías (fichaje); los laterales derecho José Manuel Fernández y Raúl Cámara (fichaje); los centrales Víctor Ruiz (fichaje) y Fidel Escobar (fichaje); los laterales izquierdo Víctor Mena (regresa tras cesión) y Jesús Álvaro (fichaje); los medios Sebas Moyano (regresa tras cesión), Quim Araujo y Zelu (regresa tras cesión), y el delantero Juanto Ortuño (fichaje).

Aún así, tanto Quim Araujo como el propio Sebas Moyano o el lateral zurdo Mena pueden ser tres futbolistas que podrían abandonar la entidad antes de que finalice el mercado de fichajes. Mientras tanto, el meta Marcos Lavín, quien puso un mensaje que sonaba a despedida al finalizar la liga y todo hacía indicar su marcha, tiene pinta de que se quedará en la plantilla. También tiene pinta de quedarse Zelu, que tras convencer la pretemporada pasada cuando llegó procedente del Melilla, emigró para jugar cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa rindiendo a buen nivel toda la pasada campaña en uno de los grupos más difíciles de toda la segunda División B.

Eso es en cuanto al capítulo de bajas, en cuanto al de altas, se tendrá que firmar mínimo dos centrales y un lateral izquierdo, un centro del campo totalmente nuevo y algún delantero más. En este capítulo y pese a que han formado parte del Córdoba hasta el 30 de junio, pueden entrar tanto Alejandro Alfaro como Chus Herrero. Para que ambos renueven se tienen que dar unas circunstancias concretas. El entorno del jugador onubense prefiere guardar discrección, siendo la del Córdoba una de las opciones encima de la misa. Mientras que, por parte del central, ya jugó la temporada pasada en la categoría con el Albacete y no vería con malos ojos quedarse.

Quien no podrá venir y repetir será el meta Carlos Abad. Tras su regreso a Tenerife firmó una ampliación de contrato antes de marchase cedido a la liga griega, concretamente al Xhanti FC. Tampoco parece una posibilidad que se quede Javi Lara, uno de los cordobeses de la plantilla que finalizaban contrato. El de Montoro se encuentra de vacaciones en Nueva York tras haberse casado de manera reciente y todo hace indicar que su destino está lejos del Córdoba, por lo que la plantilla perderá savia local, lo contrario del filial, que sí se está rearmando con gente de la casa.