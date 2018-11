ADIÓS Carta abierta de José Ramón Sandoval al cordobesismo El entrenador de Humandes se despide de la afición del Córdoba en una misiva

J. G.

@abcordoba Córdoba Actualizado: 19/11/2018 17:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Curro Torres, nuevo entrenador blanquiverde

El exentrenador del Córdoba CF José Ramón Sandoval ha enviado este lunes una carta abierta «dedicada a todo el cordobesismo» como despedida de su segunda etapa con técnico del conjunto blanquiverde.

El preparador de Humanes señala que «desde que llegué al Córdoba Club de Fútbol y hasta la fecha, sólo tengo palabras de agradecimiento». Para él, continúa «en esta ciudad, con su gente y con la afición blanquiverde, he disfrutado de una de las etapas más bonitas de mi vida», por estima que será «un período que siempre llevaré en el corazón», porque el «el reto de entrenar al Córdoba CF ha sido apasionante».

Sandoval ha hecho un repaso de sus dos etapas en el vestuario. «Juntos, conseguimos un imposible la pasada campaña. Logramos mantener al club en el lugar que, como mínimo, merece, en Segunda División, aunque todo el mundo debe saber que el Córdoba es de Primera». El madrileño incide en que «he tenido la suerte estar rodeado de personas maravillosas, que siempre han creído en mi criterio, en mi forma de entender este deporte. Mi equipo técnico, mis jugadores, las personas que han confiando en mí dentro del club, a todos ellos, mi más sincero agradecimiento».

A pesar del despido, Sandoval estima que «soy consciente de que en la vida de un entrenador, que se dé una coyuntura como la que ahora vivo, es una de las posibilidades que existen». Por eso, subraya que «lamento no haber podido estar a la altura de lo que muchos esperaban, pero quiero dejar constancia de que me he desvivido para que las cosas salieran de la mejor manera posible, pese a las circunstancias».

Por último, el ex del Córdoba CF apunta que «he vivido y seguiré viviendo el cordobesismo porque me siento de aquí, de su gente. Esta es mi tierra y su escudo también es mío. No me despido, porque siempre estaré aquí. Agradezco el apoyo recibido, también el respaldo de los medios de comunicación. Si he fallado en algo, mis disculpas por ello. José Ramón Sandoval».