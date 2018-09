Sala de prensa Carlos Abad: «La victoria es totalmente necesaria» El portero canario volverá a la titularidad el sábado ante el Granada en Los Cármenes

Javier Gómez

El portero del Córdoba CF Carlos Abad ha desglosado la actualidad del equipo blanquiverde este jueves en la sala de prensa del estadio El Arcángel. El guardameta canario ha señalado que, por la situación del equipo y las posibles consecuencias de otro tropiezo, «la victoria es totalmente necesaria», porque «la afición está ansiosa de sumar de tres en tres y nosotros también».

Abad volverá a la titularidad del Córdoba CF el sábado ante el Granada en Los Cármenes, después de perderse la cita ante el Tenerife por la cláusula del miedo. El meta ha destacado la actuación de Alberto González, su compañero, el sábado. «Igual a la gente de fuera le sorprendió el rendimiento de Alberto, pero yo trabajo con él día a día y no me sorprendió porque sé que trabaja como un profesional; si vuelvo o no al once es una decisión del entrenador».

Para el meta cordobesista, «lo pasé peor en la grada que en el campo, pero el punto nos sirve para reafirmar la mejora en juego y actitud, aunque los resultados no nos están acompañando; el sábado solo nos faltó acierto y meterla».

Según Carlos Abad, «aún es pronto para hablar de que estamos descolgados» pase lo que pase en Granada. De hecho, cree que pueden dar la sorpresa en Los Cármenes, ya que «en Segunda, cualquier caso que visites no es fácil con independencia del rival, porque aquí puedes ganar al primero y perder con el último»