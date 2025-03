Bien en casa, no tanto fuera para el Córdoba CF en la última jornada

El Córdoba cerrará la primera fase de la liga regular ante el Betis Deportivo. Pese a ser el mes de marzo se trata de la última jornada liguera, acostumbrada a verla en el mes de mayo e incluso en el de junio. El conjunto blanquiverde necesita ganar, como primera parte de una ecuación de dos incógnitas si quiere estar entre los tres primeros clasificados. En la última década, el Córdoba siempre que cerró la liga en casa lo hizo sumando puntos y siempre consiguiendo los objetivos marcados.

Salvo la temporada pasada que se cerró la liga con una dura derrota ante el Cartagena en El Arcángel (0-2) y se dijo adiós al play off, el resto todo son resultados que invitan al optimismo. Además, el del Cartagena no fue el final de liga per sé si no un abrupto corte provocado por el coronavirus. El año anterior, en el año del descenso, el Córdoba cayó derrotado en Riazor (2-0) en el último partido en el fútbol profesional. Lejos de casa, la película es justo la opuesta puesto que es raro encontrar una victoria blanquiverde.

En junio de 2018, la última jornada de liga se disputó en El Arcángel y el Córdoba acabó ganando 3-0 al Sporting de Gijón con goles de Quintanilla, Guardiola y Álvaro Aguado para consumar una permanencia histórica. Un año antes, el cierre de la liga también se produjo en casa y sumando tres puntos que hizo al club cordobesista acabar décimo con 55 puntos tras sumar tres ante un Girona que acabó ascendiendo (2-1) con goles de Piovaccari y Carlos Caballero.

Hay que remontarse hasta 2016 para encontrar un empate aunque la situación era bien curiosa. Córdoba y Almería empataron (1-1) en El Arcángel aunque este resultado valía a ambos para conseguir sus objetivos. Los blanquiverdes acabaron en el play off de ascenso a Primera y el Almería salvó la categoría. El gol fue de Raúl de Tomás.

En primera división, la liga se cerró en Ipurúa , donde el Córdoba cayó ante el Eibar (3-0). El último año en Segunda División se firmó otro empate , esta vez ante el Mallorca (0-0), aunque fue válido para conseguir una plaza en el play off y salvaba al conjunto bermellón en Segunda. Antes de ese año, en 2013, el Córdoba cerró la temporada en Los Pajaritos con una derrota ante el Numancia (1-0).

En la temporada 2011-12, la liga acabó en Balaídos, firmando un 0-0 ante el Celta, que sirvió para que los gallegos ascendiesen como segundos y el Córdoba se metiera en el play off. Tampoco la temporada anterior se ganó, pero tampoco se jugó en El Arcángel. En 2011 fue Montilivi el campo que mandó al Córdoba de vacaciones con una victoria del Girona (2-1). En 2010 el Córdoba ganó al Castellón (0-1) en Castalia mientras que incluso en 2009, los blanquieverdes despidieron la liga con un triunfo local ante el Murcia (2-1).

Noticias relacionadas El Córdoba CF llega al último partido con un once en el que habrá cambios nuevamente