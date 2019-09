EN UNA REUNIÓN CON ENTRENAS Y AMADO Audios Córdoba CF | Jesús León prometió «entregar las llaves del club» si no pagaba el 31 de julio El presidente vinculaba, a días de expirar el plazo de pago a González, su decisión al dinero de un inversor sudamericano

«Señores, que el Córdoba no se va a ver afectado, yo entrego las llaves del club y a tomar por culo, ¿vale?». Con esa frase lapidaria pronunciada en «una rueda de prensa» que nunca se produjo, el presidente del Córdoba CF, Jesús León, aseguró que pondría punto final a su etapa al frente de la entidad blanquiverde «el lunes por la tarde», en referencia al día 29 de julio de este año, «si no ha llegado de lo de Erik», el supuesto empresario suramericano que iba a traer el dinero para financiar al montoreño, según siempre la versión de éste.

Así se lo contó de forma fría y directa León al exdirector general del Córdoba, Alfredo García Amado, y también a la responsable jurídica de la entidad cordobesista, Magdalena Entrenas, en una reunión, con el formato de desayuno de trabajo, el pasado 23 de julio en un céntrico hotel cordobés. Ese día el empresario de Montoro confesó buena parte de los contenidos tabú de su gestión al frente del club, unos audios y sonidos que este periódico, por el interés general y la importancia del conocimiento de este material para el cordobesismo, ha publicado en diferentes entregas desde hace dos semanas.

León, durante esa conversación, expuso a Entrenas y Amado que tenía solo tres opciones para conseguir liquidez de cara a afrontar el último pago de la compraventa del club a Carlos González (Azaveco). Ese plazo, de 4,5 millones de euros, finalizaba el 31 de julio, es decir, solo ocho días después de la reunión con los que todavía son consejeros del club. La primera opción era la entrada de financiación con el dinero que podía aportar «Erik», según León. La segunda vía era la venta del club a Manolo García Quilón, al que le hizo una propuesta a la desesperada en los últimos días de julio por 7 millones, quedarse un porcentaje de las acciones y que éste le pagara los 4,5 millones a González. La tercera, la respuesta de una reunión que había mantenido, según sus palabras, «con los dueños del Spartak».

Decidido a irse

En el contexto de la reunión con Entrenas y Amado, León intuye que Quilón, por lo que ha hablado con la abogada, no va a comprarle el club como salvavidas de última hora. En este momento, el presidente del Córdoba CF suelta del tirón, dirigiéndose a Entrenas y con Amado pendiente, una confesión de lo que tiene previsto a hacer si no encuentra dinero para pagar a González: «Déjame que te la cuente, ¿vale? Porque si Manolo (García Quilón) ha actuado así, lo mejor que hago es el lunes por la tarde (día 29 de julio), el lunes por la tarde, dar una rueda de prensa y decir, si no ha llegado lo de Erik (un supuesto empresario suramericano que iba a traer el dinero como financiación), dar una rueda de prensa... “Señores, que el Córdoba no se va a ver afectado, yo entrego las llaves del club y a tomar por culo, ¿vale?» .

León, por tanto, a una semana vista de cumplir el plazo de pago a Carlos González (Azaveco), pero sin liquidez aparente para afrontarlo, apunta las tres opciones que tiene para conseguir el dinero y cumplir. Sin embargo, el presidente, de no conseguirlo, aseguró que se iría del club para que «el Córdoba no se vea afectado». Finalmente, León no encontró la financiación necesaria, tampoco vendió a tiempo, no pagó a González el 31 de julio y tampoco se marchó de la SAD, como dijo que haría llegado el caso, a sus lugartenientes.

Con esa actitud y decisión final de León, el propio empresario de Montoro deja en evidencia que seguir en el sillón presidencial sin haber pagado ni depositado en el juzgado ese dinero para pagar afecta directamente a la estabilidad y futuro del club. A pesar de ello, tomó la posición de seguir adelante y al frente del Córdoba.

León declina hacer declaraciones

A través de los audios, León ya ha confirmado de su propia voz que Luis Oliver le prestó dos millones de euros para iniciar la compra del club. Igualmente, que García Amado, socio de Mesas Sport, le dejó otro medio millón. En total, 2,5 millones de los cinco que ha pagado. Los acreedores aseguran que León ha impagado esos préstamos. Además, el de Montoro desveló que quería vender el club a dos interesados diferentes: García Quilón y los dueños del Spartak de Moscú. Ahora, destapa que quería irse si no pagaba para no perjudicar al Córdoba, pero no lo hizo.

ABC Córdoba ha intentado durante estas semanas conseguir una versión, explicación o cualquier aclaración que estime conveniente el presidente del Córdoba CF, Jesús León, sobre el contenido que él mismo desvela en estos audios. Lo ha hecho de forma directa con él mismo y también de forma indirecta, a través del departamento de Comunicación del club. Incluso, ha vuelto a solicitarle una entrevista al empresario de Montoro para que pueda explicar en profundidad ésta y otras cuestiones de la SAD. Sin embargo, ha declinado de forma sistemática la posibilidad de hacer declaraciones a este medio.