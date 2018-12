ENTREVISTA Alcaraz: «Llevo 30 años pensando que cada partido es el último» El técnico del Zaragoza considera que su equipo y el Córdob están igual de necesitados

Dicen que todos los profesionales guardan un rinconcito para sus ex equipos. Y, por lo tanto, a Lucas Alcaraz le toca vivir una semana especial con motivo del enfrentamiento que han de dirimir en poco más de 24 horas el Zaragoza, del que es responsable de la primera plantilla en la actualidad, y el Córdoba, al que dirigió durante dos temporadas consecutivas. Curiosamente, un pleito en el que ambos conjuntos llegan muy necesitados en función a los puestos que actualmente ocupan en la clasificación y que les hace ver la Segunda B como una seria amenaza.

El técnico granadino ha concedido una entrevista a ABC Córdoba abordando la trascendencia del pleito, así como repasando su estancia de dos temporadas en la entidad blanquiverde, donde dejó amigos y tuvo palabras afectuosas para Ernesto Hita, consejero de aquella etapa recientemente fallecido.

Adentrándose en el partido de mañana, Alcaraz destacó que «tanto Zaragoza como Córdoba llegan con mucha necesidad de puntos y con necesidad de buenos resultados, que es lo que en fútbol te da opción a hacerte más fuerte». El técnico afronta una etapa en un Zaragoza, considerado como uno de los grandes de España por su palmarés, pero que ahora vive horas bajas. Al respecto, alegaba que «no es que me asuste o no», porque «sé que estoy en un club de gran importancia, con una repercusión mediática y con mucha historia».

Curiosamente, un familiar suyo, su tío Manuel, es historia viva del club maño al ser el tercer futbolista con más partidos. Sin embargo, la vida profesional ya le da para pensar de otro modo porque «hay un componente sentimental al principio, pero luego estás en más sitios y también se convierten en especiales». Y en ese grupo de halla Córdoba y el Córdoba.

Alcaraz repasaba que «la primera temporada la catalogaría como ordenada, mientras que la segunda fue más convulsa», aunque insistía en que «me quedo con el hecho de que estuve muy cerca de llegar a los 100 partidos y eso en el fútbol actual no es fácil». Sobre el Córdoba actual, ha aclarado que «no he podido verlo tanto, porque ya me ha pillado en otro banquillo». Al margen de que «no me gusta hablar desde fuera, porque creo que no me corresponde. Pero la categoría sí sé que exige mucho y que los equipos dependen de las dinámicas. Y si entras en una perdedora, es más difícil».

En ese sentido, está acostumbrado a la presión, porque «llevo 30 años como entrenador y la sensación que me produce cada partido es que cada semana se disputa el último de todo». Sin duda, algo que se multiplica en una Segunda que tiene « muchos clubes que tienen una tradición que la hacen aún más atractiva. Y más porque todos ellos tienen unas expectativas importantes, pero no deja de ser tan exigente como lo ha sido siempre».

En cuanto a su pronóstico, tiene claro que piensa en «ganar», pero lo mismo que le ocurre a Curro Torres. Todo ello en un partido que comienza a la misa hora que el River-Boca, si bien Alcaraz tiene claro que «este partido es más importante porque va mi pasión y mi profesión».