ÚLTIMA JORNADA Adiós definitivo del Córdoba CF a Segunda ante el Deportivo de la Coruña El conjunto blanquiverde busca evitar la última posición y el bloque gallego, el play off

Adiós definitivo a Segunda. Al fútbol profesional. Después de 12 años consecutivos y casi dos décadas completas (excepción de las 2005-06 y 2006-07). El Córdoba CF juega el último partido de la temporada 2018-19 que le devuelve a Segunda B. Lleva un mes descendido matemáticamente, pero hoy cerrará posiblemente el segundo capítulo más largo y bello de su historia (le ganan los años dorados de los sesenta con siete cursos seguidos en Primera).

Lo hace con el único atractivo de intentar eludir la última posición de la clasificación, a pesar de haber sido la permanencia más barata de la historia. Enfrente tendrá al Deportivo de la Coruña, que se juega el play off de ascenso a la máxima categoría y depende de sí mismo para conseguirlo. El choque comienza a las 20.30 horas en Riazor y será televisado en directo por Movistar Partidazo.

El Córdoba CF comparece con nueve ausencias y un enfado monumental del entrenador blanquiverde, Rafa Navarro, que insinuó el jueves la falta de profesionalidad de algunos de sus jugadores. Luis Muñoz está sancionado. Blati y Carrillo se han despedido del club por adelantado. Aguado no juega por decisión de la entidad por el traspaso del Valladolid. Quintanilla y De las Cuevas están lesionados. Sobre los percances de Lavín, Jaime Romero y Quezada hay más incógnitas, según el técnico.

El Deportivo de la Coruña, que se juega la última plaza de promoción ante su público, ha convocado a toda la plantilla, incluido el lesionado Krohn-Dehli, que no jugará.

El Córdoba CF necesita un mejor resultado que el Nástic para no acabar último. Es decir, ganar y que los catalanes no venzan. O empatar y que los rojillos pierdan. El Dépor depende de sí mismo para jugar el play off. Lo hará si gana. También si empata y el Cádiz no gana en Gijón. Si pierde, necesitará además que el Oviedo no gane a Osasuna.