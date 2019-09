Actos por el V Centenario Sanlúcar participa en la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo con la despedida a la nao «Victoria» La sociedad civil se vuelca en una jornada que estuvo repleta de actos donde participaron todas las instituciones civiles y militares

Elena Carmona @elenauer Sanlúcar Actualizado: 21/09/2019 08:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la caída del sol, la Nao Victoria partía del muelle de Olaso en Sanlúcar de Barrameda convirtiéndose en el acto más multitudinario de todos los celebrados desde primera hora de la mañana con motivo de V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Partía bajo los sones de cuatro salvas y del himno de España que anunciaban el movimiento de una embarcación que contaba con la representación de un muy conseguido Pedro de Magallanes y del marino vasco Juan Sebastián Elcano, entre otros tripulantes que rememoraban la salida de la expedición hacia de una de las gestas más importantes para la humanidad y para la historia.

Un público muy familiar abarrotaba la playa del entorno del Real Club Náutico de Sanlúcar, desde donde salía la réplica de la embarcación. A todo ello se unía la convocatoria infantil del Desafío Doñana, que continuará en la jornada del sábado. Padres que contaban a sus hijos unos relatos de cosecha propia sobre lo ocurrido en el siglo XVI, curiosos que se acercaban a los expositores para atender a las explicaciones de cómo era el comercio en una época donde Sanlúcar ya tenía luz propia.

La partida de la réplica de la Nao Victoria se retrasaba una media hora, según lo previsto, pero contaba con la representación de todas las instituciones públicas.

Fotos y selfies que no se perdieron por el camino, sino que permitían a todos los lugareños tener ese recuerdo de aquel momento de la historia que no volverá a repetirse pero que quedará en su memoria y en la de todas las generaciones futuras para no olvidar que España fue protagonista de la Primera Vuelta al Mundo.

El punto y final llegó con la entrega de premios «Capitán de Galeones», a cargo de la Fundación Puerta América. Un abanico de actividades para celebrar este V Centenario al que aún le queda mucho recorrido.