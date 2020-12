Cádiz Se retrasa hasta mediados de enero la vacuna contra el Covid-19 en Gibraltar La complejidad del transporte y conservación obligan a atrasar el calendario de vacunación, que era inminente; el Peñón recibirá a principios de año 70.000 dosis, el doble de las previstas inicialmente

Las previsiones no se han cumplido y Gibraltar no comenzará a vacunar antes de Navidad contra el Covid-19 como estaba previsto y como empezó a hacer el martes el Reino Unido. Según acaba de confirmar el director de Salud Pública de Gibraltar, Sohail Bhatti, al diario The Gibraltar Chronicle y a la radiotelevisión pública del Peñón, la GBC, las vacunas de Pfizer contra el Covid-19 no llegarán a la colonia británica hasta mediados de enero.

La complejidad en el transporte de la fórmula de Pfizer, que necesita ser conservada a 70 grados centígrados bajo cero, es la causa de dicho retraso en su llegada al Peñón. La cadena de frío no se puede romper en ningún momento, por lo que una vez que lleguen a Gibraltar, la vacunación comenzará de manera inmediata ya que una vez descongeladas, sólo duran cinco días. Gibraltar ya ha adquirido dos congeladores para almacenar las vacunas que se espera que lleguen la próxima semana.

Eso sí, Gibraltar recibirá el doble de las dosis previstas inicialmente, 70.000 unidades. Esto permitirá vacunar a 35.000 personas, ya que se necesitan dos dosis por paciente.

Según el director de Salud Pública del Peñón, Reino Unido suministrará la vacuna de Pfizer a todos los territorios de ultramar, entre los que está Gibraltar, al mismo tiempo. Asimismo, ha apuntado que podrían llegar en aviones militares en cajas que contienen 975 dosis.

Tras vacunar a los mayores de 80 años y al personal sanitario y social que los atiende, entre los que hay muchos españoles, el calendario de vacunación continuará con los mayores de 70 años, los adultos en riesgo, los servicios esenciales y el resto de adultos. Los niños quedarán excluidos.

