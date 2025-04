El PP de Jerez denuncia «sombras» en la adjudicación del diseño del Centro Tecnológico del Motor

El grupo municipal del Partido Popular en Jerez , de la mano del edil Jaime Espinar , ha denunciado «sombras» en la adjudicación del diseño del Centro Tecnológico del Motor , que se ubicará en el entorno del Circuito de Jerez Ángel Nieto. Los populares preguntan «qué criterios ha utilizado el Partido Socialista para seleccionar a tres empresas de Madrid y pedirles un presupuesto para el Centro Tecnológico del Motor». Reclaman al equipo de Gobierno del Ayuntamiento jerezano y a Mamen Sánchez, como alcaldesa , que «no esté más tiempo callada y dé cuenta de qué relaciones tenía con la presidenta de la empresa a la que se ha adjudicado a dedo el diseño del Centro del Motor, así como explique a los jerezanos esos criterios de selección».

El procedimiento era para la contratación del diseño del Centro Tecnológico del Motor. Los antecedentes se centraban en la ausencia del proyecto y en que la propuesta del PSOE no encajaba en los fondos ITI , por lo cual Jerez «perdió cinco millones de euros». El proyecto, según los populares, «seguimos sin verlo» y hace unos días se informaba que «se había contratado a una empresa para hacer dicho diseño, cuando ya supuestamente estaba hecho».

No se entendía por qué se sacaba otra vez el proyecto del citado centro tecnológico, y «nos responden que sí que lo hay pero que debe rediseñarse. Algo bastante curioso y extraño». Se trata de una adaptación del proyecto y «ahí empezamos a dudar y pensar que podía haber algunas sombras en este procedimiento de contratación». Se pidió presupuesto a tres empresas para este cometido: Akanz Partners, Izazi Consultores y a Phillippe Lambert . Las tres empresas son de Madrid , y los populares se preguntan si «¿en Jerez no hay ninguna empresa que te pueda hacer un diseño de un proyecto?, ¿en Andalucía tampoco?».

Después, «nos enteramos que la beneficiaria, Akanz Partners, a la que los jerezanos vamos a pagar 18.000 euros , apenas tiene un año de vida y ninguna experiencia en el sector del diseño de proyectos ». Para Espinar es una «casualidad que hayamos ido a esa empresa. Pero además, la administradora única de esta empresa se llama Paz Martín Lozano, histórica dirigente del PSOE , parlamentaria en la Asamblea de Madrid durante 16 años y portavoz socialista en el Consistorio de Móstoles». Pero además, el edil popular añade que la presidenta de la empresa es «Candela Mora González, nombrada en 2013 por el Gobierno del PSOE en la Junta, delegada de la Junta en Madrid » -de la que muestra una foto con la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.

Esta empresa se dedica a: planificación de eventos, diseño de rutas turísticas, consultoría de igualdad y desarrollo de negocios..., pero nada del diseño de proyectos, denuncian los populares. Asimismo cuenta cómo ya hubo con esta empresa un « escándalo en Torremolinos por un procedimiento exactamente igual para el desarrollo de una app: pidieron tres ofertas a tres empresas de Madrid, igual que en Jerez».

En su labor de investigación, el PP indica que Lambert se vende como «coach para start up y emprendedores». Izazi Consultores no tiene redes sociales, ni hay información de trabajos realizados, solo su página web, relacionada con proyectos de ingeniería y redes sociales.

Espinar considera que todo este asunto es «bastante raro y podríamos estar hablando de un chanchullo en el Ayuntamiento y hay tufillo a nepotismo político », porque la empresa elegida está dirigida por «dos personas relacionadas con el PSOE». A juicio de los populares, «tienen que eliminar toda sombra de dudas y deben dar la cara, no echar balones fuera y no amedrantarnos». Asimismo, el edil popular insistió en que no use a los trabajadores municipales de «escudo».

El PP ha solicitado el expediente de este procedimiento de adjudicación para investigar si existe alguna relación entre estas empresas a las que se ha pedido los presupuestos. «Estudiaremos todas las vías posibles y no nos quedaremos de brazos cruzados», concluyó el edil del PP.