Jerez El PP afirma que la condena constata que Camas «ha mentido» en cuanto a su relación laboral con Faffe Los populares reclaman medidas a la alcaldesa después de que el concejal socialista «no accediera a un trabajo para toda la vida como cualquier otro hijo de vecino»

Elena Carmona @elenauer Jerez Actualizado: 18/09/2019 14:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Popular ha valorado en rueda de prensa la sentencia «favorable» que se ha dictado desde el juzgado de Primera Instancia de Jerez a la demanda interpuesta por el concejal socialista y teniente de alcaldesa, Francisco Camas, tras considerar que había recibido un ataque a su honor después de que su nombre apareciera en el listado de los supuestos «enchufados» de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe). A juicio del concejal Jaime Espinar, esa sentencia «es contraria no sólo a Camas, que está condenado al pago de las costas, sino al PSOE, por la táctica de la alcaldesa Mamen Sánchez de querer amordazar a partidos y periodistas para que no digan lo que ella no quiere escuchar".

En ese sentido, pone como ejemplos el caso de la subida de los sueldos, que tuvo «repercusión nacional y donde nos amenazó con llevarnos a los juzgados». El PP «no se va a callar y el juzgado nos ha dado la razón».

Destacó que «con la documentación acompañada a la demanda y particularmente la vida laboral del demandante, ciertamente se pone de manifiesto que Camas estuvo contratado por el Fondo Promoción de Empleo demayo a junio de 2001, de mayo a septiembre de 2002, y de diciembre de 2002 a febrero de 2003». Pero igualmente, queda constatado que «la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se constituye mediante escritura de 22/5/2003, y Camas estuvo percibiendo el subsidio por desempleo del 12/4/2003 al 30/6/2003, apareciendo como contratado por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo en fecha 1/7/2003 y hasta el 2/5/2011». Finalmente, en ésta ultima fecha, disuelta la Fundación citada, «pasa a estar empleado en el Servicio Andaluz de Salud, sin solución de continuidad». A juicio de Jaime Espinar es «grave» porque se constata que cuando se constituye la Faffe, «el señor Camas no formaba parte de la Fundación, sino que estaba en el desempleo». Y si además se atiende a la demanda que interpuso Camas, aclara Espinar, se decía que «el señor Camas forma parte de la Faffe porque en el momento en el que se constituye, él formaba parte de la citada Fundación», donde intentaba justificar que «él no era un enchufado».

Mientras tanto, su vida laboral dice textualmente que cuando se constituye la Faffe, «él estaba en el paro, no pertenecía a ningún organismo de la Junta. No fue ni por méritos, ni igualdad ni capacidad, todo parece indicar que fue por afiliación política».

Al parecer, le sirvió un «estudio corcho en Andalucía, otro sobre parques naturales en Andalucía y uno sobre el vino de Chiclana, eso le sirvió para tener un trabajo de por vida en la Faffe y después en el Servicio Andaluz de Empleo».

Los populares «le pedimos a Mamen Sánchez que se plantee la continuidad de Camas en el Gobierno de la ciudad, «ante estas presuntas irregularidades, que no accedió igual que cualquier otro vecino a un trabajo de por vida» y porque «ha mentido». Si no toma medidas, el PP pedirá «el cese» de Camas porque «Jerez no puede permitirse tener a una persona que miente y sobre el que hay la duda de haber conseguido un trabajo de manera regular».

Próiximamente tendrá que dar explicaciones en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre la Faffe. Canal Sur va a emitir en directo dicha comisión donde podrá verse al teniente de alcaldesa de Jerez.

En cuanto al intento de la Fiscalía por reactivar este caso, después de los últimos cambios de la juez Núñez de Bolaños de los que informara ABC, «es una verguenza, no se puede considerar. Incluso se le ha interpuesto un recurso y la Fiscalía pretende que se reactive».

Criticó el hecho de que al edil socialista lo haya defendido el abogado que tiene el contrato con el Ayuntamiento de Jerez y «no queremos pensar que el Ayuntamiento jerezano haya pagado la defensa de Francisco Camas, porque entonces ya serían irregularidades mayores. Y debería explicar si el dinero va a salir del Ayuntamiento».