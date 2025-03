«El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar nació pequeño y no se han ido implementando medidas”» Así de tajante se muestra la secretaria de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz (AUGC), Carmen Villanueva , que recuerda que el narcotráfico afecta a toda la provincia y critica la falta de previsión del Ministerio del Interior al no implementar medidas para la cantidad de detenidos, droga, embarcaciones y vehículos que han sido intervenidos desde que se puso en marcha en julio de 2018. Las cifras de julio de 2020, cuando el plan fue prorrogado, hablan por sí solas: unas 5.000 detenciones, más de 150 toneladas de droga y casi un millar de vehículos y embarcaciones.

«Se ha diseñado un plan para coger droga y detener a los narcos, pero no para lo que todo eso conlleva. Hay decenas de macrocausas que están a punto de comenzar y no hay lugar donde celebrarlas porque son decenas de detenidos. El colapso en los juzgados debido a la falta de medios y a las numerosas causas judiciales puede poner en libertad a muchos narcos porque se cumplirá el tiempo de prisión preventiva. Pero es que además, hay problemas para almacenar y custodiar tanta droga, narcolanchas y vehículos. No ha habido previsión en este sentido», afirma. Y va más allá, pide medidas estructurales y permanentes en el tiempo «para que el esfuerzo inicialmente realizado sea fructífero».

Villanueva incide en que el narcotráfico no es sólo un problema del Campo de Gibraltar «sino de toda la provincia y de las zonas aledañas », a donde los narcos han extendido sus tentáculos debido a la presión policial en el Estrecho. En este sentido, aplaude los medios llegados a la Comandancia de Algeciras pero censura que no haya ocurrido lo mismo con la de Cádiz y con zonas como la sierra.

También denuncia la escalada de violencia que se está registrando desde hace tiempo en algunas zonas de la provincia y asegura que hay miedo: «En otras zonas de la provincia hay miedo en los agentes, se ha desatado la violencia . Tenemos graves problemas. Hay muchas armas y violencia , y la marihuana también está causando estragos. El contrabando de tabaco tampoco cesa. La situación de inseguridad derivada del narcotráfico no se ha erradicado, ni mucho menos. No sólo continúan las aprehensiones, síntoma evidente de que el tráfico de ilícitos continúa, sino que la violencia no ha desaparecido».

Prueba de ello, recuerda, son las agresiones producidas a agentes de la autoridad. «Es necesario recordar la incautación de armas de guerra en algunas intervenciones, los enfrentamientos de decenas de personas (tanto por tierra como por mar) contra a los cuerpos policiales con varios agentes heridos a plena luz del día, lanzamiento de cócteles molotov caseros y sobre todo, las embestidas con vehículos de gran cilindrada a los agentes que intentan abortar los alijos, que han causado en estos dos años numerosos daños personales y peor aún, la muerte de un policía local y un guardia civil », abunda.

Por ello, demanda más recursos, no sólo para la Guardia Civil sino para la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera, las policías locales y los funcionarios de prisiones , que recuerda también sufren las consecuencias con los centenares de detenidos por narcotráfico en las cárceles.

Además, reprocha que el Gobierno siga sin poner en marcha el tan publicitado Plan Integral del Campo de Gibraltar con medidas trasversales de empleo, formación, sociales o de infraestructuras: «Sin estas medidas el problema nunca acabará. Hay que actuar de manera integral para que el narcotráfico no sea el espejo donde se miren muchos jóvenes . ¿Qué se le ofrece a un adolescente que ve que con una noche de trabajo con los narcos gana más que con un mes de trabajo legal?. Eso hay que atajarlo y hacerlo cuanto antes».

«De mayor quiero ser portuario o lanchero»

Como ejemplo, Villanueva cuenta cómo en un instituto, cuando se le preguntó a un alumno qué quería ser de mayor, respondió que portuario o lanchero.

La AUGC también alerta del grave problema que está generando el «petaqueo» , como se conoce al suministro de combustible para narcolanchas, una actividad a la que ya se dedican muchos menores. Recuerda que, al igual que ocurre con el contrabando de tabaco, esta actividad ilícita supone el primer escalón para entrar a formar parte de estas organizaciones.

«El transporte y tenencia de combustible para narcolanchas debe ser delito y no infracción administrativa , como ocurre ahora. Gibraltar ha endurecido las penas y las sanciones por esto, y nos vuelve a llevar ventaja. Con la prohibición de las narcolanchas ya lo hizo en 1995, pero aquí siempre vamos tarde. ¿A qué esperamos, a que se produzca una explosión y muera alguien para actuar?. No queremos esperar a que haya muertos para tener que manifestarnos y que se legisle», señala.

La AUGC, que forma parte de la plataforma ‘Por tu seguridad, por la de todos’, integrada por sindicatos policiales, coordinadoras antidroga y movimiento asociativo, planteará propuestas en el nuevo documento que se está redactando para ser consensuado sobre el Plan Integral del Campo de Gibraltar.

Una de ellas es que la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de seguridad vaya más allá del mero intercambio de información . «Nos referimos a la implementación de mecanismos de colaboración, es decir, tenemos que aspirar, no a la simple coordinación, sino ir más allá y comenzar con la puesta en marcha de actuaciones conjuntas. Lo anterior supone la creación de un mando único operativo y de inteligencia. Pero no se trata de designar responsables políticos comunes, pues si realmente queremos una colaboración efectiva, no queda otro remedio que integrar en los mismos organigramas operativos a los altos mandos de los respectivos cuerpos implicados para que así planifiquen conjuntamente acciones de obligado cumplimiento para todos sus integrantes».

Juzgados colapsados

En materia judicial, demanda seguir aumentando el número de juzgados, ya que sostiene que en el Campo de Gibraltar el 60% de las causas que se instruyen son delitos relacionados con el narcotráfico: «Pedimos la ampliación de plantilla de fiscales y la dotación de más personal administrativo en los juzgados para agilizar los trámites y que los juicios se agilicen evitando demoras de años, lo que conlleva en ocasiones reducciones de condenas por dilación indebida, algo que se interpreta como fortaleza de los delincuentes y debilidad del poder judicial».

También demanda un juzgado especializado , «una figura indispensable y necesaria en el punto más caliente de narcotráfico de toda la Unión Europea» y un depósito judicial adecuado para que las narcolanchas no se acumulen en lugares inapropiados como el puerto de Algeciras hasta que sean destruidas.

Miembros de la plataforma 'Por su seguridad, por la de todos' en una concentración Zona de especial singularidad para toda la provincia AUGC, que lleva años reclamando que el Campo de Gibraltar sea considerado zona de especial singularidad , sostiene que dada la situación actual, dicho reconocimiento debe ser ampliado a toda la provincia de Cádiz y territorios limítrofes , e incluso a otros colectivos funcionariales más allá de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la sanidad o la enseñanza, con incentivos de índole profesional, económico y social para lograr su arraigo en la provincia. Insiste en que es necesario que se reconozca esta singularidad y que se ejecuten las inversiones prometidas para solventar un problema estructural que no haga perder una nueva generación de jóvenes gaditanos. Al respecto, Villanueva criticó que el PSOE votara en contra de la propuesta que el PP llevó al Senado hace tan sólo unas semanas sobre esta demanda.