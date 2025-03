Pfizer siempre llega antes a Gibraltar

Gibraltar , la última colonia que queda en continente europeo, volverá a beneficiarse de su dependencia de Reino Unido. Ya lo hizo en 1998, cuando fue el primer territorio peninsular en el que se comenzó a distribuir el milagro azul contra la disfunción eréctil, la Viagra , desarrollada por Pfizer, y volverá a repetir la hazaña 22 años después con la vacuna de esta misma farmacéutica contra el Covid-19.

La salida de Reino Unido de la Unión Europea, que arrastra también a Gibraltar pese a que los habitantes del Peñón votaron de manera mayoritaria contra este divorcio, posibilitará que los gibraltareños vuelvan a hacer historia al vacunarse contra el coronavirus antes que los europeos.

Londres anunció hace unos días que la Autoridad Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido daba el visto bueno a la vacuna de Pfizer y la alemana BioNTech contra el Covid-19, lo que lo convertirá en el segundo país en ponerla tras adelantarse Rusia. Su administración comenzará esta misma semana entre los británicos. Las primeras dosis ya han salido, irónicamente, de un laboratorio europeo con destino a Reino Unido.

Nada más conocerse la noticia, el Gobierno del Peñón anunció que había llegado a un acuerdo con Londres para que esta vacuna se suministre «lo antes posible» en el Peñón, sin concretar fecha, eso sí.

Trabajadores españoles en Gibraltar serán los primeros en ser inmunizados en España

Gibraltar recibirá al menos 35.000 dosis de esta vacuna, que se administrará en primer lugar a mayores de 80 años y del personal social y sanitario que los atiende. Entre dicho personal también estarán los transfronterizos -ciudadanos españoles y de otras nacionalidades europeas que trabajan en el Peñón-, muchos de ellos del sector sanitario y asistencial y del Campo de Gibraltar, quienes se convertirán así en los primeros en recibir esta vacuna en la UE, antes incluso que gibraltareños que no forman parte de estos grupos de riesgo.

Las previsiones de Europa se sitúan a finales de diciembre y principios de enero para esta vacuna y la de Moderna, respectivamente. El Gobierno de Gibraltar incluirá además al resto de trabajadores transfronterizos en su campaña de vacunación.

La diferencia con lo ocurrido en su momento con la Viagra es que entonces se pudo adquirir en las farmacias de Gibraltar por quienes no residían en el Peñón, pero ahora, lógicamente, la vacuna será administrada por el personal sanitario siguiendo unos estrictos criterios de la autoridad sanitaria del Peñón.

Gibraltar ha comprado además las neveras necesarias para almacenar la vacuna de Pfizer, ya que necesita ser conservada a 70 grados centígrados bajo cero.

Con una eficacia del 95% en sus pruebas finales y del 94% en mayores de 65 años, Reino Unido considera que la vacuna de Pfizer cumple con estrictas normas de seguridad, calidad y eficacia.

El ministro de Gibraltar, Fabian Picardo , destacó la importancia de lo que supone la llegada de esta vacuna pero alertó de que no se puede bajar la guardia : «La vacuna es el primer paso real para volver a una vida más normal y reunirnos con nuestros seres queridos, sin olvidar las importantísimas lecciones que nos ha enseñado esta terrible pandemia. Pese a esta fantástica noticia no debemos bajar la guardia todavía. El virus sigue ahí fuera y una vacuna no es una cura. Por favor, continúe protegiéndose a sí mismo, a sus seres queridos, a nuestra autoridad sanitaria y a nuestra economía. Lávense las manos, usen una mascarilla donde deban hacerlo y manténganse a una distancia segura de los demás».

