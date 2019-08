En su visita al alcalde de Sanlúcar Montero recuerda a Díaz Ayuso que deben cumplirse las «reglas de estabilidad» La ministra de Hacienda reclama que cada comunidad autónoma sea «corresponsable» de que su sistema financiero funcione en conjunto y con «homogeneidad»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondía a la candidata a la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), tras sus críticas a la «voracidad fiscal» del Gobierno central y su anuncio de la rebaja de los impuestos, que «las comunidades autónomas deben ser responsables y velar por el cumplimiento estricto de las reglas de estabilidad. Es difícil que comunidades que no cumplen con las reglas de estabilidad puedan tener capacidad normativa para perjuidcar esos datos». Las declaraciones las hacía tras visitar de manera oficial al alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora.

Asimismo, manifestó que cada comuniadd autónoma es «corresponsable de que el sistema financiero autonómico funcione en el conjunto con una cierta homogeneidad». A su juicio no puede haber diferencias significativas entre las obligaciones fiscales y los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, dependiendo de donde se vive.

Montero considera que se debe «velar para que no se llegue a situaciones no deseables o cuestiones relativas a las prestaciones ciudadanas donde no queremos un recorte del gasto público que haya que vayamos para atrás en relación con la recuperación económica».