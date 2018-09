La Línea y Algeciras reclaman medidas para defender la comarca del Campo de Gibraltar Los dos alcaldes alertan de la relajación política ante un problema serio

S. Rodríguez

Quien más preocupación está expresando hasta el momento ante el Brexit y quien más beligerante se está mostrando es el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, del partido localista La Línea 100 x 100, quien no cesa en su empeño de clamar por medidas ante lo que está por llegar a un municipio de 70.000 habitantes que aún siente las heridas del cierre de la Verja de Gibraltar en 1969, lo que obligó a un éxodo masivo y separó a centenares familias de ambos lados.

Y es que Juan Franco no se cansa de denunciar, tanto con el anterior Gobierno del PP como con el actual, en manos del PSOE, que no se están adoptando medidas y que la pasividad del Ejecutivo español en este asunto está siendo clamorosa.

«Quedan sólo siete meses para que se produzca el Brexit. Pese a habernos dirigido a todas las instituciones con competencias decisorias no hay ni una sola medida específica para La Línea de la Concepción», remarca. Han pasado incluso dos Gobiernos. «Con el primero, anuncios y palabras vacías que no cristalizaron en nada. Con el actual, tres cuartos de lo mismo, pese a que nuestra realidad es conocida al detalle. Y mientras, el tiempo pasa, las medidas no llegan y la incertidumbre crece».

En La Línea se reclama además que se reconozca institucionalmente su singularidad. «La Línea es la única ciudad fronteriza en toda la Europa continental y por desgracia, estamos padeciendo los efectos desde el día siguiente al referéndum de 2016 con la devaluación de la libra, que está afectando a los trabajadores españoles en Gibraltar y que se está notando en el consumo en nuestra ciudad», se lamenta.

Negociación difícil

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), que es además presidente de la Comisión de Exteriores en el Senado, destacó la debilidad de los negociadores británicos en este asunto y afirmó que la situación actual hace muy complicados los acuerdos.

Ante lo que está por llegar, Landaluce exige medidas y un trato prioritario para el Campo de Gibraltar: «El desarrollo del Campo de Gibraltar debe ser prioritario para el Gobierno de España mientras se ve cómo afecta o no el Brexit».

En este sentido, indica que lo fundamental es que este proceso no afecte a las personas, que son la prioridad para este alcalde, «y que Gibraltar y el Campo de Gibraltar puedan desarrollarse juntos».

Por ello, considera que es hora de actuar: «Me niego a que nadie se relaje a la hora de buscar solución a nuestros problemas y para blindar el desarrollo de infraestructuras, educación y empleo en el Campo de Gibraltar».

José Ignacio Landaluce ha invitado al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que conozca sobre el terreno la realidad del Campo de Gibraltar «y el compromiso que debe adquirir el Gobierno de España para la defensa de esta comarca», si bien aseguró que aún no ha recibido ninguna respuesta. Por ello, demanda «trabajo y que no se baje la guardia» ante un proceso que le inquieta.