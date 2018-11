CAMPO DE GIBRALTAR La Línea de la Concepción clama por el reconocimiento de su singularidad El Plan Integral para el Campo de Gibraltar del Gobierno genera un inmenso rechazo en este municipio. El alcalde advierte que no se quedará impasible

Soraya Fernández

La Línea Actualizado: 19/11/2018 20:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Campo de Gibraltar recibe dividido el Plan Integral aprobado por el Gobierno

El rechazo es generalizado. El Plan Integral aprobado por el Gobierno central para el Campo de Gibraltar ha sentado como un jarro de agua fría en La Línea de la Concepción (Cádiz), municipio que lleva años clamando por el reconocimiento de su singularidad como ciudad fronteriza y que no ha recibido un trato diferenciado en dicha batería de medidas.

Las redes sociales arden con este tema. Decepción y enfado son los sentimientos más expresados, aunque también hay quien está promoviendo que no se acuda a votar el próximo 2 de diciembre como castigo.

Tras una primera valoración en su muro de Facebook, el alcalde de La Línea, Juan Franco, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para expresar su rechazo a dicha batería de medidas y para advertir que la situación en esta ciudad puede tornarse en una repetición de 1969, cuando se cerró la Verja con Gibraltar.

Juan Franco ha confirmado que ha enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, invitándola a visitar La Línea o, por el contrario, solicitándole una reunión en Madrid con el objetivo de trasladarle la situación de una ciudad muy afectada por el Brexit, el contrabando, narcotráfico y altas tasas de desempleo, «y con una problemática social y económica no comparable a otros municipios, no sólo de la comarca, sino del país»

Asimismo, ha reconocido que recibió el Plan Integral, no como un jarro de agua fría sino como «un embalse de agua helada» y ha vuelto a calificarlo como una «tomadura de pelo a los linenses. No me voy a quedar quieto, aunque sea lo último que haga», ha dicho.

Tras una reunión con la junta de portavoces, ha anunciado un encuentro este martes con la Mesa de Trabajo por La Línea, para analizar posibles medidas de presión.