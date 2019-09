BREXIT La Junta de Andalucía y Gibraltar llaman a la calma ante el abismo de un Brexit duro El consejero de Economía reconoce que el Campo de Gibraltar puede ser la zona más afectada y Picardo apela a la generosidad para garantizar la fluidez en la Verja

Soraya Fernández @sorayafergo Gibraltar Actualizado: 14/09/2019 08:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La inquietud en el Campo de Gibraltar por la proximidad de un Brexit sin acuerdo va en aumento a medida que se aproxima el 31 de octubre. La incertidumbre en la ciudadanía y el tejido económico es palpable porque se teme lo peor. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía se llama a la calma.

Éste fue el principal mensaje que llevó este viernes el consejero de Economía, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, a esta comarca gaditana, con cuyos alcaldes se reunió para detallarles el contenido del Programa Andaluz de Medidas de Preparación y Contingencia frente al Brexit, un plan de 112 medidas de las que 69 son específicas para esta zona.

Velasco reconoció que se en dicho plan se ha tenido «una sensibilidad especial» con el Campo de Gibraltar «porque este área puede ser potencialmente la más afectada por la salida, ya sea brusca o pactada. Al tener una frontera con la colonia de Reino Unido, es el territorio más sensible. Pero la Junta está aquí, apoyando a familias y a empresas. Este plan ayudará a minimizar los efectos a pesar de la incertidumbre», afirmó.

Entre las medidas propuestas, destacó el asesoramiento a empresas que exportan al Reino Unido para modificar su modelo de negocio y que se adapten a la nueva situación, así como a las que quieran diversificarse hacia otros países.

En cuanto a las que afectan al Campo de Gibraltar, resaltó la creación Centro de Innovación Logística que permita el desarrollo de proyectos de innovación en logística e industria 4.0.

Al respecto, recordó que el Campo de Gibraltar aglutina las industrias más importantes del sector energético y del acero a nivel mundial y que conforman un conglomerado de empresas con una potente actividad orientada a I+D+i y un gran potencial económico. También tiene uno de los puertos líderes a nivel mundial en materia logística, el de Algeciras.

El objetivo de esta medida, según explicó, es aunar estas empresas con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y la Agencia IDEA para poner en marcha un espacio dotado de la tecnología y las herramientas necesarias para sus proyectos.

Otra de las actuaciones es la Estrategia de Innovación Económica del Campo de Gibraltar, que irá acompañada de un plan de inversiones incidiendo en empresas, emprendimiento, empleo, formación, transporte, infraestructuras, sostenibilidad medioambiental, innovación, desarrollo tecnológico y cooperación.

En el ámbito del mercado de trabajo -sólo en Gibraltar trabajan 9.726 andaluces-, la Junta de Andalucía va a reforzar los incentivos a la contratación de nuevos desempleados procedentes de la aplicación de un posible ERE motivado por el Brexit. Se ampliará la línea de incentivos al empleo estable con una convocatoria específica destinada a este colectivo.

Eso sí, el consejero se mostró preocupado por el desolador panorama que dibuja el informe del Gobierno del Reino Unido denominado Yellowhammer, que prevé desabastecimiento de alimentos, medicinas y retenciones en las fronteras: «Pone de manifiesto que las autoridades gibraltareñas no han hecho sus deberes».

Picardo y Franco, en la reunión mantenida en la sede del Gobierno de Gibraltar. S.F.

Precisamente ayer, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se refirió a dicho informe en la reunión que mantuvo horas antes con el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco. Picardo insistió que Gibraltar no quiere el Brexit pero que está preparado para el peor de los escenarios.

«Una relación simbiótica»

Picardo aseguró que el informe Yellowhammer está desfasado y llamó a la tranquilidad en Gibraltar y el Campo de Gibraltar, cuya relación definió como simbiótica: «No creo que ese escenario se produzca. La información para ese informe fue proporcionada por el Gobierno de Gibraltar antes del 29 de marzo. Luego nos pusimos a trabajar en lo que identificamos podía ser un problema con una salida abrupta. Esas soluciones ya están preparadas y toda esa información se ha actualizado, aunque Londres aún no la ha publicado ni filtrado. El nuevo Yellowhammer no será tan dramático respecto a Gibraltar».

Se reafirmó en que el Brexit no puede ser peor que el cierre de la Verja en 1969 pero reconoció que una salida sin acuerdo no será fácil: «No queremos el Brexit pero Gibraltar podrá superar eso y más. Lo que no te mata te hace más fuerte. El cierre de la Verja nos enseñó que podemos sobrevivir».

Ante el peor de los escenarios, llamó a la generosidad para evitar retenciones en la Verja y que trabajadores y ciudadanos paguen las consecuencias.

Sobre el plan anunciado por la Junta, dijo que todo lo que reconozca la singularidad de La Línea es bueno «pero son pequeños pasos. Hemos dejado pasar grandes oportunidades».

Por su parte, el alcalde de La Línea se mostró «moderadamente satisfecho« con el plan de la Junta pero reprochó la inacción del Gobierno central, que recordó ha tenido más de tres años para tomar medidas: «El año pasado anunció un plan integral para el Campo de Gibraltar sobre el que me quejé amargamente porque me temía que no llegaría a ningún lado, y a las pruebas me remito. No pierdo la esperanza de que el Gobierno, aunque esté en funciones, tome cartas en el asunto, se acuerde de La Línea y lleve a cabo la parte que le toca».

Las cifras que peligran con el Brexit

Desde la Junta de Andalucía se cifra entre 500 y 1.000 millones el impacto del Brexit en la economía regional, dependiendo si es una salida pactada o a las bravas.

Otros datos facilitados por la Junta desvelan que los ingresos por cuenta corriente provenientes de Reino Unido se pueden cuantificar en 4.078,3 millones de euros en 2018, lo que supone una exposición equivalente al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz.

Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma española en exportaciones a Reino Unido en 2018 con un volumen de 2.281 millones. Desde el punto de vista del turismo, el Reino Unido constituye el principal mercado emisor de turistas a Andalucía, que recibió en 2018 a 2.872.409 turistas británicos.

En 2018 residían en el Reino Unido 18.470 andaluces, mientras que en la Comunidad residían 75.372 personas con nacionalidad británica, fundamentalmente en la Costa del Sol.