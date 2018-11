CAMPO DE GIBRALTAR El Gobierno da por restablecido el principio de autoridad en La Línea de la Concepción Los ilícitos penales suben un 20%, aunque el Ejecutivo lo atribuye al aumento de las intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

«La sensación subjetiva de seguridad ha regresado a La Línea de la Concepción (Cádiz). Los linenses han recuperado uno de los derechos más importantes que tiene una persona como ciudadano». Esta ha sido la conclusión del coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar (AGE), José Medina, tras la reunión que la Mesa Técnicade Seguridad ha mantenido este martes en el municipio.

Según ha indicado al término de la misma, aunque los datos de los delitos penales ofrecidos por el Ministerio del Interior arrojan un aumento de un 20% en esta ciudad, se debe «a que se han multiplicado las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, ese dato es positivo si tenemos en cuenta que es la respuesta directa del Plan de Seguridad puesto en marcha desde julio», ha indicado.

Sí están disminuyendo los índices de delincuencia común, según se ha constatado en dicho encuentro.

«Los narcos han sentido los refuerzos»

«Los narcotraficantes han sentido y seguirán sintiendo los refuerzos, la presencia del uniforme. Hemos recuperado la autoridad de nuestros agentes. Y eso es muy importante, no sólo para los propios efectivos sino también para la población, que se siente protegida. Antes un policía o un guardia civil no daba sensación de seguridad, ahora sí», ha añadido el coordinador de la AGE, quien ha apuntado que «la juventud está viendo que quien comete un delito paga por ello. No queda impune».

Medina ha recordado que todo ello es producto del Plan Especial de Seguridad puesto en marcha este verano por el Gobierno tras las visitas a la zona que hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que está dotado de siete millones de euros para el refuerzo de medios materiales y humanos con los que combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha expresado su satisfacción por los datos que ha arrojado este encuentro, en el que destaca se ha puesto de manifiesto que la situación es «bastante mejor a la de hace un año» en la lucha contra el narcotráfico gracias a la presión policial.

Reunión con la ministra de Hacienda

A esta Junta Local de Seguridad ha acudido también el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, quien según ha indicado el alcalde, se ha comprometido a mediar ante el Gobierno central para propiciar una reunión entre el regidor de La Línea y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El objetivo es reclamar la singularidad de la ciudad y un mejor trato para La Línea tras la decepción que ha generado el Plan Integral para el Campo de Gibraltar aprobado por el Gobierno.

Juan Franco ha señalado que en materia de seguridad tiene poco que objetar en lo que supone la creación de un quinto juzgado, que permitirá agilizar los expedientes judiciales, así como el incremento del número de fiscales. Por el contrario, sus principales quejas se enmarcan en el apartado de inversiones, sobre las que el alcalde confía que puedan existir soluciones.