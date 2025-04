Gibraltar mantendrá sus colegios cerrados hasta el 22 de febrero por miedo al Covid-19

Los colegios de Gibraltar reabrirán el 22 de febrero y no el día 1 como estaba previsto inicialmente. Así lo acaba de anunciar el Gobierno de Gibraltar, que argumenta la decisión en el asesoramiento de los expertos ante la incidencia del Covid-19 y de la variante británica.

Gibraltar, que lleva desde principios de año confinada y con toda su actividad no esencial cerrada, iniciará el lunes la desescalada. Aunque estaba previsto que los centros educativos abrieran el día 1 de febrero, finalmente se ha tomado la decisión de retrasar tres semanas la reapertura de las aulas para garantizar la seguridad de la comunidad.

Según ha explicado el Gobierno del Peñón , se pretende así asegurar que todos los mayores de 60 años, así como las personas vulnerables, cuenten con la mayor inmunidad posible gracias a la vacuna de Pfizer antes de que se reabran las escuelas. En Gibraltar ya se ha vacunado a 11.000 personas.

«La mejor forma de alcanzar este objetivo es manteniendo las escuelas cerradas , puesto que el retorno de los niños un vector potencial de infecciones en una enorme congregación de personas que probablemente expondrá a individuos con alto riesgo cuando los menores y profesionales vuelvan a sus hogares o circulen por la comunidad fuera del entorno escolar», ha indicado en un comunicado.

Esta decisión dista mucho de la que se vive al otro lado de la Verja, en La Línea de la Concepción , con una tasa de incidencia de 1.977 casos por cada 100.000 habitantes este miércoles. El Ayuntamiento y el consejo escolar han pedido a la Junta que cierre los centros educativos ante el temor de la cepa británica. La petición no ha sido atendida por el Gobierno autonómico y aunque en torno al 90 por ciento del alumnado no está yendo a clase desde que se reanudó el curso tras las Navidades, la Junta de Andalucía ha advertido que iniciará el protocolo de absentismo escolar.

Aunque la incidencia del Covid-19 en Gibraltar mejora –en las últimas 24 horas se han registrado 33 nuevos contagios y una muerte -, los positivos actualmente están cifrados en 438 personas, incluyendo uno s 70 niños en edad escolar , con un total de 136 positivos entre alumnos tan sólo durante el mes de enero.

Evitar un nuevo confinamiento

«Dado que la población escolar todavía no ha sido vacunada, y que las vacunas todavía no han sido aprobadas para menores de 16 años salvo en casos excepcionales, ésta sigue siendo una importante fuente potencial de infección , de modo que no se considera prudente llevar a cabo la reapertura en este momento. La infección cruzada podría causar un repunte en la comunidad antes de completar el programa de vacunación y esto a su vez podría imponer la necesidad de volver a cerrar de nuevo las escuelas o intensificar de nuevo las medidas de confinamiento . El Gobierno desea evitar estas posibilidades en la medida de lo posible», ha indicado el Gobierno, que ha explicado que la enseñanza continuará siendo online durante las próximas semanas.

«Ésta ha sido la decisión más difícil. Realmente quería que nuestros niños volviesen a la escuela. Están echando de menos la participación, el contacto con sus amigos y todas sus actividades. Por supuesto que soy consciente de las presiones que genera en los hogares el tener a los niños en casa y trabajar en el aprendizaje online durante muchas horas. Es por eso que ha sido tan duro. Pero los profesionales de salud nos han dicho claramente que sería mejor esperar estas tres semanas adicionales y debemos escucharles. No me cabe duda de que si hubiésemos abierto las escuelas nuestros profesores y alumnos habrían estados seguros en ellas, pero esta decisión se ha tomado en base a la seguridad de las personas mayores y vulnerables en nuestra comunidad y el deseo de garantizar que cuenten con el mayor nivel de protección posible en el momento en que reabramos las escuelas», asegura el ministro de Educación, John Cortés.