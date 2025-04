Gibraltar anuncia la primera muerte de una persona con síntomas de coronavirus

Gibraltar ha anunciado la que podría ser su primera muerte por COVID-19 . Se trata de un hombre de entre 55 y 60 años que permanecía en aislamiento domiciliario con síntomas de coronavirus. No obstante, el Gobierno ha aclarado que está a la espera de los resultado de la prueba y la autopsia.

Los casos de COVID-19 en el Peñón se han diparado en los últimos días. Este miércoles, último dato oficial conocido por el momento, había 81 positivos en la colonia británica , 34 casos recuperados y 47, activos. Se han realizado ya 770 test y están pendientes de recibirse los resultados de 211.

Según ha explicado, esta persona llamó al teléfono de emergencias de Gibraltar hace tres días y volvió a llamar en la noche del miércoles poco antes de las doce de la madrugada para alertar de que tenía dificultad respiratoria, uno de los síntomas del COVID-19 .

Tars la llamada fue enviada a su domicilio una ambulancia pero el personal sanitario lo encontró ya en parada cardiaca. Los intentos por reanimarlo en su vivienda y en el servicio de Urgencias resultaron infructuosos. «Los síntomas sugieren que este fallecimiento podría estar relacionado con el COVID-19 . La muerte parece haber sobrevenido debido al paro cardíaco», ha añadido el Gobierno del Peñón.

«A todo el mundo le resultará desolador ver que esta cruel enfermedad podría haberse cobrado su primera víctima gibraltareña, aunque ello no ha podido confirmarse aún . Me entristece profundamente tener que hacer este anuncio. Esperaremos los resultados de la prueba practicada al difunto antes de poder confirmar si estamos o no ante un caso de fallecimiento por COVID o asociado a él e informaremos al público del resultado», ha indicado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

En este sentido, ha recordado que todos los ciudadanos deben cumplir las normas del confinamiento decretado por el Gobierno. «El distanciamiento social es importante, está concebido para salvar vidas y ayudar a nuestros profesionales de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar para que puedan cuidar de cada uno de nosotros cuando así podamos necesitarlo. No importa cuál haya sido en última instancia la causa de la muerte, el Gobierno desea trasladar su pésame y las condolencias del pueblo de Gibraltar a la familia y amigos del fallecido », ha añadido en un comunicado de prensa.

Además, el Gobierno de Gibraltar ya tiene preparado el hospital de campaña Nightingale en el complejo deportivo de Europa Point, quee cuenta co n 192 camas ampliables hasta 300 . Aunque por el momento no está siendo necesario su uso dado el bajo número de ingresos hospitalarios en Gibraltar a causa del Covid-19 hasta la fecha -dos por el momento y fuera de Cuidados Intensivos-, la preparación de este hospital de campaña ha sido una prioridad para el Gobierno desde el inicio de la pandemia, según ha añadido.