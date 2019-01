Campo de Gibraltar La familia de la menor violada en Algeciras reclama contundencia para evitar más agresiones La asociación Victoria Kent anuncia que trabajará para que caiga todo el peso de la ley sobre el culpable

Soraya Fernández

«Mujeres y hombres. Igualdad y no violencia». Es el lema de la concentración celebrada este miércoles en Algeciras organizada por la asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent y en la que la violación a una menor de 14 años el pasado día 5 ha cobrado, lamentablemente, todo el protagonismo.

En la concentración, celebrada en la céntrica plaza Alta, se ha dado lectura a un comunicado de la familia de esta menor, que reclama contundencia ante lo ocurrido, «sobre todo, para que no vuelva a producir».

La familia ha agradecido públicamente la atención prestada por servicios sanitarios y policiales «en unos momentos tan difíciles para nuestra niña de 14 años, que el pasado 5 de enero sufrió una violación. Agradecemos también la inmediatez en la respuesta y en la intervención para que no exista una segunda victimización».

La presidenta de Victoria Kent, Rocío Benítez, ha trasladado el apoyo de la asociación a la víctima «para que vea que no está sola, que hay organizaciones a las que puede acudir, y que piense que intentaremos que el culpable reciba todo el castigo del peso de la ley».

Benítez ha dado lectura a otro comunicado en el que ha denunciado la lacra de la violencia machista y los terribles datos que está arrojando en los primeros días del año.

«Ni un paso atrás»

«Nos resistimos a pensar que no podemos extinguir esta lacra social. Esta lucha tiene un único fin, la igualdad, porque el feminismo no discrimina, no señala al hombre como su principal enemigo y no radicaliza. Es nuestra lucha, de hombres y mujeres. Necesitamos la repulsa de los hombres hacia este terrorismo social». Además, ha llamado a no dar «ni un paso atrás en nuestra Ley de Violecia de Género».

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha acudido a la protesta, ha expresado su rechazo más absoluto a cualquier tipo de agresión y ha puesto a disposición de la familia de la menor los recursos municipales para colaborar en la medida de lo posible.