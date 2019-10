En Jerez de la Frontera Demandan el incremento de plazas en el albergue municipal ante la llegada del invierno Con la bajada de las temperaturas, la Red de Apoyo al Inmigrante teme que muchos jóvenes ex tutelados se vean en la calle sin un lugar donde dormir

El invierno se acerca y desde los colectivos sociales de Jerez ya toman cartas en el asunto para prevenir cualquier incidencia que pueda derivarse por la llegada del frío. En esta ocasión, la Red de Apoyo a Inmigrantes 'Dimbali' ha puesto en marcha una campaña para reclamar el incremento del número de plazas en el albergue municipal. El portavoz del colectivo, Francisco Cuevas, explicó a ABC que «llevamos casi un año reivindicando esta ampliación del número de plazas. Son muchas las personas que se han quedado a las puertas del albergue sin poder optar a dormir bajo un techo».

La demanda es duplicar esas plazas del albergue municipal pero «la respuesta sigue sin llegar desde el Gobierno local». Recuerda como en el anterior mandato se reunían con la concejala del ramo en aquel momento, Carmen Collado, que «lo único que hizo fue echar balones fuera, justificando en todo momento que no cuentan con recursos para evitar que una persona se vea en la calle». Además, en aquel momento incluso «nos habló del efecto llamada que supondría este incremento. Lo cual ya es un argumento racista».

Desde la Red de Apoyo al Inmigrante demandan que se amplíe este albergue a través del antiguo asilo de San José, «un edificio antiguo, que está cerrado y se encuentra en el entorno del albergue». Ante esta posibilidad, desde el Ayuntamiento niegan esta alternativa, según el colectivo, aunque «es un edificio que está en buen estado, según nos han trasladado antiguos trabajadores. Y lo único que tiene son barreras arquitectónicas».

Pero hasta el momento, no tienen respuesta municipal de si hay opciones de ampliar o no ese número de plazas. La campaña consiste en concienciar con datos de la situación que existe en Jerez. «Hay que dar soluciones y respuestas a las necesidades de la población sin hogar que existe en Jerez», añade el portavoz del colectivo. Los datos indican que es un municipio de 220.000 habitantes y cuenta tan sólo con 47 plazas, que en el momento de la llegada del frío se pueden ver ampliadas hasta 55.

Tanto «Dimbali» como otros colectivos sociales de la ciudad cuentan con experiencias variadas a la hora de llevar a cabo el acompañamiento a migrantes, encontrándose con situaciones «únicas, y quedándose en las puertas del albergue porque ya no podía acogerse a nadie más». Esa situación provoca que estas personas tengan que plantearse la opción de dormir en la calle y ante eso, la Red de Apoyo al Inmigrante en más de una ocasión ha buscado mantas y colchones y los ha acogido en las aulas donde imparten las clases de español, e incluso con algunas familias que se brindan a acoger a estas personas antes de que se vean sin un techo.

En muchas ocasiones esta vivencia le toca a «chicos ex tutelados que son expulsados de los Centros de Protección de Menores en el momento en el que cumplen la mayoría de edad». Asimismo, desde la Red destacan que esta situación no sólo le afecta a refugiados, que agotan las fases del proghrama de asilo, sino que existen muchos casos que son personas que simplemente no tienen dónde vivir.

«No es una cuestión de caridad, ni de acción benéfica, sino que deben llevarse a cabo acciones que den respuesta por una razón de justicia», puntualizó Francisco Cuevas.

Junto con «Dimbali» la situación que se vive en Jerez ha sido denunciada también por «Voluntarios de Otro Mundo», incluso por el grupo municipal de Ganemos y la Asociación Pro Derechos Humanos. Junto con esta campaña informativa, desde la Red de Apoyo a los Inmigrantes no descartan llevar también a cabo acciones de protesta para concienciar al ciudadano.

La situación, que además no es un caso aislado, es que «cuando llegan estos jóvenes a las puertas del albergue sobre las nueve o nueve y cuarto se encuentran con que ya no hay plazas». A partir de ahí intentan ponerse en contacto con nosotros vía teléfono o yendo a la biblioteca y «como no podemos dejar que se queden en la calle», las opciones con las que cuentan son o en la sala donde imparten clases o en casa de algún particular que se preste a ello.

Los casos con jóvenes ex tutelados se han vivido en casi media docena de ocasiones, puesto que es mayor la demanda de espacio que la oferta de plazas.

«Dimbali» lleva a cabo desde 2018 una labor que se centra en el acogimiento, durante un mes de algún migrante que se encuentra sin techo en el que resguardarse; también se imparten clases de español, se vende en el rastro para conseguir fondos, se busca a cualquier tipo de profesional que pueda echar una mano en la materia que controla, con actividades lúdicas o con colaboración económica.

Todo comenzó por un grupo de personas procedentes de distintos movimientos sociales empezamos a ayudar a los inmigrantes subsaharianos que venían al polideportivo de La Granja (que se habilitó como dispositivo de emergencia) después de sobrevivir en su viaje en patera.

Lo que comenzó como un impulso espontáneo y altruista de un grupo de personas, continuó consolidando actividades de todo tipo para apoyar a las personas migrantes que llegan a Jerez. La Red de Apoyo aglutina ya a una treintena de personas que prefieren denominarse como «activistas» antes que voluntarios, siguiendo la tradición reivindicativa de los movimientos alternativos.