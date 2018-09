BREXIT Decepción en el Campo de Gibraltar por la falta de previsión del Gobierno ante el Brexit El ministro de Asuntos Exteriores no concreta a los alcaldes ninguna medida para paliar sus efectos

Soraya Fernández

Decepción. Esa era la sensación tras la reunión que el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mantuvo en la tarde de este miércoles con los alcaldes del Campo de Gibraltar, la comarca andaluza formada por siete poblaciones y más de 270.00 habitantes, y que más teme al Brexit al estar junto a la última colonia del continente europeo.

La práctica totalidad de las autoridades campogibraltareñas que se pronunciaron tras el encuentro coincidieron en que el ministro habló mucho sobre las negociaciones del Brexit pero nada sobre las medidas que necesita el Campo de Gibraltar para combatir sus temidos efectos.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Luis Ángel Fernández, confesó su decepción: «Ha sido un encuentro muy intenso con aspectos positivos, como el total acuerdo para defender a los trabajadores transfronterizos -unos 13.000- y un fortalecimiento del diálogo entre el Campo de Gibraltar y el Gobierno. Sin embargo, no existe absolutamente ningún plan integral para esta comarca. Aunque se nos ha expresado voluntad política, ignoramos qué presupuesto habrá y qué medidas se aplicarán».

«Con o sin Brexit»

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), se mostró tajante a la hora de reclamar medidas para el Campo de Gibraltar «con o sin Brexit, tanto por parte el Estado como la Junta de Andalucía y la Diputación».

El regidor algecireño explicó que trasladó al ministro la incertidumbre y la inquietud que existen en el Campo de Gibraltar y que todos coincidieron en que los trabajadores españoles en el Peñón «son prioritarios».

Landaluce agregó que el ministro sí les aseguró que el Gobierno aprobará un plan especial para el Campo de Gibraltar que coordinará la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, si bien lamentó que aún no se sepa en qué va a consistir.

«Ni media palabra»

Por su parte, el alcalde de La Línea, Juan Franco (del partido local La Línea 100x100), que reclama medidas especiales para este municipio, dijo que no salía «nada contento» del encuentro: «El ministro ha tenido buen talante y nos ha escuchado. Ha hablado mucho sobre el Brexit pero ni media palabra del plan especial que venimos demandando desde hace años. No me he llevado buen sabor de boca porque quedan seis meses para el Brexit».

«Sin Plan B»

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero (PA), se quejó de que es el tercer ministro de Exteriores al que le detallan la problemática de la zona y le exigen medidas. «Volvemos con desilusión porque esperábamos medidas concretas. Si hay un Brexit duro y no hay acuerdo, no existe un plan B para que el Campo de Gibraltar no sufra las consecuencias», indicó.

Empresas mixtas

Finalmente, alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), pidió que el Gobierno impulse la creación de sociedades mixtas con gibraltareños y que se radiquen en el Campo de Gibraltar, así comoque se redacte el Plan Integral para el Campo de Gibraltar y se le dote de presupuesto el próximo año.