Coronavirus Andalucía Gibraltar, puerta de entrada del turismo británico a la Costa del Sol, al margen de la cuarentena Los británicos y gibraltareños que vuelen a Reino Unido desde el Peñón sólo deben rellenar un formulario en el que indiquen dónde han estado los últimos 14 días

Soraya Fernández Gibraltar Actualizado: 29/07/2020 07:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gibraltar ha quedado al margen de la cuarentena impuesta por Reino Unido para los viajeros procedentes de España debido al Covid-19, pese a que el aeropuerto del Peñón es una de las puertas de entrada del turismo británico a la Costa del Sol y otros destinos de Cádiz como Sotogrande, y a que la colonia británica está en la Península Ibérica, separada sólo unos metros de la población española más cercana, La Línea de la Concepción.

Los gibraltareños, por tanto, no estarán obligados a guardar dicha cuarentena a su llegada a Reino Unido a no ser que hayan estado en los 14 días previos en España. Tampoco lo estarán los británicos que vuelen desde el Peñón a su país si no han estado las dos semanas previas en territorio español.

Gibraltar levantó el pasado 21 de junio las restricciones al tráfico aéreo impuestas por la pandemia. Desde entonces, todos los pasajeros con documentos de viaje válidos están autorizados a entrar en Gibraltar a través de su aeropuerto, donde operan vuelos de las compañías EasyJet y British Airways con Londres, Manchester y Bristol.

Al aeropuerto de Gibraltar llegan por tanto a diario vuelos procedentes de Reino Unido con viajeros que se dirigen a la Costa del Sol u otros destinos cercanos de la provincia de Cádiz para pasar sus vacaciones, algo que no se limita a la temporada estival. Este aeródromo es ideal para los británicos forofos del golf en los destinos españoles de la zona. Valderrama está a un paso y la Costa del Sol les pierde.

Y, ¿cómo se controla a estos viajeros a su regreso?. Gibraltar no impone ninguna restricción y Reino Unido sólo exige que cada viajero procedente del aeropuerto de Gibraltar, sea británico o gibraltareño, rellene un formulario en el que explique si ha estado durante los últimos 14 días en países de riesgo, como Londres considera ahora a España. Sólo en caso afirmativo, el viajero deberá guardar cuarentena. De no hacerlo, se enfrenta a una multa de 1.000 euros.

Ello puede dar pie a mentir en dicho formulario para evitar el aislamiento. La posibilidad de eludir dicha cuarentena se la están planteando muchos británicos. Así lo constata un artículo publicado por el diario 'The Independent' sobre las claves de dicha medida. El rotativo incluye en dicho reportaje las preguntas más frecuentes ante la nueva situación y en una alude directamente a Gibraltar: «¿Puedo esquivar la cuarentena volviendo de España a través de Francia, Gibraltar u otro país? No. Todo viajero al Reino Unido debe rellenar un formulario de localización de pasajeros, en el que se espera que indiquen los países que han visitado en las últimas dos semanas».

Pero dicho diario desvela también las lagunas de dicho sistema de control por parte de Reino Unido: «Las autoridades de salud pública han hecho algunas llamadas de seguimiento, aunque parece que no se ha contactado con la mayoría de los veraneantes que han llegado recientemente de los países obligados a la cuarentena».

Fluidez en la Verja

Gibraltar no está imponiendo restricciones en la Verja, donde se mantiene la fluidez, y no está habiendo trabas a turistas ni trabajadores transfronterizos- unos 15.000 de los que más de 9.000 son empleados españoles-, quienes entran y salen a diario de la colonia británica sin tener que someterse a cuarentena.

Con una población que ronda los 35.000 habitantes, el Peñón registraba ayer seis casos activos de los que tres son residentes y otros tantos, visitantes -personas cuya estancia en Gibraltar es temporal, como pueden ser tripulaciones de barcos, aviones o turistas-. El número de test realizados en la colonia británica es ya de 20.142.

El Gobierno de Gibraltar ha retrasado además el fin de su desescalada debido a este aumento de casos y a que, «las jurisdicciones más cercanas, como Reino Unido, España, Portugal o Marruecos, sufren rebrotes», indicó el lunes el ministro principal, Fabian Picardo.

Gibraltar, puerta de entrada del turismo británico a la Costa del Sol, al margen de la cuarentena es un contenido original de ABC de Sevilla