SEGURIDAD Constituida con críticas la Mesa Técnica para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar El Sindicato Unificado de Policía pide menos reuniones y declaraciones y más realidades

Soraya Fernández

Algeciras Actualizado: 04/10/2018 07:37h

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha constituido la Mesa Técnica de Seguridad del Campo de Gibraltar, un órgano incluido en el Plan de Seguridad para combatir el narcotráfico en esta zona.

En dicho encuentro, celebrado este miércoles, han estado presentes alcaldes y representantes municipales de La Línea de la Concepción, Tarifa, Los Barrios y Jimena, así como responsables de Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Local.

Esta mesa, que se reunirá una vez al mes, completamentaá a la Mesa de Coordinación, cuyos encuentros serán semanales. También habrá reuniones mensuales de una junta de jueces y fiscales y una mesa de participación ciudadana, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Los objetivos son restablecer las condiciones de seguridad pública, reforzar las capacidades operativas y de inteligencia de Policía Nacional y Guardia Civil, ampliar la coordinación policial con la acción de la Justicia y reforzar los medios materiales y técnicos que permitan hacer frente a esta amenaza.

Según la Subdelegación, hasta el 31 de diciembre han sido aprobadas unas medidas urgentes hasta se implementen unas líneas de actuación de un plan integral más amplio. Así, asegura que las plantillas de los Cuerpos y Fuezas de Seguridad del Estado se han incrementado en la zona con 115 funcionarios más a través de comisiones de servicio, que se han reforzado los grupos especiales de lucha contra el crimen organizado para lograr una mayor eficacia en la investigación del tráfico de droga, el patrimonio de los narcos y el blanqueo de capitales, y se han reforzado los medios técnicos.

Los nuevos vehículos policiales siguen sin llegar

Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) discrepa de dichas afirmaciones. «En La Línea de la Concepción, por ejemplo, se han incorporado 14 policías en comisión de servicio, una cifra insuficiente, ya que los policías de prácticas no representan un refuerzo real y además no se les destina a tareas de investigación contra el narcotráfico, que es para lo que se ha diseñado este Plan Integral. Los nuevos vehículos que se anunciaron todavía no han llegado, tenemos días en los que hay policías que no pueden salir a patrullar por falta de coches», ha indicado Javier López, responsable del SUP en La Línea.

El representante sindical añade que sigue sin apreciar «suficiente voluntad política de afrontar esta situación de una forma tajante, por ahora sólo hay mucha palabrería y pocos hechos», añade.

El SUP también critica que en dicha mesa técnica no estén los representantes de los trabajadores y que las reuniones no se plasmen en realidades: «Muchas mesas de coordinación donde se habla de muchas medidas y se dan estadísticas pero pocas realidades».