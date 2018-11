ENTREVISTA «La captura de los hermanos Tejón fue el objetivo prioritario en la comisaría de La Línea» El comisario de la Policía Nacional en La Línea, Francisco López, asegura que la situación del Campo de Gibraltar tiene muchas similitudes con el problema gallego

Soraya Fernández

Francisco López Gordo llegó a la jefatura de la comisaría de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción (Cádiz) el pasado mes de enero procedente de Madrid. En menos de un año ha conseguido descabezar el clan de narcotraficantes más importante del país con la detención de los hermanos Tejón, del conocido clan de Los Castañas.

¿Esperaba que La Línea fuese un destino tan complicado?

Sabía que había una problemática muy arraigada en la zona de hace muchos años vinculada al narcotráfico y el contrabando de tabaco y, sobre todo, al arraigo y apoyo social que tienen en determinados sectores. Aunque ya había recabado información, hasta que no llegas a un destino no te das cuenta de la dimensión que tiene este problema, sobre todo, en una ciudad que es pequeña. Porque tengo que decir que La Línea tiene unos índices de seguridad urbana que ya quisieran muchas. Es una ciudad muy segura salvo por el narcotráfico y el contrabando, que dominan la actividad policial.

¿Le sorprendió?

Sí. El narcotráfico y el contrabando siempre tratan de enraizarse en los núcleos sociales donde se establecen pero aquí tiene un entramado social importante directo e indirecto. Por ello creo que el principal problema es que esta situación tiene un ámbito de lucha policial que es evidente pero no es la única. Mientras no se solucionen otros problemas éste seguirá estando ahí.

Al poco de llegar a La Línea, ocurrió además el incidente del hospital, cuando liberaron a Samuel Crespo. Aquello puso sobre la mesa la realidad que se vivía aquí.

¿Está diciendo que supuso un antes y un después?

Creo que sí. Fue un punto de inflexióny puso el foco mediático aquí en lo que a la falta de principio de autoridad se refiere.

Pasará a la historia como el responsable del descabezamiento del clan de Los Castañas...

Mi principal objetivo era la detención de los dos hermanos Tejón. Primero, porque se trata del clan más importante dedicado al hachís y segundo, por la dimensión social que tenía. No se podía permitir la percepción de impunidad para moverse libremente por la ciudad existente respecto a dos personas que estaban en busca y captura desde hacía año y medio cuando yo llegué. Dí instrucciones de que ese tema se convirtiese en el objetivo prioritario.

Objetivo cumplido, ¿satisfecho?

Sí, aunque ha costado bastante. La detención de Antonio fue muy complicada por todo el entramado de apoyo social que tiene, la estructura urbanística de la zona... Había mucho riesgo de fallar cuando fuéramos a por él y queríamos evitar a toda costa tirarlo todo por tierra y comenzar de cero. Finalmente lo conseguimos.

La detención de Antonio no tiene precedentes en La Línea en lo que a despliegue se refiere. Fue de película...

El dispositivo no era tanto por la detención de Antonio sino porque había que sellar las vías de escape y porque no queríamos que se produjera una reacción de su entorno que generase una alteración del orden público. A raíz de aquello sabíamos que la detención de Isco iba a ser muy complicada porque evidentemente iba a incrementar las medidas de seguridad. De ahí que diseñásemos otro plan que acabó ahogándole en su entorno y forzándole a la entrega.

Resulta difícil comprender cómo dos personas tan conocidas han podido estar ocultas durante tanto tiempo en La Línea, de donde prácticamente no se han motivo, ¿no es así?

Normalmente la gente que está en busca y captura lo que hace es alejarse del entorno familiar y social cercano, porque es donde primero busca la Policía, pero es que los hermanos Tejón, precisamente, lo que no querían era eso. Ellos tenían su protección en este contexto, en el que se encontraban seguros. Salir de aquí les generaba una sensación de inseguridad e incertidumbre. Podían irse una semana o diez días cuando detectaban mayor presencia policial pero inmediatamente volvían. Además, me dí cuenta de que necesitaban esa cercanía social, sentirse líderes, respetados. Fuera de aquí no son nadie. Son alguien aquí y por tanto tienen esa necesidad de respaldo social.

¿Cómo se movía Isco por la ciudad?

Usaba mucho la moto, varias motos, siempre con casco, aunque también coches. También ha podido moverse en maleteros, motos de agua... Puede que haya estado en Marruecos y también en Gibraltar, aunque siempre volvía. Quería estar en La Línea.

¿Cómo se gestó la entrega de Isco?

Nosotros sabíamos que una detención en la misma dinámica que la de Antonio iba a ser complicado. De hecho, estuvimos a punto con dos dispositivos para detenerle pero decidimos retirarlos porque no teníamos la certeza de que estaba allí. Eso podía llevarnos a errar y decidimos no hacerlo. Sabíamos que la vía más importante era presionar a su entorno familiar, que se sentía muy agobiado por la presión policial. Y en ese contexto sucedió lo del vídeo.

¿Me está diciendo que la emisión del vídeo de Clase A el que aparecía Isco Tejón fue crucial?

Sin duda.

¿Cómo reaccionó cuando lo vio?, porque consta que en la plantilla sentó bastante mal...

Pues sentó bastante mal, también en el ámbito judicial. Se interpretó como un acto de burla aunque no creo que él lo hiciese con ese fin. De hecho, cuando ya estaba detenido aquí en la comisaría dijo que no lo hizo para burlarse y en ese sentido le creo. Incluso pidió disculpas. Fue un acto de ego puro y duro por su parte. De hecho yo creo que en el vídeo no se sentía cómodo, no se le ve distendido. Además, provocó una reacción muy negativa en su entorno, incluso en su hermano Antonio. Sentó muy mal, por lo que la presión sobre él aumentó más aún. Podemos decir que fue la gota que colmó el vaso para que él, o a través de sus abogados, decidiese entregarse.

¿Cómo fue su detención? En las imágenes difundidas se le ve traquilo...

Los abogados contactaron conmigo para decir que tenían la certeza de que su cliente quería entregarse. Había que establecer la forma de la detención. Yo, además, tenía interés en que se hiciera en la vía pública por cuestiones obvias de transparencia. Por eso se hizo así, a primera hora de la mañana.

¿Le sorprendió la llamada de los abogados?

Sí y no. Me explico: era una de las opciones que barajábamos. Cuando se emitió el vídeo vimos que era el momento más propicio para que decidiera entregarse. Incluso nosotros mismos alimentamos la presión diciendo que estábamos muy molestos y que íbamos a aumentar mucho más el trabajo policial.

El artista Clase-A dijo que no sabía quien era. ¿Le creyeron?

Lo tuvimos aquí declarando tras la entrega de Isco. No quisimos llamarlo antes porque teníamos pensado detener a Isco, si todo salía bien, en un par de semanas y no queríamos que nadie pensase que su declaración podía llevar a su detención. No le expusimos a un riesgo innecesario. Además, en su declaración no nos íbamos encontrar gran cosa, como ocurrió, aunque de ahí a decir que no sabía quién era Isco, si lo sabe hasta uno que está en Asturias...

¿Cómo queda el mapa del narcotráfico en el Campo de Gibraltar tras la entrada en prisión de los hermanos Tejón?

Los clanes aquí asentados siguen trabajando. El de los Castañas mantendrá su actividad. Ahora mismo estará intentado reestructurarse o ya lo habrán dejado todo preparado los hermanos. No es complicado. Otros clanes pueden encargarse de parte del negocio porque hay determinadas parcelas que comparten, son como una empresa con subcontratas.

¿No habrá entonces guerra por el pastel de Los Castañas?

No. No lo veo. Tienen bastante repartida y con acuerdo la parcela de negocio.

¿Cuántos clanes hay en el Campo de Gibraltar?

Es complicado decirlo. En La Línea puede haber unos diez y el de Los Castañas es el más importante del Campo de Gibraltar y de España en introducción de hachís. Puede mover el 60% del hachís que entra en Europa.

La delegada del Plan Nacional sobre Drogas aseguró hace unos días que la presión policial está haciendo que se recupere el principio de autoridad en el Campo de Gibraltar. ¿Comparte esa opinión?

Sí, aunque la presencia de la UPR en La Línea la tenemos desde marzo. Con la llegada del nuevo Gobierno nuestro plan se insertó en el plan del Ministerio, que ha desarrollado otros ámbitos importantes y ha mantenido nuestras líneas policiales.

¿Está arrojando resultados dicho plan?

Creo que sí, lo que ocurre es que el funcionamiento de las administraciones es muy lento. No somos ágiles. Incluso para comprar un coche hay que pasar numerosos trámites.

De hecho, los refuerzos de medios materiales anunciados aún no han llegado, ¿no es así?

Todo está sujeto a partidas presupuestarias y hay que ajustarse a unos procedimientos, al igual que ha ocurrido con las narcolanchas.

Precisamente, ¿cree que la prohibición de estas embarcaciones será efectiva?

La idea es buena, vamos a ver cómo se desarrolla, es decir, cómo se gestiona una vez que la narcolancha está intervenida, dónde se deposita, si es destruida.... Lo que queremos es en definitiva agilizar el depósito y la destrucción, evitar que sean subastados y vuelvan, a través de testaferros, a las manos de los clanes.

La delegada del Plan Nacional sobre Drogas también comparó la situación del Campo de Gibraltar con la vivida en Galicia. ¿Comparte esa opinión?

La situación del Campo de Gibraltar tiene muchas similitudes con el problema gallego. Hablamos de localidades pequeñas, donde existe cierto arraigo social aunque en Galicia se dio enseguida el salto a la cocaína, una droga que tiene unas connotaciones mucho más dañinas. Aquí de momento no tenemos conocimiento de que por esta forma de transporte entre otra droga que no sea el hachís, aunque siempre es viable, no lo descartamos. Los puertos ya son otra cosa. Todos son entrada de droga.

Francisco Mena, presidente de la coordinadora contra la droga Alternativas, siempre insiste en que la situación más grave en el Campo de Gibraltar la tiene La Línea. ¿Está de acuerdo?

Sí. Tiene razón. Es en La Línea donde está asentado el foco del problema, que luego se extiende al Campo de Gibraltar. Las familias y los clanes principales nacen en La Línea. Si no hubiese actuación policial toda la droga entraría por esta ciudad, donde tienen toda la infraestructura y sus barrios. Han aprovechado las infraestructuras del tabaco para el narcotráfico. Para ellos, irse fuera es, cuanto menos, incómodo. Además, es en La Línea donde han captado la mano de obra a través de los más jóvenes. Se han perdido generaciones porque a ver qué empresario ofrece a un chaval lo que puede ganar con la droga. Por eso, la inversión en educación que se pide es muy importante así como en infraestructuras económicas para combatir esta situación.

La inmigración sigue golpeando la zona. ¿Ha mermado la lucha contra el narcotráfico?

A la Policía nos ha supuesto un coste tremendo de efectivos porque toda la tramitación documental y la atención la asumimos nosotros. El coste en personal y medios ha sido muy importante y nos ha detraído de otros sectores, aunque entendemos que hay que hacer frente también a este problema y darle solución.

Tras detener a los hermanos Tejón, ¿cuáles son ahora sus objetivos?

Seguir trabajando, atacar no sólo la llegada de droga sino también la infraestructura y la logística de los clanes, el blanqueo de capitales... Lo importante es quitarle los bienes, aunque sea un coche, porque lo que no podemos permitir es que toda esta gente posea bienes que proceden de un ilícito. Es ilegal y todos nos levantamos por la mañana para ir a trabajar y pagamos nuestros impuestos.

Hablando de patrimonio, el que se atribuye a Los Castañas es inmenso. ¿Se está investigando?

Sí, aunque este tipo de investigaciones son muy arduas. Además, esta zona es muy propicia para la evasión de impuestos y para sacar dinero de España. Esta zona lo tiene todo para ellos, es ideal, por eso les gusta.