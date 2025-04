Cádiz es la sexta provincia a nivel andaluz en número de contagiados por coronavirus

Cádiz es la sexta provincia en número de contagiados por coronavirus a nivel andaluz, alcanzando los 22 afectados y a la vez son multitud de comisiones de seguridad e higiene , bandos y medidas específicas las que se han tomado por parte de los ayuntamientos gaditanos en las últimas horas, siguiendo la estela de las premisas que llegan desde el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El alcalde de El Puerto , Germán Beardo, por ejemplo, ha emitido un vídeo a través de sus redes sociales a través del que pide « calma a la población , precaución y responsabilidad». Desde el Ayuntamiento portuense se apela a la conciencia y que se mantengan en los domicilios a no ser estrictamente necesario. Tanto a los portuenses como a quienes tienen una segunda residencia «y q ue se han trasladado desde otras zonas de España, os pido que seáis cautos y extreméis las medidas de prevención».

Por su parte, el alcalde de la capital gaditana , José María González, emitía un bando a la ciudadanía abordando la « excepcionalidad » por el que pedía «que no caiga en el alarmismo y siga las indicaciones de los especialistas. Asimismo aconsejamos que busquemos y hagamos caso sólo de la información oficial, que no hagamos eco de bulos ni noticias que no se encuentren contrastadas y de las que desconocemos su origen. Lo último que debemos hacer es desatar el pánico y el caos ».

Las últimas noticias son la suspensión de los cortejos procesionales de Semana Santa en ciudades como Jerez, El Puerto, Chiclana o Sanlúcar, mientras que en Jerez oficialmente no se ha anunciado nada. Días atrás se suspendían cultos cuaresmales como quinarios y triduos. Además, bandas como Virgen de la Oliva de Vejer, Maestro Dueñas de El Puerto o La Salud y Los Polillas de Cádiz han suspendido sus ensayos.

Se han c errado instalaciones municipales , se han aplazado actos y eventos que dependen de las administraciones locales, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre acordaba el cierre temporal como medida de prevención a partir del próximo lunes, coincidiendo con el cierre de los colegios.

El coronavirus no sólo afecta a las agendas municipales, también afecta a entidades como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz , que tiene prohibida la entrada de cruceros hasta el día 26, afectando en Cádiz a una decena de cruceros que sumaban la llegada de 18.000 turistas que ya no atracarán en la capital gaditana. También dentro del sector naval es reseñable cómo se ha aplazado la intervención de reforma completa del crucero Royal Caribbean , cuya entrada en dique estaba prevista para este fin de semana.

Desde los obispados de Cádiz y de Jerez se ha comunicado a la feligresía que las iglesias permanecerán abiertas mientras las autoridades no dispongan lo contrario, se mantienen las eucaristías y la administración de sacramentos, a la vez que se dispensa el precepto dominical a todos los fieles. Sin embargo, ya ha habido parroquias como la de Nuestra Señora del Pilar de Jerez que ha suprimido la misa de las 11.30 horas del domingo, al ser una celebración que congrega a un importante número de feligreses.

Por el momento los centros comerciales continúan abiertos, aunque ya hay algunos que advierten que se cerrarán las galerías comerciales y se mantendrán únicamente con acceso de público los supermercados . En materia de alimentación, son ya varias las jornadas en las que a media tarde los expositores de las principales cadenas aparecen vacíos e incluso en la jornada del pasado viernes desde primera hora de la mañana se registraban colas tanto en los accesos de entrada como en las cajas para el pago . En Cádiz, a través del bando, se confirmaba que no habrá problemas de abastecimiento , pidiendo que se eviten las «colas en los supermercados» porque hay que evitar las aglomeraciones.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Jerez se adelantaba que no se ofrecerán más ruedas de prensa , se ha s uspendido el Pleno municipal de marzo, al igual que en Cádiz, así como las comisiones informativas. Así, ha recomendado evitar el uso de transporte público , se han precintado parques infantiles o se prohibirá durante el fin de semana hacer actividades ni reuniones en los centros sociales , que desde el lunes permanecerán cerrados. Quedan suspendidas las actividades cinegéticas en los M ontes Propios , se cierra la Oficina Municipal de Turismo, se suspenden los mercadillos desde el lunes y no se celebrará el Rastrillo previsto para este domingo y se cierra el Circuito de Velocid ad a los entrenamientos previstos hasta el día 30 de marzo, entre otras medidas.

Mientras tanto, en El Puerto, por ejemplo, se eliminan los mercadillos de los martes y el solidario de los domingos. El Mercado de Abastos continuará con su actividad habitual, si bien se deberán extremar las medidas de higiene y desinfección, así como guardar y respetar las distancias preventivas entre personas aconsejadas por las autoridades sanitarias.

Con la llegada del coronavirus se han puesto sobre la mesa asuntos como la necesidad de mascarillas y medidas para evitar el contagio para los efectivos policiales, así como se demanda desde el colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio la necesidad de que también se les dote de material que las aisle a la hora de desarrollar su trabajo con las personas mayores.