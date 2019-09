Data del año 2008 El Ayuntamiento de Jerez se desmarca de la autoría del test «para detectar machistas» Los populares consideran que «las maneras no son apropiadas y no es útil»

Ante la confusión generada sobre un test de igualdad alojado en la web municipal, el Gobierno local de Jerez aclara que «no tiene nada que ver con su elaboración, diseño y posterior publicación».

Con el fin de contextualizar el asunto, el Gobierno municipal indica que «se trata de un formulario que data de 2008 y que desde entonces ha permanecido operativo con gobiernos de diversas ideologías y políticas divergentes en esta materia al frente de la gestión local».

Por ello se desmarca de la autoría de este contenido al actual Ejecutivo local. La web municipal ofrece un test para «chear tu machismo». En el mismo enlace se indica que «una vez realizado el test por el varón, ha de contrastar los resultados con una compañera, amiga, mujer de su familia y/o entorno de trabajo, etc...». Como advertencia indican que «las autoridades sanitarias advierten que realizar este chequeo no producirá merma, encogimiento ó disminución de los genitales masculinos externos». Todo ello se puede ver en el siguiente enlace.

Por último, el Consistorio jerezano reitera «su compromiso con la puesta en marcha, desarrollo y respaldo de iniciativas didácticas y divulgativas que promuevan la igualdad y diversidad, no solo en el ámbito local sino también en el territorio nacional y de alcance global».

Desde el PP, el edil Jaime Espinar señalaba en rueda de prensa que «creemos que las formas que usan no son las adecuadas para un Ayuntamiento como el que de Jerez. No es algo útil y las maneras no son las apropiadas».