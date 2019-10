Andalucía Vecinos de La Barca de la Florida denuncian la «marginación» a la que les somete Jerez Con bolsas de basura acudieron a las puertas de la Casa Consistorial donde denunciaron el «trato» que vienen recibiendo por parte del Gobierno local

El alcalde de la Barca de la Florida, Alejandro López, acompañado por varios de sus vecinos acudía a las puertas del Ayuntamiento de Jerez en manifestación para denunciar la «marginación» a la que se ve sometida la zona rural del término municipal jerezano frente a la zona urbana. El último motivo ha sido la falta de instalación de contenedores de basura en la zona, después de que haya cambiado la empresa concesionaria de la limpieza. La Barca de la Florida es una Entidad Local Autónoma (ELA) con más de 4.000 habitantes que dependen del Ayuntamiento jerezano.

Acudieron en manifestación y se apostaron, junto con bolsas de basura, en las puertas de la Casa Consistorial para hacerle saber a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que «pagamos lo mismo que cualquier persona de la zona urbana de Jerez y no deberíamos sentir ese trato diferente», dijo López.

«Venimos a reivindicar un derecho de la zona rural, por qué se empieza a mejorar la zona urbana, Jerez lleva un mes cambiando en la zona urbana sus contenedores y a la Barca no han llegado ninguno», aclara el regidor de la ELA. Asimismo, asegura que tras aparecer en las redes sociales denunciando la situación, el Ayuntamiento jerezano decide cambiar los contenedores de Guadalcacín.

No es sólo «traer los nuevos contenedores, sino arreglar la zona donde se instalan, limpiarlos, hacer un punto limpio en la Barca, para que cualquier persona no se tenga que trasladar 20 kilómetros para llevar escombros o restos de poda», explica Alejandro López. Recordó además que cuando se aprobaba en Pleno que el Ayuntamiento se quedaba con la gestión de la recogida del servicio de basura, «pedimos una serie de datos para hacer un estudio de viabilidad y a día de hoy no tenemos un dato. Verbalmente nos dijeron que se recaudaba en nuestro pueblo entorno a los 400.000 euros», lo que posibilitaría que lo gestionara directamente la ELA o a través de una empresa, pero mejor que como «lo están llevando ahora».

Alejandro López argumenta que se ha hecho una selección de los lugares en base al «color político» de los distintos ayuntamientos de las citadas ELAS, cuando considera que debería haberse realizado de una manera lineal sin que haya saltos y sin dejar a zonas sin cubrir como es el caso de Cuartillos o Estella. El alcalde de La Barca pide el mismo trato para toda la zona rural, «no somos ciudadanos de segunda porque pagamos basura igual que lo hacen los jerezanos. Pedimos los derechos de nuestros pueblos». López pidió al resto de ELAs que se unan a la reivindicación.

Los vecinos han realizado labores de pintado, incluso, que corren a cargo de la empresa concesionaria, para evitar que haya males peores a la hora de instalar los nuevos contenedores.

Reacción municipal

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, responde que «la nueva empresa está recogiendo y recoge a diario los residuos en La Barca. No se ha faltado ni un solo día desde la entrada en servicio de UTE Jerez el 23 de agosto. Es una campaña del PP injustificada, partidista y sin credibilidad”.

José Antonio Díaz reitera que, conforme a la programación prevista desde la llegada de la nueva empresa, la semana pasada se empezaron a instalar en la zona rural de Jerez, habiéndose iniciado tal tarea en Guadalcacín y Nueva Jarilla «por lo que en los próximos días también llegarán a La Barca, al igual que a otras ELA y barriadas rurales. Como dijimos desde el primer momento, el proceso es paulatino. Ya se han instalado 1.800 de los 5.500 previstos. Se va a renovar el parque completo de contenedores».