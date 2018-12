Campo de Gibraltar El alcalde de La Línea someterá su propuesta de Ciudad Autonóma a una consulta popular Juan Franco reprocha al PP, su socio de gobierno, que no aprobara medidas especiales para la ciudad cuando estaba al frente del Gobierno de la Nación y califica de «porquería» el Plan Integral del PSOE

Soraya Fernández

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, del partido localista La Línea 100x100, anuncia su intención de someter a una consulta popular el inicio del proceso para que la ciudad sea declarada Ciudad Autónoma.

El regidor ha asegurado este martes, en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha hecho balance de su gestión en 2018, que incluirá dicha propuesta en el programa con el que su partido concurrirá a las próximas elecciones municipales.

Además, ha explicado que continúa con una ronda de contactos con catedráticos y expertos en Derecho Constitucional e Internacional para avanzar en esta propuesta de solicitar que La Línea de la Concepción sea Ciudad Autonóma ante el abandono al que sostiene tienen sometidas las Administraciones públicas a esta ciudad.

«Lo vamos a incluir en el programa electoral, hacerlo antes sería distorsionar esta cuestión. Si llevamos 150 años esperando no pasa nada por esperar seis meses más», ha señalado, al tiempo que ha reconocido que necesitaría de mayoría suficiente para llevar este asunto a pleno, algo que ahora no tiene.

Duras críticas al PP y al PSOE

El alcalde ha sido además muy duro con el PP, su socio de gobierno, cuando ha sido preguntado por la moción que ha presentado este martes el senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, sobre la cosoberanía de Gibraltar, la eliminación de la Verja y medidas especiales para La Línea y el Campo de Gibraltar.

«Todo eso está muy bien pero, ¿por qué no la presentó cuando gobernaba su partido?. Se piensan que somos tontos, y no lo digo por Landaluce sino en general, a todos los políticos profesionales. Llevamos año y medio con el Brexit y hemos tenido dos ministro de Exteriores. ¿No ha habido tiempo cuando gobernaba el PP de sacar el Plan Especial? Ahora les parece vacío el que ha sacado el PSOE. Al menos ha sacado uno, que me parece una porquería, esa es otra. Tampoco lo he visto en los BOE».