CAMPO DE GIBRALTAR El alcalde de La Línea asegura que el proceso para la Ciudad Autónoma es irrenunciable Acusa al socialista Jiménez Barrios, partido con el que gobierna en la Mancomunidad y Diputación de Cádiz, de mentir respecto a la petición para constituir una Agrupación de Cooperación Territorial para mitigar el Brexit

Soraya Fernández @sorayafergo La Línea de la Concepción Actualizado: 24/09/2019 12:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, del partido localista La Línea 100x100, asegura que el proceso para conseguir que el municipio sea declarado Ciudad Autónoma «es irrenunciable» y que para ello habrá una consulta ciudadana.

Para esta aspiración el Ayuntamiento encargó un informe al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Antonio de Cabo de la Vega, titulado «Dictamen legal sobre la viabilidad jurídica de constituir La Línea de la Concepción en Ciudad Autónoma» y que concluye que no hay «impedimento o prohibición constitucional, estatutaria, legal o de derecho europeo para la conversión del municipio de La Línea de la Concepción en autonomía, bajo la fórmula de ciudad autónoma, con independencia de que tal proceso sea más o menos complejo, costoso, conveniente u oportuno».

Será el partido La Línea 100x100 el que establezca los pasos y el calendario a seguir, para lo cual habrá una asamblea monográfica próximamente.

Además, el equipo de gobierno iniciará el 3 de octubre una ronda de encuentros ciudadanos para explicar los argumentos de dicha petición, resolver dudas e informar del proceso a seguir, que incluye una consulta ciudadana.

Franco también se ha referido a las manifestaciones del presidente de la ejecutiva provincial del PSOE y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía en el anterior Gobierno de la Junta, y que recientemente ha mostrado sus reparos a dicha aspiración. La Línea 100x100 forma gobierno con el PSOE en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Diputación Provincial de Cádiz.

«Jiménez Barrios nos engañó como a chinos»

El alcalde de La Línea ha sido tajante: asegura sentirse engañado por Jiménez Barrios respecto a la petición de constituir una Agrupación de Cooperación Territorial para mitigar el Brexit y que ni siquiera tramitó este asunto: «Me siento engañado. Hace un año y medio estuvo aquí y trajo los estatutos para constituir dicha agrupación, pero nos engañó a todos como a chinos. No le dio curso a esta iniciativa ni envió nada al Ministerio. La Junta, sin embargo, me ha reconocido que este tema no puede salir adelante por cuestiones de política exterior del Estado. Agradezco su sinceridad. Este tema está ya muerto y enterrado por mi parte”.

Sobre el plan de medidas ante el Brexit aprobado por la Junta de Andalucía, ha vuelto a agradecer el respaldo del Gobierno autónomo y asegura que todas las medidas que fueron consensuadas en La Línea en un plan estratégico han sido tenidas en cuenta: «La Junta ha acogido la inmensa mayoría de las cuestiones que hay planteadas para dinamizar la economía de La Línea y me está dando la caña de pescar para conseguir una economía complementaria a Gibraltar».

«Mi decepción con el Gobierno central es total»

No ha tenido las mismas palabras para el Ejecutivo central: «Nos ha faltado sólo ver al Papa, porque hemos pegado en todas las puertas. Echo de menos la implicación del Estado en cuestiones como la fluidez en el tránsito fronterizo. Debe haber un paquete de medidas por parte de Madrid. Mi decepción con el Gobierno central es total. Esto se podía haber solventado sin problemas con un decreto ley porque esto, para el Gobierno, es una insignificancia».