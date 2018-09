El alcalde de Cádiz rectifica por las críticas a un mensaje ofensivo de Teresa Rodríguez A pesar del aluvión de críticas que recibió ayer, la líder andaluza de Podemos mantuvo el tuit en su perfil de la red social

El alcalde de Cádiz, José María González «Kichi» borró ayer el mensaje irreverente que retuiteó de su compañera Teresa Rodríguez, en el que la portavoz parlamentaria de Podemos mostraba su apoyo al actor Willy Toledo reproduciendo y haciendo suya la frase por la que ha sido citado por un juez por presunta vejación de los sentimientos religiosos.

A pesar del aluvión de críticas que recibió ayer, Rodríguez mantuvo el tuit en su perfil de la red social. No así José María González, tras recibir varios mensajes, entre ellos el del párroco de San Lorenzo y arcipreste de Cádiz interior, Jesús José García Cornejo. El sacerdote pidió al alcalde «respeto hacia esa inmensa mayoría de gaditanos creyentes. Sea de una u otra forma, no es de recibo publicar en una red social las palabras que tanto Teresa, como tú habéis escrito. Si así entendéis la libertad de expresión, difícilmente se puede construir nada. Espero sepáis rectificar esta ofensa gratuita a tantos gaditanos y a la comunidad eclesial de esta ciudad».

El mensaje llegaría a oídos del alcalde de Cádiz, que no tardó en rectificar y eliminar el retuit.

Otras reacciones

«Como alcalde de la ciudad, y representante de todos los ciudadanos sabe que tiene que respetar eso. Es una persona coherente en lo que se respecta a creencias y tradiciones y habrá imaginado que ha metido la pata», aseguró Francis Lucero, Hermano Mayor de la Archicofradía de La Palma. En cuanto a Rodríguez, Lucero afirmó que «puedes opinar pero siempre desde el respeto a todos y a los católicos». En esta línea defendió que «la libertad de expresión no es similar a la falta de respeto. Uno puede decir lo que quiera pero siempre desde el respeto y cuando esto falta ya no hablamos de libertad».

José Manuel Verdulla, hermano mayor de la Cofradía del Nazareno de Santa María se mostró más crítico con Rodríguez: «Si este Jueves Santo vuelve a aparecer por Santa María, acompañando al alcalde, a ver qué cara le ponemos. No sé que entiende por sagrado, esa palabra le debería sobrar. A Willy Toledo no le juzgan por eso, si no por no aparecer en el juzgado. Teresa Rodríguez -añadió- intenta desafiar más que demostrar algo con ese comentario. En cuanto a José María, que la defienda en su casa pero si quiere seguir como alcalde no puede meter la pata», concluyó.