Así es el acuerdo que blinda los derechos de los trabajadores transfronterizos en Gibraltar tras el Brexit

«Las autoridades de España, Reino Unido y Gibraltar han acordado el procedimiento para que los 15.000 residentes de la Unión Europea (UE) que trabajan en Gibraltar, de los que casi 10.000 son españoles, puedan hacer efectivos sus derechos a partir del 1 de enero de 2021». Así comenzaba el comunicado de prensa emitido el martes por el Gobierno español para dar a conocer un pacto que blindará los derechos de los trabajadores transfronterizos una vez se haga efectivo el Brexit.

Los trabajadores transfronterizos podrán verificar en la web de Gibraltar frontierworkers.egov.gi a partir del próximo 1 de diciembre si están registrados como tales y desde el 1 de enero de 2021 podrán pedir a las autoridades gibraltareñas una carta que lo certifique. Esto permitirá que puedan acreditar su identidad en cualquier momento y entrar en Gibraltar con su pasaporte y DNI españoles o de otro país de la UE cuando el Brexit ya esté consumado.

En concreto, este acuerdo beneficiará a trabajadores transfronterizos procedentes de la UE , del Espacio Económico Europeo (EEE), que comprende Noruega, Islandia y Liechtenstein ; y Suiza que trabajan en Gibraltar y viven en España. Únicamente los registrados como trabajadores transfronterizos a fecha 31 de diciembre de 2020 podrán ejercer sus derechos.

Eso sí, en lo que respecta al paso fronterizo, lo acordado tendrá vigencia en principio hasta el 1 de julio como establece un periodo de gracia desde el 1 de enero según figura en el Acuerdo de Retirada, tiempo durante el cual el Gobierno gibraltareño no impondrá ninguna nueva condición de entrada para que los ciudadanos de la UE, EEE o Suiza (incluyendo transfronterizos) puedan entrar en Gibraltar. «El Gobierno mantendrá esta posición bajo constante revisión, especialmente dadas las actuales negociaciones para establecer un nuevo régimen de fluidez fronteriza con la UE», añade el Ejecutivo del Peñón.

Para ampliar la información, el Gobierno del Peñón ha emitido una nota técnica con los pormenores. Así, explica que los transfronterizos que estarán cubiertos serán los que, a 31 de diciembre, sean ciudadanos de la UE, EEE o Suiza y no residan en Gibraltar, pero también los trabajadores autónomos que desempeñen legalmente una actividad en Gibraltar y Gibraltar sea el lugar de establecimiento.

En el caso de personas que, habiendo trabajado en el Peñón, ya no sean empleados o trabajadores autónomos desempeñando su actividad allí, se considerará que retienen su condición de trabajadores transfronterizos y por tanto están cubiertos por el Acuerdo de Retirada , siempre que, a fecha 31 de diciembre de 2020, cumplan determinados requisitos. Éstos son tener una incapacidad temporal para trabajar como resultado de enfermedad o accidente, estar en situación de desempleo involuntario debidamente registrada tras haber estado empleado en Gibraltar durante al menos un año, o con incapacidad temporal para trabajar debido a embarazo o parto, entre otras.

Y, ¿cuáles son los beneficios para los transfronterizos cubiertos por el Acuerdo de Retirada? Podrán continuar trabajando en Gibraltar y beneficiarse de los mismos derechos comunitarios de los que disfrutan actualmente, lo que significa que mantendrán los derechos laborales basados en la normativa comunitaria. Esto incluye derecho a la no discriminación, a emprender una actividad en Gibraltar y a ventajas sociales y fiscales, como el desempleo.

Satisfacción en el Campo de Gibraltar

Los ocho alcaldes del Campo de Gibraltar han recibido con satisfacción dicho acuerdo, que supone un alivio para miles de familias de la zona pero también para la economía de esta comarca gaditana, donde viven y consumen estos trabajadores.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha vuelto a pedir no obstante inversiones para el Campo de Gibraltar, ya que insiste en que será la zona más afectada por el Brexit en España: «Debe haber una discriminación positiva hacia esta comarca. Tenemos una serie de problemas en el Campo de Gibraltar que no se pueden ver agravados con el Brexit. Es importante que el Gobierno de la nación apoye inversiones especiales para nuestra zona».

El regidor de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha resaltado que el diálogo y la buena voluntad de las partes han sido claves para llegar a este entendimiento, «que aporta tranquilidad en estos tiempos tan convulsos». Asimismo, se muestra confiado en que este precedente y clima de entendimiento entre las partes sirva para mantener esta situación de manera permanente.

«Sin fluidez en la Verja no habrá empleo»

Pero el Grupo Transfronterizo, que aglutina a agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja, ha ido más allá. Su nuevo presidente, Michael Netto, advierte que es imprescindible que se mantenga la fluidez de personas y mercancías en la Verja, y no sólo de trabajadores transfronterizos, o de lo contrario, la economía del Peñón caerá «y no habrá derechos laborales que proteger porque no habrá empleo».

CCOO , que forma parte del Grupo Transfronterizo, asegura que las negociaciones entre los Gobiernos deben continuar en la misma línea de acuerdo para ofrecer respuestas a otros asuntos y colectivos que están igualmente implicados en los efectos del Brexit en el Campo de Gibraltar.

«El funcionamiento y fluidez del paso fronterizo , las garantías para la actividad de las empresas españolas que tienen en Gibraltar una importante cartera de clientes, o los mecanismos para mantener los niveles de consumo de bienes y servicios de la población gibraltareña en la comarca, son elementos esenciales que un acuerdo más amplio debe garantizar», ha manifestado la secretaria provincial de este sindicato, Lola Rodríguez.