«La Semana Santa de Cádiz puede ser de Interés Turístico Internacional, falta creernos lo que tenemos»

Hablar con Juan Carlos Jurado es hacerlo con una persona tan prudente en sus declaraciones como amante de la Semana Santa de su ciudad. Acumula ocho años como presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, y aspira a cuatro más teniendo en cuenta que en unos meses tendrán lugar las elecciones de la Permamente y todo apunta a la continuidad en el seno de la misma.

«Con un 100% no puedo decir que me vaya a presentar. Vamos a trabajar primero por la Cuaresma y luego por la Semana Santa y una vez que pase el Domingo de Resurrección ya diremos qué hacemos pero me gustaría seguir», reconoce cuando se le cuestiona por unos comicios en los que los hermanos mayores tendrán la última palabra.

Pero lo importante para Jurado y para todo el cofrade gaditano es lo que se avecina. Aún con el Carnaval en ciernes, la Cuaresma y por ende la Semana Santa están a la vuelta de la esquina. Tanto es así que estas ciudad convive con ambas celebraciones, sin olvidar que el Miércoles de Ceniza, inicio del tiempo de Cuaresma, es en Cádiz el el miércoles de carnaval. «Este Consejo está tratando de dotar a la Cuaresma de un sentido. Hemos tenido hace unos días la presentación del cartel de Via Crucis, teniendo en cuenta que esta ciudad vive ahora el Carnaval y no es fácil aunque evidentemente convivimos todos y el que es carnavalero también suele ser cofrade, y viceversa«, reconoce.

Este año será la Virgen de las Angustias quien presida el Via Crucis de hermandades con el que arrancan los actos de la Cuaresma. «Las hermandades no están para competir, sino para hacer testimonio del Evangelio en la calle. Va a ser un Vía Crucis intenso y seguro que bonito con la Virgen de las Angustias. La elección le pertenece a la Permanente teniendo en cuenta el tiempo trasncurrido. La última vez de Caminito fue hace 26 años y por tanto entendíamos que ya les tocaba», explica en referencia a la elección de la hermandad de la calle Isabel La Católica.

Cuaresma que mira a una Semana Santa 2025 con cambios significativos en la Carrera Oficial gaditana. Acabará en Montañés con Palillero, lo que supone que la Plaza de San Juan de Dios será el centro neurálgico del sentir cofrade gaditano. «Hay cambios importantes. Vallas que se van a fijar en la calle Nueva y que evitaran el devaneo de las mismas. La segunda fila de palcos en San Juan de Dios, esperamos que el año que viene tengamos más palco instalados ahí, por ahora hemos duplicado la capacidad. Todo el palco de autoridades de Palillero va a San Juan de Dios, dotando de mayor enfásis a esta plaza, la calle Nueva y todo lo que rodea a la Catedral. Los palcos de autoridades estarán enfrente de la fachada del Ayuntamiento«, recuerda el presidente de la Permanente.

Al respecto y sin olvidar la importancia de estas modificaciones, Jurado destaca que «todos estos cambios son propuestas de las hermandades que hemos estudiado y que dieron el visto bueno en su momento en el Pleno de hermanos mayores. Nuestra obligación es trasladar la opinión de las cofradías al Ayuntamiento y así ha sido finalmente».

Queda claro por tanto que Cádiz por fin tendrá una Carrera Oficial mucho más acorde a lo que tienen otros lugares en los que el consistorio adquiere una notoriedad especial. «Muchas ciudades tienen el punto central de su Carrera Oficial el Ayuntamiento. Cádiz no lo tenía hasta hace unos años y ahora la va a tener. Estoy contento porque todo esto es la voluntad de las hermandades, a las cuales les doy las gracias porque trabajan muchísimo».

«Tenemos muchas condiciones para seguir mejorando»

Y a unos meses de que acabe su mandato, y aspire a uno nuevo, el gran propósito de la Permanente que preside Juan Carlos Jurado es la obtención de un reconocimiento que en Cádiz tiene el Carnaval y que equipararía a la Semana Mayor gaditana a la de ciudades como Sevilla, Málaga o Zamora, entre otras. «El último peldaño que podemos conseguir es la Declaración de Interés Turístico Internacional. Se puede conseguir, lo hemos hablado con el Ayuntamiento. Se puede dar y vamos a empezar a navegar, de aquí a dos años lo podemos conseguir.

«Ya tenemos la declaración nacional y creo que tenemos confianza en conseguirlo. No es un trabajo tan desorbitado. Tenemos los condicionantes para conseguirlo», añade Jurado.

¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años? Juan Carlos Jurado ha hecho evolucionar a la Semana Santa de Cádiz en muchos aspectos, junto al Consejo y las hermandades. «En estos años hemos conseguido muchas cosas, desde la Declaración de Interés Turístico Nacional, a aumentar la subvención municipal y una nave para los pasos de las hermandades. Nuestra Semana Santa ya no es una desconocida, todo lo contrario. Prueba de todo esto la tenemos con la Magna que celebramos en septiembre de 2022 cuando expusimos la grandeza de nuestra Semana Mayor. Nos falta creernos lo que tenemos, hay que seguir trabajando por mejorarla.

Respecto a la peregrinación de Jesús Nazareno por diferentes barrios de Extramuros en el mes de agosto y septiembre, Jurado da su beneplácito. «Era lo que nos pedía nuestro Pastor. Es un motivo más de esperanza y llevar esas misiones a los barrios más necesitados. El Nazareno tiene un fundamento en caridad y esas misiones va a tener una labor fundamental«, concluye.