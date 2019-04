De Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección. Así ha sido la Semana Santa de Cádiz 2019

Cádiz ya se ha hecho al Viernes de Dolores y Servitas . La orden seglar en esta jornada ha ganado en hermanos que le acompañan y en los devotos que por la tarde acuden para contemplar la imagen de esta dolorosa en su espléndido palio por las calles de Cádiz . Este último Viernes de Dolores no ha sido una excepción. La recuperación de la festividad de Santa María al pie de la cruz por parte de Servitas es una buena noticia para todos y a la vez el mejor preámbulo de la Semana Santa de Cádiz. Nada que objetar en este día.

Fue la lluvia la que rompió este día . Pese a ello, Sentencia lo intentó aunque finalmente tuvo que regresar pero lo hizo con gran orden, algo admirable en esos momentos. Las Aguas, Cigarreras y Caminito estuvieron pendientes de los partes hasta última hora y optaron por no salir. Por desgracia la meteorología fue la protagonista de la jornada.

Jueves Santo y Madrugada

El Huerto - F. J.

Ejemplar el Nazareno con la banda de Vejer. Gran binomio. Impresionante Alfigidos con un cortejo muy bien estructurado y ordenado e igualmente Oración en el Huerto. Medinaceli sigue concentrando a numerosos fieles y devotos en las calles y lo mismo sucede con el Perdón. El Campo del Sur estaba lleno de personas que querían ver la hermandad de Santa Cruz a su salida. La amenaza de lluvia provocó cierta incertidumbre durante toda la tarde. De hecho el Huerto decidió volver y no completó la Carrera Oficial. La duda estaba ahí y a pesar de que finalmente no llovió la corporación de San Severiano no arriesgó.