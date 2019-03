ENTREVISTA Vicente Rodríguez: «Será un pregón muy emotivo y sentimental, muy íntimo» A una semana del esperado Domingo de Pasión, el pregonero de la Semana Santa de Cádiz ya cuenta las horas para subir al escenario del Falla

Vicente Rodríguez Fernández tiene ante sí uno de los retos y responsabilidades más importantes de su vida. El que fuera hermano mayor de la cofradía de Expiración es el encargado de anunciar el próximo Domingo de Pasión la Semana Santa del año 2019. Este gaditano espera cumplir con su objetivo de proclamar nuestra Semana Mayor y hacer que su mensaje llegue sobre todo cargado de sentimiento. Rodríguez tiene una amplia experiencia ya que, entre otros, ha pronunciado el pregón de la Virgen de la Caridad, de la Luz, de la Esperanza del Nazareno del Amor o la Virgen de los Dolores de Descendimiento. También ha realizado la meditación poética a la Virgen de las Lágrimas de Piedad, ante Jesús de las Penas y la Virgen de las Lágrimas de Columna. Hermano desde pequeño de Expiración y de la Archicofradía de la Santísima Resurrección, el próximo domingo tomará la palabra en el Falla para llegar al corazón de todos.

–¿Qué pensó cuando le comunicaron que sería el pregonero?

-La verdad que fueron unas sensaciones difíciles de concretar con palabras... Ilusión, respeto, humildad, alegría... Todas buenas... asumí una responsabilidad inmensa y sobre todo con mucha ilusión, alegría y humildad, como intento hacerlo todo en la vida. Es una filosofía de vida, sale innato.

–¿Entraba en sus planes el que le pudiera tocar algún día?

-No soy persona de aspiraciones ni es algo que me quitara el sueño. Me hacía mucha ilusión. He dado bastantes pregones durante muchos años. Ha sonado mi nombre sobre todo por la gente que está alrededor y te quiere y bueno decir que no lo he pensado sería mentir... Lo he tenido en mente pero siempre me he tomado cualquier pregón como un servicio a las personas que lo solicitan y aparte un privilegio que tu voz sea la de todas las personas de la cofradía e igualmente un servicio a la iglesia a la que pertenezco y un servicio a la Semana Santa de mi ciudad y a a la Iglesia.

–¿Qué le dicen su familia y amigos?

-Mi familia siempre me ve con buenos ojos y mis amigos igual. Lo afrontan con una ilusión tremenda y ganas de que llegue el 7 de abril tanto mis amigos del mundo cofrade y fuera de él mi mujer igual. La gente que te quiere de verdad se alegra por tí incluso la gente que no tiene una amistad íntima se alegra y gente que me habla pero no la conozco, que le gusta como escribo... y por supuesto es un cariño enorme de las hermandades en general que arropan al pregonero desde el minuto uno así como las instituciones, Obispado, Secretariado...

–¿Cómo gaditano y como cofrade, ¿Qué supone ser pregonero?

-El pregón se caracteriza porque es un pregón de un cristiano, cofrade y un gaditano. Porque yo quiero a mi tierra. La amo, he nacido aquí y como gaditano es un honor inmenso y un privilegio y además es un orgullo como cristiano. Lo acepto con toda la humildad y coherencia de la que soy capaz. Coherencia con mis propias creencias y la religión católica y la iglesia a la que pertenezco. Y como cofrade es muy complicado encontrarle calificativos a lo que es pregonar la Semana Santa de tu tierra. Es un cúmulo de sentimientos. Como cofrade se me viene un torbellino de recuerdos y situaciones vividas y pienso cómo será ese día 7 en el momento que empiece a declamar... es una parte de mi alma la que vuelco y para mí es muy importante.

–¿Qué estilo va a seguir en su pregón?

-Cualquier persona que me haya escuchado sabe cómo escribo. Soy de muy pocas innovaciones. Soy un pregonero clásico. Me gusta el verso, la poesía y escribo poesía y habrá en el pregón aunque en mi caso no será entero poesía, se alternará con otros estilos literarios con prosa poética y prosa para captar la atención de toda la gente.

–En su pregón estará muy presente su hermandad de Expiración...

-Desde que nací soy hermano de Expiración porque mi abuela era fundadora de la cofradía. Mi responsabilidad cofrade la he ejercido allí y por supuesto que mis titulares estarán presentes. Estarán todos desde la primera a la última que procesiona pero donde está tu devoción te duele más y eso se notará.

–¿Cómo le gustaría que se recordara el pregón de 2019?

-No soy persona de pretensiones grandes. No pretendo que sea ni el más bonito ni el más largo sino el que me salió del corazón y del alma y con que las personas que vayan sientan que le tocan el corazón y les emociona con eso tengo más que suficiente. Lo que sale del corazón de una persona llega al de las demás. Cuando entregué el pregón dije que ya estaba terminado y que había ensayado mucho y quedaba llorarlo mucho y aún queda llorarlo todavía un poco más porque cuando vuelcas tantas emociones y sentimientos lo relees y es difícil que no se salten las lágrimas. Habrá gente a la que le guste y otros que no y críticas para bien y para mal pero sí que va a ser un pregón emotivo y muy sentimental pero no por nada sino porque yo no sé escribir de otra manera. Será un texto muy íntimo.

–Nuevamente, un pregonero de Cádiz. ¿Cómo valora esta tendencia?

-Me parece fabulosa porque sin chovinismo sin creernos lo mejores en Cádiz hay personas jóvenes que escriben muy bien y declaman muy bien entonces... podría ser una persona de fuera, por supuesto, pero actualmente no se da la circunstancia de que no haya personas que no declamen lo suficientemente bien. Creo que hay muchas personas válidas para pregonar la Semana Santa, preparadas y capaces de subir a las tablas del Falla y subir a ese atril con ese pellizco cofrade de forma que la gente salga deseando que sea Domingo de Ramos. No tiene nada de malo que venga de fuera pero si las hay en Cádiz...

–¿Cómo ve actualmente el panorama cofrade local?

-A a nivel artístico y patrimonial tiene un avance impresionante. Se hacen mejor, con más cuidado... pensando en presente y futuro... Se cuida el patrimonio humano aunque afrontan una serie de retos muy complicados de la sociedad en la que vivimos y de la misma ciudad. El primero es el choque radical entre los valores de la iglesia y hermandades con los que socialmente se propugnan. En segundo lugar hay un handicap en las hermandades, el primero que la ciudad objetivamente cada vez va a menos en población y se resiente... y en tercer lugar las hermandades tienen un handicap grande ya que la mayoría de esa población vive de las Puertas de Tierra hacia afuera y el grueso de las hermandades esta en el centro. Soy de la opinión de que hay que abrirse por la propia vida y supervivencia de las hermandades.

–Cumplirá con la tradición y dejará su pregón a los pies de...

-El pregón dormirá a los pies del Cristo de Expiración que estará en Santa María y dormirá a los pies del Santísimo Sacramento en la parroquia de San Antonio.