COFRADÍAS Sentencia entrega ropa de abrigo a Prendas Bahía La hermandad ha vuelto a realizar este verano la campaña 'Desabrígate para abrigar'

Durante los meses de julio, agosto y septiembre la vocalía de Caridad de la cofradía de Sentencia ha efectuado una campaña de recogida de ropa de invierno y al final de la misma a propuesta de nuestro Director Espiritual, el reverendo Padre Balbino Reguera Díaz se ha realizado la donación del material a través de Caritas Arciprestal de Puerto Real a la empresa de inserción social'Prendas Bahía' de Puerto Real.

Las Empresas de Inserción (EI) tienen un doble carácter: social y mercantil. Por un lado, son sociedades mercantiles, realizan una actividad económica, son auténticas empresas. Por otro, tienen un carácter social como estructura de inserción para unos colectivos de personas que por su situación de riesgo o exclusión están fuera del mercado de trabajo.

Prendas Bahía dedica su actividad mercantil al reciclaje de ropa usada que vende en una tienda situada en la C/ Nueva, 40 de nuestra Cádiz, ofrece servicio de lavandería industrial (hoteles, restaurantes, catering, etc.) y a clientes particulares en el taller situado en la C/ Castellar s/n de Puerto Real.

Además, 'Prendas Bahía' realiza la venta de productos de Comercio Justo en la misma tienda que posibilitan el acceso al empleo a colectivos en situación o riesgo de exclusión social, tras un periodo de acompañamiento y formación y a través del desempeño de un puesto de trabajo dentro de la estructura de una empresa no lucrativa, en la que se forma y prepara al trabajador para ayudar a su inserción social y laboral.

Está integrada en EIDA, Asociación que aglutina a las empresas de Inserción de Andalucía.