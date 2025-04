Diferente pero muy emotiva

Satisfacción generalizada por el trabajo realizado en esta pasada Semana Santa de Cádiz 2021 . Optimismo y motivación para seguir adelante y alegría por el reconocimiento recibido en forma de emoción y respeto de los cientos de cofrades , hermanos y gaditanos que durante esos días se acercaron a los templos. Esas son las principales conclusiones de algunos de los responsables de las hermandades gaditanas transcurrida ya una semana del Domingo de Resurrección. Con esa ilusión renovada, pese a las circunstancias, las corporaciones de penitencia ya empiezan a pensar en el próximo año.

Alfonso Cortés

El hermano mayor del Despojado hace un balance positivo del Domingo de Ramos . «Fue un día muy bonito para nuestra hermandad. Vivimos momentos muy intensos y emocionantes, sobre todo al ver a nuestros titulares por primera en el altar mayor de la iglesia . Y otro momento especial fue ver terminado el misterio completo y poder celebrar todos los actos que teníamos programados con muchos hermanos y devotos de nuestra hermandad». Con respecto a la Semana Santa considera que «este año en general ha sido muy completa la Cuaresma y la Semana Santa y todas las hermandades hemos llevado a cabo y hemos vivido instantes muy interesantes ».

Benjamín Muñoz

Distinta es la percepción del máximo responsable de Sagrada Cena . Por un lado Muñoz se muestra «contento por haber celebrado un acto, por estar todos juntos que el año pasado no se pudo... pero la experiencia de ver venir la Semana Santa y que no haya procesiones... pues la ves incompleta. Es como si le das a un niño un caramelo y después se lo quitas. Me levanté con nervios pero el día me supo a muy poco , aunque tuvimos el acto del Diálogo por la tarde». Con respecto a la Semana Santa comenta que «la he vivido igual. Me quedé con ganas de ver los pasos en la calle, con el sinsabor de no haber podido hacerlo bien, como nos gusta».

Así fue el Domingo de Ramos de 2021 en Cádiz

Manuel Mota

El hermano mayor del Nazareno del Amor sostiene que a nivel de junta de gobierno «nos encontramos muy satisfechos por la respuesta de los hermanos no sólo por el Lunes Santo, sino también porque hemos recibido de primera mano el agradecimiento de muchos hermanos por los cultos de Cuaresma . Del Lunes Santo , hasta el último momento no supimos cómo disponer las imágenes pues estuvimos pendientes del aforo y la coordinación con los padres franciscanos y las otras hermandades del templo».

Mota apunta además que «el público ha respetado la visita a las iglesias y ha colaborado manteniendo las distancias de seguridad en las colas. Las hermandades también necesitábamos esas muestras de apoyo porque llevábamos unos meses muy alejados de los sentimientos que afloran y aunque es cierto que los titulares están en el templo durante todo el año, no siempre coincidimos como en el gran día de la estación de penitencia».

Rafael Galeano

Para el hermano mayor del Prendimiento «fue un Lunes Santo extraño, distinto tanto al del año pasado, como a los anteriores, pero con la suerte de poder estar junto a nuestros titulares y con la satisfacción de que nuestros hermanos hayan podido acercarse a sus devociones y poder hacerles sus peticiones. Tanto la eucaristía como el acto penitencial que hicimos a la finalización de la misma, fueron muy emotivos ». Como conclusión de esta experiencia Galeano cree que «todo esto que estamos viviendo nos ha ayudado a ver y a vivir los cultos internos de otra forma, más desde la espiritualidad. Esperemos que todo esto sirva para fomentar los actos de la Cuaresma y así darle un mayor contenido catecúmeno a los mismos».

Así fue el Lunes Santo de 2021 en Cádiz

Ramón Sánchez Heredia

El responsable de la archicofradía del Ecce-Homo afirma que «fue un gran Martes Santo ... Esto puede parecer extraño pero es así. A todos los que estamos en la archicofradía nos encanta el culto externo, los pasos y las procesiones porque nos gusta llevar a la calle lo que creemos como andaluces y gaditanos . Pero este año no podía ser y hemos vuelto a los orígenes, centrarnos y ampliar los cultos internos». Sánchez Heredia asegura además que «decían miembros de la archicofradía que este año habían trabajado más que cualquier otro , (cuatro altares, tres conferencias, novena de rogativas, medidas contra la pandemia...). Desde primera hora todo estaba preparado, desde la apertura de la puerta de la Conversión de San Pablo todo fue un fluir de hermanos y hermanas, cofrades, gaditanos...».

Sobre el futuro añade que « creo firmemente que estamos ya preparados para salir en 2022 a la calle con fuerza espiritual y con la demostración que la archicofradía sigue adelante un año más. Adoramos las procesiones pero no es lo más importante, no es lo imprescindible y de hecho hemos dado prueba en 350 años de existencia, con crisis económicas, pandemias o revoluciones».

Así fue el Martes Santo

Benito Moya

El hermano mayor de Sentencia explica que «en los cultos la respuesta de los hermanos fue buena a pesar de las limitaciones de aforo. Después montamos el altar de veneración desde el Viernes de Dolores y el balance es muy positivo ya que nos hemos visto arropados todos los días con las continuas visitas de gaditanos a la parroquia». En cuanto al Miércoles Santo , señala que «fue magnífico. En la eucaristía de hermandad y en el acto penitencial tuvimos que cerrar la puertas por tener el aforo cubierto por los hermanos. Nos hubiese gustado que pudieran asistir más pero fue imposible». El máximo responsable de la cofradía lasaliana apunta que « es de agradecer a los gaditanos el arropar a las hermandades en esta atípica Semana Santa visitando los templos y también destacar la responsabilidad que han mostrado ». Sobre el próximo año afirma que «ojalá tengamos cofradías en la calle pero que continuemos viendo a los gaditanos visitando los templos por las mañanas. Para eso entre cofradías y responsables de los templos, pongamos de nuestra parte con unos horarios más amplios para las visitas como hemos tenido este año y mantener así ese ambiente cofrade que hemos tenido».

Pablo Chaves

El responsable de la hermandad del Caminito hace también un balance positivo. «Ha sido una Semana Santa diferente pero muy bonita donde ha habido muchas experiencias distintas . Por la oportunidad de estar más tiempo en las casas de hermandad, hemos atendido a los hermanos en su día a día, les hemos escuchado de otra manera». Además sostiene que « todas las hermandades hemos intentado dar la mejor imagen con esas veneraciones en nuestras capillas e iglesias y también hay que destacar que en una sociedad a la que se le achaca falta de cercanía a la Iglesia, las personas ha entrado en ellas , han rezado o han visto otras cosas. Pero es una sociedad que en gran parte tiene gran devoción por la Iglesia Católica. Sobre qué mantener para el futuro, Pablo Chaves comenta que « hay cosas que han nacido para quedarse . En el caso de mi hermandad, el vía crucis que realizamos, que lo teníamos, pero nunca se había llevado a cabo, en el programa del año que viene se hará. El concurso del dibujo también porque nos ha acercado a colegios cercanos. Que las capillas estén abiertas más allá de los periodos de montaje, tendrá que estar. Porque hay mucho que exponer y transmitir ».

Así fue el Miércoles Santo de 2021 en Cádiz

José Manuel Verdulla

Como responsable de la cofradía del Nazareno de Santa María , José Manuel Verdulla comenta su satisfacción por esta Semana Santa. «Estamos muy contentos en la hermandad por la respuesta de la gente ante las actuaciones que ha desarrollado la cofradía. El Nazareno ha estado a la altura de lo que el pueblo de Cádiz esperaba, por los horarios de apertura, por cómo se han encontrado dispuesto los titulares y han sido muchos los comentarios positivos ». Verdulla afirma también que «se han vivido momentos muy emotivos. La respuesta del Viernes de Dolores nos desbordó y sorprendió, la misa del Jueves Santo con Iván Roa pregonando a los pies del Nazareno, el concierto improvisado de Enrique Galán momentos antes de cerrar cuando vinieron a traer una ofrenda y los músicos quisieron tocar... y momentos personales de muchas lágrimas que se han visto, muchos rezos al ver al Nazareno. Hay ganas del Nazareno en la calle» . Con respecto a la Semana Santa en general comenta que «ha sido de chapó por todas las cofradías. Hay que quitarse el sombrero por el trabajo de organización, cómo nos hemos complementado, las exposiciones... Las cofradías hemos demostrado que hay contenido litúrgico y devocional en Semana Santa . Y hay que agradecer a Cádiz el comportamiento, aguantar las colas con el temporal, con ese viento... su paciencia, su tolerancia. Ha habido muchísima educación y respeto y lo valoro como una Semana Santa, viendo lo que teníamos encima, de sobresaliente . Se ha demostrado que el 100% no es los pasos en la calle. Por eso pienso que deberíamos de aprender para el año que viene y no darle tanta importancia a la salida, que todos tenemos ganas, y mantener lo que hemos hecho este año con la apertura de los templos porque a la gente le ha gustado. Es posible una afluencia de gente con la iglesia y tendríamos que combinar eso. Volver sería retroceder. Vamos a llegar a un término medio».

Benito Fernández

El hermano mayor de Medinaceli también se muestra contento por el desarrollo de esta Semana Santa de interior. Fernández destaca positivamente « la cantidad de gente que desde el primer viernes de marzo ha acudido a visitar a los titulares a la iglesia . Pero también destacaría el comportamiento en los templos y en la calle, siempre con respeto y acogiendo todas las medidas de seguridad. En muchos casos han estado esperando colas de bastantes horas». A su vez, Benito comenta que «las redes sociales han seguido funcionando y dando cobertura a los hermanos a nivel de eventos, horarios. Las cofradías tenemos que seguir desde esta Cuaresma dándole cobertura a los hermanos y devotos para que no se pierda ese vínculo que se ha encendido y que tantas ganas teníamos».

Así fue el Jueves Santo de 2021 en Cádiz

Antonio Macías

Del Descendimiento , su hermano mayor en funciones, Antonio Macías, afirma que «la jornada del Viernes Santo, fue fantástica . El público tenía ganas de cofradías. Tanto la mañana como la tarde fue un intenso el goteo de personas. El vía crucis que celebramos fue impresionante, con un silencio sepulcral durante el desarrollo del acto ». Por último concluye que «fue un día distinto a lo habitual pero no exento del rigor penitencial de la jornada del Viernes Santo. Y en esa línea creo que ha sido toda la Semana Santa en la que se ha notado la devoción que hay en Cádiz ».

Elisa Montero

La hermana mayor de Expiración afirma que «nosotros estamos muy contentos. Fue una jornada muy intensa y satisfactoria. El trabajo de fiscalía ha sido más difícil que el que se hace en la calle porque no sabes a lo que te enfrentas pero estamos sobre todo contentos con la participación. Tuvimos que hacer hasta cuatro turnos de hermanos para la iglesia. Y contamos con la Guardia Civil y los escoltas que siempre acompañan a la Virgen y al Cristo». Montero destaca además que «esta situación deja imágenes muy bonitas que no las ves en la calle. Las personas venían y se emocionaban ante los titulares y eso en la calle, aunque pasa, nosotros no lo vemos ». En cuanto a la Semana Santa, Elisa sostiene que «había ganas por parte del público y el comportamiento ha sido muy bueno. En las colas se ha respetado y también las indicaciones dentro de las iglesias, que no es fácil. Pero la gente lo ha entendido bastante bien. Las cofradías nos hemos tenido que adaptar en los templos a las circunstancias . Es otra cosa que hemos aprendido nueva porque no somos expertos en seguridad y con nuestras limitaciones nos hemos adaptado bastante bien. Además cada una ha contratado su seguridad privada».

Así fue el Viernes Santo de 2021 en Cádiz

Fernando Díaz

El hermano del Santo Entierro afirma que «las sensaciones son las mejores posibles. Por primera vez realizamos la Hora Santa dedicada a Nuestra Señora de la Soledad y tuvimos una sensación visual nunca antes conocida ya que los bancos del templo se colocaron hacia la capilla de la Dolorosa». Además añade que « la respuesta de los hermanos fue mayor de la prevista con una asistencia que superó el centenar de personas . Muchos hermanos antiguos regresaron y se hicieron bastantes ofrendas florales y tres hermanos, Ana Verónica Acosta, Juan Carlos Garreta e Ildefonso Sánchez donaron un un pañuelo del siglo XIX (fechado en 1851) y un rosario a la Virgen». Sobre la Semana Santa, Díaz destaca «el encomiable esfuerzo de las hermandades en presentar de la mejor manera posible la veneración de sus titulares en unas circunstancias que no son fáciles por la limitaciones, por la ausencia de los pasos y por la dificultad económica que supone . Evidentemente del todo no nos llena con lo que estamos acostumbrados los cofrades pero al menos la sensación de estar tan cerca de nuestros titulares y tener su presencia próxima ha colmado muchas de nuestras aspiraciones y nos marca el camino de que posiblemente está un poco más cerca la normalidad en el día a día de las hermandades y su Semana Santa».