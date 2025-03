Caminito de Fe, Salud y Luz en el Miércoles Santo de Cádiz

Tres años sin salidas procesionales el Miércoles Santo en Cádiz influyen en que de alguna forma el fervor aumente. En 2019 la lluvia impidió que las hermandades de esta jornada, Las Aguas, Sentencia, Cigarreras y Caminito , procesionaran. En aquella ocasión solo salió Sentencia, que tuvo que regresar a su templo cuando aún se encontraba en su barrio. En 2020 todo fue virtual y en este 2021 las cofradías han vivido la jornada en el interior de sus respectivos templos, pero eso sí con la agradable presencia de hermanos y devotos .

Las Aguas

La hermandad de las Aguas es la eterna demostración de la constante lucha para sacar adelante una cofradía que hoy por hoy no tiene sede canónica en la ciudad de Cádiz. Un problema importante para la cofradía que aún así no impide superar todos los avatares que tiene por delante.

La cofradía salía en su día del Oratorio de San Felipe Neri , cosa que acabó con la remodelación para el Bicentenario de la Constitución de 1812. La coorporación se fue a Santa Cruz, donde ha salido en los últimos años pero su sede provisional la han instalado en la Iglesia del Pilar de San Felipe Neri . Un rompecabezas importante.

A falta del hermano mayor, José María Oca, ausente por enfermedad, es Manuel Castro, vicehermano mayor , quién explica la situación. «No tenemos aún sede canónica y es algo que nos inquieta bastante. Estamos de prestados. El montaje en Santa Cruz, las imágenes en San Felipe Neri, la casa hermandad en la calle Torre. Todo repartido y es un problema para la hermandad, además es imposible salir de esta iglesia porque los marianistas no lo consideran oportuno ».

Asimismo, la propia cofradía ve muy complicado el hecho de salir de tan lejos respecto al centro de la ciudad , a pesar de que otras hermandades si lo hacen. «Hemos planteado incluso salir del pabellón del colegio pero tampoco es posible, además nosotros también tenemos el problema de tres pasos, un cortejo grande y un misterio que pesa mucho. Nuestra idea es seguir saliendo de Santa Cruz pero allí no podemos estar permanentemente porque hay cuatro cofradías todo el año. Es un tema que nos preocupa bastante», recalca el vicehermano mayor.

Y es ahí, en el colegio marianista de la ciudad, donde las puertas abiertas del templo se abren de par en par en un Miércoles Santo marcado por el viento de levante . La iglesia del Pilar acoge este Miércoles Santo por primera vez a la cofradía dejando una imágen inédita, pues en esta jornada siempre la hermandad estaba en Santa Cruz para iniciar la estación de penitencia.

Una de las naves laterales muestra el precioso altar con el Cristo de las Aguas, la Virgen de La Luz y San Juan Evangelista, los tres titulares de la hermandad. « Hemos intentando trasladar el monte del Señor en el paso de misterio con los candelabros que acabamos de restaurar . Queríamos que los hermanos vieran que seguimos cuidando y restaurando el patrimonio», explica Javier Trías, que prácticamente se estrena en el cargo.

«Soy novato, acabo de entrar como mayordomo. El montaje lo hemos expuesto en un boceto pero luego cuando quieres llevarlo a la realidad muchas veces no puedes . A través de los bocetos lo podemos conseguir en los altares. Tienes que pensarlo muy bien para llevarlo a cabo».

Un altar muy conseguido donde además de las imágenes hay detalles muy cuidados. «En el montaje del altar hay un poco de cada paso. Candelabros del misterio, respiraderos del palio y las jarras del paso de San Juan. También queríamos que el Cristo de las Aguas estuviera un poco más adelantado para que resaltara algo más como suele pasar en el paso de misterio».

Son muchos los niños que se van acercando a la iglesia marianista. En plena avenida de la ciudad, resulta difícil no pararse en el templo y entrar en un Miércoles Santo diferente pero que es el tercero ya sin poder disfrutar de la cofradía en la calle . Manuel Castro lo explica: «son ya tres años sin salir, dos por la pandemia y el anterior, 2019, tampoco salimos por la lluvia. Estamos luchando y campeando el temporal como buenamente podemos . Somos una hermandad que cumplimos 75 años en 2020 y lo estamos disfrutando de esta manera. Tenemos que tirar hacía delante como podemos, no queda otra».

Sentencia

En el barrio de Santa María la iglesia de la Merced cobra protagonismo cada Miércoles Santo. Es el día de la cofradía de Sentencia que está tan arraigada y que recibe la visita de muchísimos vecinos y hermanos de la corporación. Hacia media mañana ya se forman colas para poder estar frente a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Fin.

La hermandad no defrauda en cuanto a organización ni montaje. Las personas accedían al templo tras la pertinente toma de temperatura y una vez allí contemplaban con detenimiento el cuidado altar que había preparado la corporación. Para ello se han utilizado los candelabros y un lateral del paso de misterio , además de la candelería del palio.

Rafael Gómez, vestidor de Sentencia comenta los detalles. «Como este año la Semana Santa es de una manera extraordinaria no hemos querido perder la ocasión de que las vestimentas sean las que lucen el Miércoles Santo . El Cristo lleva su túnica habitual en la salida. Estrena un cuello de encaje, luce sus potencias antiguas y la Virgen una de las sayas que lleva en su salida procesional de Catalina Porras con tu tocado habitual. Porta la corona del cincuentenario de plata del ley y la cruz pectoral donación del que fuera hermano mayor, Carlos Noguera».

En este Miércoles Santo de interior la actividad era frenética en la Merced. Numerosos niños se acercaban a la iglesia para ver a las imágenes de esta corporación lasaliana. La emoción es inevitable al comprobar tantas visitas y las que se esperan a lo largo de la jornada. « Es un Miércoles Santo distinto porque no es el de siempre pero con intensidad porque podemos estar este año con los titulares , en comparación con el año pasado que no pudimos estar aquí y luego es un día de reencuentro con muchos hermanos que ves a veces sólo este día que de alguna manera es en el que todos nos unimos. Lo vivo con esa intensidad y esa alegría de poder ver a muchos hermanos, sobre todo los antiguos, que están aquí. Sentencia es muy del barrio, está muy involucrada y hay mucha devoción en la Merced a nuestras imágenes» .

Rafael Gómez hace referencia al trabajo diario de la cofradía. «Aunque llevamos tres años sin salida procesional empieza a ser un poco duro pero realmente estamos con la esperanza de poder salir el que viene. Pero la vida de hermandad son 365 días al año y aquí realmente es una hermandad muy familiar y de gente de toda la vida y vivimos el día a día y eso sí lo estamos teniendo y te llena », indica Gómez.

Cigarreras

Salud y Esperanza. No se puede pedir más en este Miércoles Santo de 2021 . En Santo Domingo se concentraba todo eso en esta jornada con los titulares de la cofradía de las Cigarreras, una de las que conforma este día de grandes misterios en Cádiz. Tres años también lleva esta hermandad sin poder realizar su estación de penitencia en la Catedral de Cádiz pero ello no imposibilita que la respuesta de sus hermanos y devotos sea ejemplar.

Delante de la puerta que da a la calle Santo Domingo se encuentra el espléndido altar que ha montado la hermandad y en el que se encuentra un lateral del paso de palio. El mayordomo de la corporación, José Manuel Gomila explica que «este día hemos puesto todo como sale en Semana Santa. El exorno floral es discreto, sin sobrecargar. Aquí todos aportamos ideas, entre todos trabajamos. El sitio que teníamos es muy bueno y el padre Pascual nos da todas las facilidades». Gomila reflexiona sobre lo que está viviendo. «El año pasado tuve la suerte de poder venir para retransmitir por Facebook pero era como un día normal porque estaba en la capilla, en la iglesia y lo veía todo igual. Este año te das cuenta que lo que echaba de menos es los hermanos y tener cerca a los titulares . Si lo hemos conseguido es lo que perseguíamos».

Entre los presentes está en Santo Domingo un histórico de la hermandad, su vicehermano mayor, Francisco Gallego , visiblemente emocionado. «Lo estamos pasando fatal pero dentro de lo que hay se está pasando estupendamente porque estamos más cerca, más familiar... hemos visto el personal que viene . Ahora tienes a los titulares muy cerca, lo que antes no se podía hacer y bueno es lo que hay. Sacar la procesión es lo más grande y nosotros llevamos ya tres años sin poder. Pero la gente está viniendo, el barrio, con mucha devoción, guardando las distancias... se está portando muy bien».

Francisco Gallego lleva en la cofradía desde 1965 y comenta que esta situación «es dolorosa en cuanto a no poder hacer lo que hacemos todos los años, pues sí, pero por otro lado lo siento más íntimo, entre personas, entre los hermanos. Salud y Esperanza es lo que tenemos que pedir».

Caminito

La capilla del Caminito tiene un encanto especial . Sus reducidas dimensiones, estar cerca de la Alameda, la propia calle Isabel la Católica y sobre todo la presencia de la Virgen de las Angustias con su hijo en el regazo , hacen de este bendito lugar algo muy especial.

No se verá la maniobra de salida del paso del Caminito siendo montado en la propia calle. No veremos cómo la Virgen de abre paso por las calles de su barrio de San Carlos. No es un Miércoles Santo para ello, pero sí para tener un momento de cercanía con ella.

«Nací en la calle Costa Rica, muy cerquita de aquí, y desde pequeño he estado muy vinculado a la hermandad. Para mí es algo muy grande que me da mucha fuerza y mucha fe », reconoce Fernando Jiménez en el dintel de la capilla donde se puede contemplar toda la inmensidad de una de las imágenes más queridas por los gaditanos.

«Tengo sentimientos encontrados. En 2019 no pudimos procesionar por la lluvia y al menos este año hemos recuperado sensaciones pero la pandemia que nos ha privado de ello. Lo peor fue el año pasado y al menos ahora la cofradía se ha acercado bastante a los hermanos por las redes sociales y también en la propia capilla . Se han podido hacer muchas cosas, excepto la salida. Esperemos que la próxima Semana Santa sea de disfrutar y tener a nuestra imagen en la calle», apunta el hermano de la cofradía.

Como todas las cofradías, un guardia de seguridad, Manuel controla la entrada y salida en un recorrido perfectamente delimitado en al capilla. Rodear a la Virgen de las Angustias permite disfrutar de lo coqueto del lugar y lo cuidado que está todo. Pablo Chaves, hermano mayor , atiende a los hermanos. Da estampas a los que se acercan y se preocupa de que todo esté en orden. «Se ha intentado reflejar lo que es nuestra manera de ser con el montaje que hemos hecho. Las mismas flores que van en el paso, los candelabros y la semejanza es muy similar a la de la calle cuando procesiona».

Una cuaresma «muy agradable», tal y como apunta Chaves. «Los gaditanos están viendo nuestras imágenes y están siendo muy cercanos a todas sus devociones. Hay que recordar la situación que vivíamos el año pasado y la que tenemos ahora . Los hermanos se han encontrado aquí, hemos estado hablando con ellos y eso es importante».

La hermandad se ha planteado como tarea acercarse más que nunca a la gente, de ahí que la capilla esté abierta casi toda la semana en la actualidad. « Estamos muy cerca del barrio. La capilla se está abriendo casi todos los días desde principios de año para que los hermanos se puedan acercar cuando quieran ». Y es que si por algo se caracteriza la Virgen de las Angustias es por la enorme devoción que le profesan muchos gaditanos. No hay ciudadano que no se pare y entre a verla.

«Está feo que yo lo diga pero es cierto que la Virgen de las Angustias tiene mucha devoción. Pienso en esos hermanos que llevan muchos años y nunca han perdido el contacto con ella . Devocionalmente nos encontramos muy arropados por los gaditanos, estamos muy unidos a la ciudad y a la propia sociedad».

La cofradía ha tenido un bonito homenaje a los sanitarios, los primeros luchadores de esta pandemia. El Penitente de Plata , reconocimiento de la cofradía, ha ido para ellos. El hermano mayor, Pablo Chaves, destaca que «queríamos reconocer a tantos hermanos y hermanas que en este año han luchado muchísimo contra la pandemia . Desde la persona que reparte alimentos, al que está en un comedor trabajando. Hemos querido hacer ese reconocimiento. Era difícil ponerle nombre uno a uno y por eso lo hemos reflejado en los sanitarios y los trabajadores de la UCI del Hospital».