«Queremos ser una alternativa e involucrar más a los hermanos» El cofrade Juan Carlos Torrejón presenta el proyecto con el que espera conseguir el respaldo de los hermanos de Piedad

A. Mendoza

Cádiz Actualizado: 13/01/2019 09:41h

Tras unos meses de incertidumbre y cambios el 25 de enero la cofradía de Piedad celebrará un esperado cabildo de elecciones para el que se presenta una lista encabezada por el cofrade gaditano Juan Carlos Torrejón Belza. El pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2018 opta de nuevo a ser máximo responsable de la corporación del Martes Santo de la que ya fue hermano mayor entre 2001 y 2005.

Para la definitiva cita electoral llega con más ilusión y con nuevas ideas para mejorar y sobre todo implicar a los hermanos de la corporación. El candidato ha conformado desde el inicio un importante grupo de trabajo que ha dado forma a un proyecto con el que espera lograr el apoyo necesario en las urnas. Torrejón, que conoce bien una cofradía a la que lleva vinculado toda la vida, reconoce que da el paso porque «queremos ser una alternativa. Somos un grupo de hermanos que ya llevamos una trayectoria, que hemos tenido cargos en junta de gobierno y a ello se ha unido un grupo menor de personas más jóvenes y con todo ello buscamos un proyecto ilusionante».

La base del programa que presenta su candidatura para los próximos cuatro años gira en torno al patrimonio humano, al de los hermanos, de ahí su lema ‘Siempre Hermandad’. «Entendemos que el mayor patrimonio de la cofradía son sus hermanos y buscamos que se involucren más».

Cuatro son los bloques que conforman el proyecto de Juan Carlos Torrejón y su equipo: cultos y espiritualidad, caridad, formación y juventud. El candidato tiene claro que hay que trabajar especialmente sobre estas cuestiones. «Queremos fomentar los cultos que estén en los estatutos, quinarios, triduo... y también volver a relanzar la relación con el seminario diocesano que ya existía antes. Entendemos que para nosotros es una ventaja tenerlo ahí y sobre todo para el tema de la formación». En cuanto a la caridad, Juan Carlos asegura que «a nadie se le escapa la situación que hay en Cádiz y en la sociedad en general por lo que queremos intensificar esa actividad en los feligreses de la iglesia de Santiago y también nuestra parroquia que es Santa Cruz».

Al margen de estas áreas la candidatura que se presenta al cabildo electoral de Piedad plantea crear un programa formativo continuado y dinámico destinado no solo a los hermanos más veterano sino también a los jóvenes a los que quiere integrar en el día a día de la corporación con la creación de un grupo joven y otro infantil. «Ellos son el futuro de la hermandad. Son los que vienen detrás de nosotros y es importante que puedan continuar esa línea de trabajo con unas bases», indica Juan Carlos Torrejón.

Patrimonio y nómina de hermanos

Junto a estos bloques principales para Torrejón existen otros dos aspectos de acción fundamentales: patrimonio y nónima de hermanos. En cuanto al patrimonio material expone que «si es necesario se impulsará pero no es una prioridad. Se tendrán que ver las posibilidades en el día a día. Pero creemos que la hermandad tiene otras prioridades. Sí queremos hacer un estudio de la situación de las imágenes titulares porque no sabemos cómo están. El Cristo se restauró por Sánchez Peña en los 80 y no se ha vuelto tocar y la Virgen ya tiene 60 años y si hay que realizar algo, en eso nos volcaríamos». No obstante, Torrejón no descarta que si en estos cuatro años hay algún proyecto y es viable se realice. «No nos cerramos a nada. Esa parte de completar y mejorar el patrimonio está ahí pero no es nuestra principal intención porque hay que ser sensatos y antes hay que avanzar en otras cuestiones».

El principal objetivo de la candidatura es trabajar con la nómina de hermanos. «Ahí sí nos vamos a volcar. Queremos valorarla, trabajarla, conocer a los hermanos y darles su sitio para que intenten vivir la cofradía y buscar un hueco y estar más implicados, que se sientan en su casa y sobre todo también ser transparentes en toda la gestión, que estén informados de primera mano».

Precisamente para apoyar ese objetivo y se consigue el respaldo necesario en el cabildo electoral Torrejón tiene claro que creará una vocalía específica de atención al hermano con una persona que que coordine las necesidades que plantee el hermano de forma que haya un interlocutor. Además apuesta por la comunicación con la creación de una web oficial, un boletín y por supuesto la presencia de la corporación en redes sociales. «Hoy en día es fundamental estar en las nuevas tecnologías porque a través de esas redes los hermanos se informan de la actualidad de la hermandad», asegura.

En cuanto a la presencia de Piedad el próximo Martes Santo, Juan Carlos Torrejón mantiene la prudencia de momento hasta que se celebre el cabildo y, si sale elegido, conozca como responsable la situación de la cofradía. «Si los hermanos nos votan y somos la junta de gobierno a partir de ahí empezaremos a caminar. El comisario está haciendo su labor magnificamente por eso el cabildo se puede realizar en enero. Nuestra intención es sin duda poner la cofradía en la calle el Martes Santo pero espero que los hermanos respondan y nos apoyen. Pero si todo va bien aunque vayamos justos de tiempo hay que intentarlo».