COFRADÍAS La necesaria recuperación del Nazareno de la Obediencia Mientras que para muchos la imagen entra en los itinerarios de la próxima Semana Santa, la hermandad se centra ante todo en su restauración

ANA MENDOZA

CÁDIZ Actualizado: 24/06/2018 20:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aprobar la restauración de la imagen del Nazareno de la Obediencia es el objetivo más inmediato para la archicofradía de la Merced que ha convocado cabildo extraordinario para el próximo 28 de junio. En este encuentro se va a abordar la necesaria intervención en la talla de esta imagen, una acción que acerca bastante las opciones de que esta corporación se integre en la Semana Santa de Cádiz.

No obstante para llegar a esta circunstancia aún queda por superar un proceso que requiere bastante tiempo y es por eso por lo que la hermandad quiere mantener la calma y no adelantar acontecimientos. El anuncio de la convocatoria de este cabildo ha provocado ya las primeras reacciones en el ámbito cofrade e incluso muchos ya han ubicado la imagen en los itinerarios de la próxima Semana Santa de 2019. Es cierto que existe el deseo generalizado de que esta imagen procesione y también es verdad que su presencia sería clave para conformar los acoplamientos de Jueves Santo y Madrugada. El Nazareno de la Obediencia permitiría entre otras cosas retrasar el horario de Descendimiento para que esta última saliera en la Madrugada de Viernes Santo tal y como recogen sus estatutos.

Pero para que estos cambios sean posible aún queda mucho por hacer. En primer lugar la archocofradía de la Merced necesita el apoyo y respaldo de los hermanos. Superada esta fase se tendrá que presentar toda la documentación al secretariado diocesano para solicitar la restauración del Nazareno de la Obediencia. El secretariado por su parte deberá estudiar la propuesta y aprobar la intervención. A partir de ahí se tendrá que ejecutar el trabajo.

José Luis Piulestán es el máximo responsable de la corporación con sede en la Merced y se centra en la realidad de la misma que no es otra que la convocatoria de este cabildo extraordinario. «Queremos informar a los hermanos del estado de la imagen y de la restauración para que ellos decidan», comenta. El Nazareno de la Obediencia se encuentra deteriorado principalmente en la estructura del cuerpo. «El torso es de palillería y no existe un equilibrio... ya en el estudio previo se dijo que lo mejor sería hacer nueva la talla y respetar la cabeza que está en perfecto estado», explica Piulestán.

En este caso la propuesta que presenta la junta de gobierno será la intervención del imaginero gaditano Luis González Rey que ya en el año 1993 restauró la imagen de la copatrona de la ciudad, nuestra Señora de la Merced. El hermano mayor de la corporación insiste en que la realización de la talla es imprescindible y que se precisa tiempo para que se culmine todo el proceso. «La restauración hace falta porque ahora mismo la imagen es inestable y en lo que estamos es en los trámites para su recuperación. Este sería el segundo paso previsto en el inicio de este camino. El primero fue la inclusión de Nuestro Padre Jesús del Nazareno de la Obediencia en el título de la archicofradía».

José Luis Piulestán destaca las etapas que hay que superar antes de que la imagen esté ya terminada. «Hay que presentarlo todo a los hermanos. Si se aprueba la intervención hay que presentarla al secretariado y que el diocesano dé el visto bueno o no. Hay que aportar el coste, la financiación, la titularidad de la imagen... y cumplir unos requisitos que eso conlleva un tiempo en hacerlo no se puede de un día para otro».

De momento espera que el próximo jueves los hermanos respondan a la llamada y se pronuncien con respecto al futuro de la imagen. «Hay que llegar al quórum establecido y esperamos y confiamos en que cuantos más hermanos vayan pues mejor. Más respaldados vamos a estar».

Una semana llena de cabildos muy importantes

El jueves será la archicofradía de la Merced la que reúna a los hermanos pero la agenda cofrade de esta semana viene marcada por los cabildos que también se celebran el viernes. Por un lado están las elecciones de Ecce-Homo y Nazareno de Santa María y por otro el extraordinario que tiene previsto celebrar la hermandad de la Borriquita que en este caso quiere plantear los actos que va a celebrar con motivo de su 75 aniversario fundacional. Otro cabildo importante será el de Humildad y Paciencia que decide cuál será la sede provisional de sus Titulares el tiempo en que duren las obras en San Agustín. Mientras estas citas se van a celebrar con normalidad no va a suceder lo mismo con el otro cabildo electoral que estaba previsto el 29 de junio. La corporación del Santo Entierro no podrá decidir sobre su futuro responsable ya que el secretariado ha suspendido el proceso después de que el director espiritual de la corporación decidiera no aprobar ninguna de las dos candidaturas previstas ya que considera que solo debe concurrir una. En esta situación la hermandad va a seguir con el cabildo en suspenso hasta que la autoridad diocesana decida cuándo se puede volver a convocar un cabildo de elecciones.