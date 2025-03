En directo: Así ha sido el minuto a minuto del Viernes Santo en Cádiz

Tras el esplendoroso Jueves Santo y la salida del Perdón de madrugada, el Viernes tiñe de luto las calles de Cádiz . Las previsiones meteorológicas avanzaban otra gran jornada que vivirá el desfile procesional de cuatro hermandades además de la cofradía de Ecce Mater Tua .

Arrancó la tarde con el paso de La Sed (Siete Palabras) , que salió desde la parroquia de La Merced a las 17.40 horas. Poco más tarde, desde Santa María, la salida de Expiración a las seis de la tarde.

En Sagasta, desde la parroquia de San Lorenzo comenzaron a desfilar los penitentes de la cofradía del Descendimiento . Ya de noche, la hermandad de la Buena Muerte partió desde su templo de San Agustín, en la plaza del mismo nombre.

Ya de madrugada, Ecce Mater abrió las puertas de la iglesia de Santiago, con la firme esperanza de que el milagro de la resurrección salve al hombre de sus pecados y conceda la vida eterna.

