Jaime Calderón: «Es positivo que se planteen retos y metas en la Semana Santa de Cádiz»

Los hermanos de la Archicofradía del Ecce-Homo de Cádiz ya han dado el visto bueno a la última propuesta planteada por la Junta de Gobierno de esta corporación y referida a la conservación del patrimonio. El palio de María Santísima de las Angustias será restaurado una vez que, presentado el plan de actuación, el cabildo de hermanos así lo ha aprobado. Se trata de un paso más, un nuevo avance, en esta labor de mantener y cuidar de los bienes que tiene esta cofradía. Porque ese es uno de los objetivos principales de los responsables del Ecce-Homo.

Jaime Calderón Rovira, como hermano mayor desde hace ya dos años, lidera ese arduo trabajo de velar por el patrimonio humano y material de esta corporación del Martes Santo. «Uno de los puntos fuertes de nuestro programa de gobierno es el cuidado del patrimonio a través de la restauración y la conservación, así como completar los elementos que faltan. Y con respecto al palio teníamos claro que había que prestarle la atención debida porque es antiguo, concretamente de hace 72 años y realizado por las Madres Filipenses en Sevilla«, explica Jaime.

El máximo responsable de la hermandad asegura que «dentro de estas actuaciones que planteamos siempre tenemos en cuenta traer expertos en la materia y por ello contamos con Jesús Manuel Lozano, conservador de los textiles de la hermandad de la Estrella de Sevilla, para que diagnosticara la pieza y viera las posibilidades de conservación. El palio está en muy buenas condiciones, los bordados y la malla, a excepción de alguna rotura lógica tras tanto tiempo, y solo necesita una limpieza y reparaciones puntuales. Pensamos que es más inteligente restaurar ahora ya se trata de una actuación superficial y no esperar a cuando el calado de la intervención sea mayor. Porque nuestra idea es implementar medidas de mantenimiento en todo el patrimonio de la cofradía y en este caso el patrimonio textil como ya sabemos, si no tiene un cuidado constante, se deteriora gravemente«.

El plazo de ejecución de estos trabajos será de unos meses ya que estarán finalizados para la próxima Cuaresma de 2025. «Lo interesante de este estudio es que nos ha permitido constatar la originalidad de un palio que mezcla bordados en plata sobre malla de oro, combinación que será plenamente visible con la restauración, y que tanto en las bambalinas como en el techo hay diferentes tipos de puntadas que confiere una gran riqueza de técnicas al conjunto. Nos ha sorprendido la variedad de puntos de bordado -setillo, ladrillo, media honda, puntilla y mucha presencia de hojilla- y cuando se han realizado catas para ver la repercusión de la limpieza sobre la pieza hemos comprobado que el efecto puede ser muy atractivo y sorprendente«.

El manto del Señor

En paralelo con esta intervención en el palio y en cuanto al patrimonio textil, la corporación no olvida su gran anhelo desde hace algún tiempo, restaurar el manto de salida procesional del Señor del Ecce-Homo, el conocido como manto de Yraola, una pieza única y excepcional de más de un siglo de historia y tres metros de largo. «Llevamos tiempo detrás de ello y seguimos en busca de financiación porque es algo complejo. Hay gente implicada en esta labor y desde luego no es un tema al que se haya dado carpetazo sino que se está trabajando discretamente para poder llevar a término este proyecto tan anhelado por la archicofradía», apunta Jaime.

No obstante, el hermano mayor de la cofradía del Ecce-Homo de Cádiz explica que «en dos años de trabajo nuestra junta se ha embarcado en proyectos que llevaban mucho tiempo aguardando a que se ejecutaran y como tenemos líneas de actuación claras vamos cumpliendo objetivos. Me siento muy satisfecho con el trabajo de la junta y con el ritmo de actuación que estamos llevando a cabo. Me gustaría hacer más, claro, pero también hay cosas que necesitan su tiempo«.

Al margen del patrimonio material, otra cuestión en la que se ha centrado este equipo de trabajo ha sido el humano, incrementando el número de hermanos gracias a una labor que ya se había empezado a mover en la anterior etapa. «La edad media de los hermanos se ha equilibrado. Ahora tenemos más gente de mediana edad que se implican y tienen mayor fuerza en la vida diaria de la hermandad. También ha subido considerablemente el número de hermanos en el cortejo del Martes Santo. Se ha pasado de los 95 del año 2021 a los 180 que hemos llevado en esta última Semana Santa de 2024 y teniendo en cuenta que no se pudo satisfacer todas las peticiones que quedaron en lista de espera para el año que viene. Ciertamente, nos vimos sobrepasados por la demanda que ha duplicado el cortejo. De hecho, estamos trabajando para confeccionar más túnicas y probablemente aumentaremos el número de hermanos para el año que viene«.

Otro aspecto por el que destaca actualmente la archicofradía es la liturgia. «Heredamos varios años de cuidado en los cultos internos y seguimos perfilando lo relativo a los protocolos de la archicofradía. Nuestra hermandad tiene muchas particularidades y, para conservarlas, recopilamos todos estos protocolos y los añadimos a las nuevas reglas. Además, contamos con la presencia importante de la música en lo cultos y gracias a que tenemos muchos músicos que forman parte de la hermandad, es un aspecto que se cuida y enriquece a la vida espiritual de la archicofradía. La clave es cuidar el detalle, ser coherentes con nuestra tradición y sello estético presente en el patrimonio heredado. Si alguien quiere saber cuál es la línea de la cofradía solo tiene que mirar a los Titulares que tenemos, los altares donde reciben culto; en el caso de la música procesional el criterio para la selección de las marchas es la línea que marca la marcha Ecce-Homo de Escobar...«, explica Jaime Calderón.

Renovación de capataces

Precisamente en definir ese estilo, o la línea de la archicofradía, también están los capataces de los pasos que marcan la pauta en las salidas procesionales siguiendo las indicaciones de las juntas de gobierno. En este caso Ecce-Homo ratificaba a Manuel Ruiz Gené y José Julio Reyeros. Jaime tiene claro que «el estilo de carga de la hermandad es sobrio, elegante, gaditano y de frente. En esas premisas nos movemos. El Señor de Ecce-Homo y Angustias deben recibir en la calle la solemnidad que reciben dentro de San Pablo y es lo que cuidamos y potenciamos. Nosotros tenemos claro cómo queremos que vayan nuestros pasos y los capataces han sabido entender la idiosincrasia de la cofradía. El Señor, pese a que desde algunos sectores se cargan las tintas contra la afición de Ruiz Gené por otros estilos de carga, no puede ir ni más gaditano ni más elegante y Julio lleva a la Virgen maravillosamente bien. Además, es la Virgen con la que empezó en el mundo de la carga y entonces eso es algo que le hace implicarse de una forma muy especial. Estamos muy contentos y somos conscientes de que ellos también lo están. Es una tranquilidad saber que ambos martillos están en las manos que están porque son garantía«.

Al frente de ambos pasos estarán de nuevo estos dos experimentados capataces en una Semana Santa de 2025 que llega con el cambio al final de Carrera Oficial, entre otras novedades. «La Semana Santa de Cádiz está ahora mismo evolucionando. Necesitaremos tiempo y algo de perspectiva para valorar el efecto de los cambios sobre las cofradías y los cortejos en la calle. En líneas generales es positivo que se planteen retos, metas y se pongan los medios para alcanzarlos«, concreta Jaime Calderón. Será este próximo año cuando la archicofradía con sede en la iglesia de San Pablo estrene la siguiente fase del dorado del paso de Cristo, (quedaría la trasera y los respiraderos) y la limpieza y restauración del palio de la Virgen. Pero además se celebra el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Función y la corporación vivirá esta efeméride con actos y cultos especiales. Incluso de cara a 2026 ya se trabaja en un proyecto ilusionante que hará público la hermandad más adelante.