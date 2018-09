CULTURA Claudia Cardinale regresa a Almería para recoger el premio del festival western La actriz fue protagonista de ‘Hasta que llegó su hora’ de Sergio Leone, que cumple medio siglo desde su rodaje en Tabernas

R. P.

El festival de cine western de Tabernas ha anunciado que entregará su máximo galardón a Claudia Cardinale, coincidiendo además con los cincuenta años del rodaje de ‘Hasta que llegó su hora’, obra maestra de Sergio Leone. El próximo 11 de octubre será cuando la actriz italiana recoja este premio.

Cardinale se ha mostrado contenta de volver a Almería y «conectar con los paisajes del Desierto, que evocan una música muy especial». La actriz está considerada una de las grandes del cine europeo, participando en títulos como ‘El gatopardo’ o ‘Las petroleras’. Debutó con Omar Sharif, encarnando posteriormente papeles de mujer sensual y con carácter, lo que le hizo ganar renombre en Hollywood.

El 2014, Cardinale rodó en Tabernas el largometraje búlgaro ‘Twice upon a time in the west’, dónde se interpretó a sí misma recordando las primeras películas que llevó a cabo en Almería. A sus ochenta años, la actriz manifiesta sentir «un orgullo enorme» por el Premio Tabernas de Cine de Almería Western Film Festival que se celebrará del 9 al 13 de octubre. En anteriores ediciones, el galardón se ha concedido a George Martín, Terence Hill, Sancho Gracia, Enzo G. Castellari, Mónica Randal y Sara Montiel.