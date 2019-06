EDUCACIÓN «No hay emociones buenas y malas. Nuestros niños y adolescentes necesitan vivirlas todas» Mar Romera, docente y presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, ofreció una ponencia emocionante en el CBS, The British School of Seville

ABC Educa Sevilla Actualizado: 03/06/2019 09:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado viernes 24 de mayo, CBS, The British School of Seville celebró su IV Conferencia Educativa CBS, en esta ocasión, sobre Educación Emocional. Para ello, contó con la presencia de Mar Romera, docente y presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, que ofreció una ponencia emocionante y que giró en torno a los retos que se plantean hoy por hoy a los alumnos, y los grandes obstáculos que, en ocasiones, encuentran por la forma de gestionar las capacidades y emociones tanto en la escuela como en casa.

El alcalde de Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano, inauguró la conferencia, reafirmando su apoyo con el centro educativo en todas sus iniciativas con la intención de fomentar el conocimiento entre todos los educadores, ya sea profesionales de la educación, como familias. A continuación, el director Agustín Aycart, dio comienzo a la conferencia compartiendo una pregunta: «¿Cuáles deben ser los retos a corto y medio plazo para los colegios?».

«Desde la dirección del CBS este reto es claro»; respondió, «tenemos que conseguir que todos (familias, profesores y alumnos) dejemos de ver el logro académico como objetivo único. Cuando aprendes a disfrutar del esfuerzo y el logro pasa a un lugar secundario, es cuando los logros son mayores».

A continuación, el director explicó con todo lujo de detalles y desde su experiencia diaria en el CBS, cómo hay una gran diferencia entre las emociones y los sentimientos y la gran importancia que tiene saber diferenciarlos claramente. Agustín Aycart agregó: «El CBS es un Colegio en el que prestamos especial atención a aspectos tan importantes como el desarrollo emocional, que complementa y potencia el resto de aspectos que son igualmente deseables en los niños. Por lo anterior, insistimos en la necesidad de que los profesores conozcan a los niños antes de evaluarlos o sancionarlos. Porque esta es la única manera de poder proponer medidas para ayudarlos».

Muchas de las cuestiones que ha tratado Mar durante su ponencia «Educar con 3 Cs: capacidades, competencias y corazón» dejan en entredicho la labor sobreprotectora que observamos en la actualidad, así como la falta de educación basada en competencias reales que seguimos encontrando en muchas escuelas españolas. Esto sucede, según Mar Romera, porque «mandamos mensajes contradictorios» y nos encontramos con que «saber lo que tengo que hacer, incluso estar motivado y querer hacerlo, no garantiza que pueda hacerlo».

Mar subrayó que «tus hijos sistemáticamente te están mirando a ti y no aprenden nada de lo que tú les dices, te aprenden sistemáticamente a ti. Se convierten en el reflejo más perfecto de lo que eres». «Gracias a la neurociencia sabemos que no hay emociones buenas ni malas, lo más que podemos decir es que hay emociones agradables y desagradables. Las emociones no son cultura, son química», recordó. Y habló de 10 emociones básicas: «desagradables serían el miedo, la rabia, la culpa, la tristeza y el asco. Nuestros niños y adolescentes necesitan vivirlas todas. Como emoción neutra está la sorpresa. Y en las emociones agradables tenemos la alegría, de la que tanto se habla, pero hay más: la curiosidad, la seguridad y la admiración».

¿Y cuáles son las emociones más importantes para educar? Mar las resume con la palabra CASA: «Curiosidad, Admiración, Seguridad y solo una pizquita de Alegría. No puede ser absolutamente todo desde la alegría porque eso nos llevaría a la falsa felicidad», contó. «Hasta la II Guerra Mundial al mundo se le controló con el miedo y la culpa. A día de hoy se nos controla precisamente con la alegría y la felicidad».

Mar contó una hermosa analogía: «Los hijos son como cometas: te pasas la vida haciéndolas volar, corres tras ellas hasta quedarte sin aliento, caen al suelo, chocan con los tejados y se rompen, tú las remiendas y consuelas, las ajustas, les enseñas, observas cómo el viento las mece, pero aseguras que un día podrán volar. Finalmente vuelan, necesitan más hilo y sueltas ysabes que pronto se desprenderán de la cuerda y se elevarán por los aires. Entonces te darás cuenta de que has hecho bien tu trabajo».