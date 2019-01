EDUCACIÓN Estudiar en el extranjero, una experiencia personal El CDM organiza un ciclo de conferencias en las que antiguos alumnos comparten su experiencia académica en las más prestigiosas universidades británicas

ABC Educa

Sevilla Actualizado: 18/01/2019 09:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Para ser plenamente feliz estudiando en el extranjero hay que querer serlo». Con estas sencillas y sabias palabras comenzó Rubén la charla a la que asistieron los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del Centro Docente María (CDM) el pasado 17 de diciembre. Se inauguraba así un ciclo de dos intervenciones (Francisco Rodríguez, estudiante de Astrofísica en la universidad de Edimburgo y Rubén Ruiz-Mateos, 2º año de ingeniería biomédica en el Imperial College of London) en las que antiguos alumnos volvían a su colegio de toda la vida para abrirles la perspectiva del futuro académico a los que afrontan los cursos de Bachillerato.

Rubén, extraordinario alumno y persona que dejó una huella imborrable entre sus compañeros y profesores, concluyó sus estudios de Bachillerato en el CDM hace dos cursos y fue seleccionado por la prestigiosa universidad londinense para continuar su formación en la capital de Gran Bretaña. Destacó, en primer lugar, la enorme importancia de la motivación personal a la hora de afrontar esta etapa decisiva de su formación integral: el aprendizaje lingüístico, cultural, emocional y académico tiene unas ventajas indudables pero solo el deseo de completarse en todas las facetas del ser humano puede ayudar a superar los momentos difíciles, de exigencia individual, disciplina y resolución de problemas cotidianos por el simple hecho de vivir en un ámbito diferente al hasta ahora conocido.

El proceso a seguir para estudiar en el extranjero está al alcance de cualquier persona que tenga interés -explicó-. «La solicitud no es complicada; la selección, sí». En el caso del Reino Unido, debe realizarse a través del UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service) y Rubén recomendó «tener mucha paciencia», porque el procedimiento era lento y exigente. Tener una opción prevista en caso de no concretarse nuestra primera solicitud es muy recomendable.

La organización básica de las carreras en el Reino Unido responde al siguiente patrón:

1º de carrera: Proceso de igualación para estudiantes de distintos sistemas.

2º de carrera: Expansión generalizada de las materias del año anterior.

3º de carrera: Especialización (fin de carrera para científicos y ciencias sociales y políticas en general).

4º de carrera: Expansión especializada (fin de carrera para ingenierías)

5º y 6º de carrera: solamente para estudiantes de medicina.

A continuación la charla se centró en describir la bioingeniería como la aplicación de soluciones propias de la ingeniería a problemas biológicos, en especial de la medicina. El ejemplo más llamativo fue el desarrollo de técnicas capaces de frenar las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Finalmente destacó la posibilidad de solicitar puestos de interno o de investigación durante el verano (Interships y UROPs, respectivamente, en inglés). Se solicitan por correo electrónico a las diferentes facultades o empresas y normalmente requieren información relevante del solicitante, principalmente el CV.

La conferencia concluyó con un interesante coloquio y con la satisfacción de comprobar que el ejemplo de Rubén Ruiz-Mateos era el mejor modelo de formación integral con vocación internacional del CDM.