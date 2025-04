CBS, Colegio Británico de Sevilla, Premio Andalucía Excelente 2020 en la categoría de Proyecto Educativo

El pasado 9 de abril, en una acogedora ceremonia en el Hotel Alfonso XIII en Sevilla, se celebró la VII Gala de los Premios Andalucía Excelente . Estos premios ponen en valor todos los años el buen hacer de empresas y profesionales de los más variados sectores con el objetivo de reconocer la labor de los emprendedores de nuestra tierra: científicos, artistas, deportistas, empresas, etc., que trabajan discretamente día a día, entre bambalinas, desde el pequeño espacio que han conquistado, para mejorar la sociedad y devolverles con un humilde reconocimiento y gratitud, la ilusión que nos dan para que podamos ver el futuro con esperanza.

En la categoría de Proyecto Educativo, el premio fue para CBS, Colegio Británico de Sevilla . A la recogida del premio acudió su director Agustín Aycart Marsá , acompañado de Raquel Díaz , administradora del Entorno CBS y de su hija, Raquel Aycart , alumna de Year 13, la cual realizó un discurso.

«Si un niño tiene ganas de aprender, aprenderá mucho más que si tratamos de enseñarle»

Ubicado en un pinar centenario en la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación, Sevilla, el CBS, The British School of Seville – Colegio Británico de Sevilla es un centro de referencia, privado, internacional, aconfesional y mixto . Se trata de un colegio británico en territorio español. El centro se concibió desde sus inicios, en el año 2009, como un proyecto de futuro con una clara diferenciación con respecto a lo establecido en la línea educativa.

Su oferta educativa va desde educación infantil: CBS Pre-School y Early Years Foundation Stage, hasta Bachillerato, pasando por la educación primaria y secundaria y cuenta con la autorización del British Council y de la Junta de Andalucía. El alumnado que estudia en este centro obtiene una doble titulación: la española y la británica , para poder continuar sus estudios universitarios tanto en España como en el extranjero.

El objetivo fundamental del CBS es que sus alumnos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro. «Enjoy learning today to be happy tomorrow». Se trata de la felicidad que hace que una vida cobre verdadero sentido. Ayudan a los alumnos a mantener sus valores firmes. Tales como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la determinación. Para alcanzar la formación integral del niño a través de la excelencia educativa, el centro propone cómo desarrollar cinco áreas básicas;

1. Académica , centrados en la actitud positiva esencial para trabajar contenidos y desarrollar habilidades.

2. Emocional y social , mejorando las relaciones afectivas e interpersonales sin descuidar el ámbito intrapersonal.

3. Creatividad , y fomento del pensamiento crítico.

4. Salud , apoyándose en cuatro pilares, descanso, actividad física, higiene y alimentación.

5. Madurez , trabajando en habilidades fundamentales para la vida.

CBS ha seguido una metodología innovadora, independientemente del número de estudiantes que acojan las clases, siempre mantiene su política de proporcionar una educación cuidada y exclusiva, aportando en todo momento y de forma personalizada aquello que el alumno necesite.

Su metodología está basada en la experimentación e interacción a través del juego. La idea es que los niños no sólo aprendan, sino que adquieran el deseo de aprender , «y esto solo se consigue con clases amenas y divertidas proponiendo juegos, buscando la interacción del alumno y la experimentación de este, con su participación».

Su sistema curricular flexible y su profesorado, motivado, altamente cualificado, nativo y con experiencia demostrada, también contribuyen definitivamente a alcanzar el objetivo.

El centro promueve la participación proactiva de los padres a través de un proyecto educativo de puertas abiertas, para que formen parte de las actividades del colegio, creando una complicidad que va más allá del hogar. La relación entre los alumnos, sus familias y los que trabajan en el CBS tiene que ser una relación basada en la confianza.

Alimentación saludable

En el CBS tienen cocina propia la cual cuenta con el certificado de calidad de seguridad alimentaria ISO 22000. La dieta en el comedor se cuida al extremo para que sea equilibrada nutricionalmente, muy variada e innovadora, y adaptada a los niños con necesidad de dietas especiales.

Cuentan además con un procedimiento propio en la política de alimentación del colegio el cual se basa en cinco distintivos ostentan desde el centro, por ello la política de alimentación del CBS es:

- Saludable, ya que cuentan con alimentos sin aditivos innecesarios, evitando productos ultra procesados, así como el exceso de azúcar y sal.

- Funcional, porque aseguran funciones tales como un mejor desarrollo de la memoria o la capacidad de atención, siguiendo las dietas propuestas desde el centro.

- Exquisita, teniendo en cuenta que todas las recetas incluidas en el menú han sido debidamente probadas y elaboradas de acuerdo con la receta probada.

- Perdurable, ya que no se quedan en el ámbito escolar, sino que enseñan a los niños y a sus familias la forma de continuar con estos hábitos de alimentación.

- Sostenible desde el punto de vista medioambiental, evitando excesos de residuos, y utilizando productos de temporada y cercanía.

Este colegio ofrece, además, un servicio de fruta para los estudiantes durante el recreo y cuenta con la App del Comedor CBS, que ofrece información detallada sobre el menú diario en el colegio, así como recomendaciones para los desayunos, meriendas y cenas, incluyendo la lista de la compra y algunas recetas, con el objetivo de alcanzar un adecuado equilibrio nutricional al finalizar el día.

Reconocimientos recibidos por los alumnos

En los últimos años, ya son doce los reconocimientos recibidos por los alumnos del CBS, premios que por parte de Cambridge se entregan a la excelencia académica. Cada año, Cambridge entregan los diplomas de Cambridge Outstanding Learner Awards , los premios a la excelencia que otorga de forma anual a todos aquellos estudiantes que obtienen la mejor calificación en el mundo, la mejor calificación en España y calificaciones sobresalientes en determinadas asignaturas a nivel de IGCSE, AS y AL. El CBS, The British School of Seville ya puede presumir de haber logrado que una de sus alumnas sea admitida en la prestigiosa Universidad de Cambridge , considerada una de las tres mejores universidades del mundo. Se trata de la primera sevillana que lo ha conseguido. Carmen Barroso Carmona ya está cursando la carrera de Ciencias Naturales.

El CBS, después de pasar rigurosas auditorías de verificación y control, ha obtenido recientemente las Certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005 y el certificado de “Control de riesgos biológicos” otorgadas por OCA CERT y acreditada por ENAC.

Los idiomas son una parte fundamental de la enseñanza que se imparte en el CBS. La mayoría de las clases se imparten en inglés , aunque el centro pone un fuerte énfasis en la lengua y cultura española. Además del inglés y del español como primeras lenguas, también se imparte alemán como segunda.

Además, son parte esencial del centro las tecnologías más innovadoras. Todas las aulas están dotadas de pizarras digitales interactivas con conexión a internet. Todos los alumnos, unos 300, tienen ordenador portátil personal.

Sus instalaciones cuentan con dos bibliotecas, tres laboratorios, una piscina, un gimnasio, una pista de tenis, de voleibol, canchas de baloncesto y fútbol, etc. Su fantástico entorno facilita la práctica de numerosos deportes al aire libre. Además, su ubicación, en una zona verde privilegiada, permite que los alumnos tengan un contacto diario con la naturaleza.

El centro cuenta con un departamento Psicopedagógico y de Apoyo Académico, otro de Expedientes y Convalidaciones, un departamento de Docencia y otro de Alimentación y Nutrición, que no hacen sino mejorar la formación de sus alumnos y ofrecerles una enseñanza y una experiencia de calidad.

El CBS, the British School of Seville forma parte de “Entorno CBS – CBS Altogether”, a los que se le unen, El Centro de Educación Infantil CBS Pre-School, las Academias de idiomas CBS Language Academy y el Campamento de verano, CBS Summer Camp.