EDUCACIÓN CEU Andalucía aumenta su oferta formativa Apuesta por la Formación Profesional y el desarrollo empresarial y tecnológico en todos sus niveles educativos

ABC Educa Sevilla Actualizado: 24/07/2019 08:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

CEU Andalucía -a través de sus centros en Sevilla capital y en el Aljarafe- desarrolla una atractiva oferta formativa en todos los niveles educativos y en diversas áreas como Educación, Derecho, Empresa, Deporte, Salud y Tech. Este curso 2018/19 se han graduado -en sus estudios de grado universitario, máster universitario y formación profesional- un total de 571 alumnos. Desde el colegio hasta los estudios de grado universitario -como centro adscrito a la Universidad de Sevilla-, Formación Profesional, posgrado y programas executive, además de idiomas, oposiciones y una completa oferta cultural en la Vniversitas Senioribus, CEU Andalucía desarrolla un plan de formación integral, global y en valores que destaca en su creciente apuesta por la innovación, el desarrollo inteligente y el emprendimiento.

A través los planes de estudio que ofrece el Campus CEU-CITEA -en modalidad presencial, a distancia y dual- el alumno recibe un programa académico de excelencia en un entorno innovador e internacional; una formación comprometida con la sociedad para responder con éxito al mercado laboral.

Novedades del curso 2019/20

Entre las principales novedades de su oferta educativa para el curso 2019/20 destaca la posibilidad de cursar diversos itinerarios y modalidades de estudio –presencial, semipresencial, a distancia y FP Dual- sumando la formación universitaria con los ciclos superiores y el posgrado, además de una consolidada línea executive. En Educación, los alumnos pueden cursar los Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, o combinarlos con el Ciclo Superior en Integración Social. Una vez que han finalizado sus estudios de grado, pueden realizar el Máster en Atención Temprana y el Máster Universitario en Formación del Profesorado (MAES), junto a la preparación de Oposiciones.

En Derecho, CEU Andalucía permite especializarse en el Grado en Derecho y el Ciclo Superior en Administración y Finanzas, o bien, una vez finalizado el grado, realizar el Máster en Derecho Deportivo o cursar un MBA &Employment Program, entre otros. El área de Deporte, además del MAES, oferta estudios de posgrado para sus egresados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de los másteres en Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico-Deportiva, Actividad Física, Salud y Patologías y Fisioterapia Deportiva Avanzada. Ofrece también varios ciclos superiores como Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Acondicionamiento Físico, que este curso han contado con una alta demanda de alumnado.

Desde su área de Empresa CEU Andalucía trabaja para ofrecer las máximas cotas de empleabilidad de sus alumnos. Desde las primeras etapas en el Colegio, ya se trabaja para que desarrollen sus capacidades, habilidades y competencias a través de iniciativas como el Programa Little Business School. En Formación Profesional, los alumnos pueden realizar los Ciclos Superiores en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Comercio Internacional, Administración y Finanzas Asistencia a la Dirección y Marketing y Publicidad. Y, asimismo, cursar posgrados como el Programa de Transformación Directiva o el Master in Business Administration and Employment Programme (MBA & EP); además del Máster en Coaching, el Experto en Ceremonial y Protocolo, el Programa Básico en Marketing Digital o el Programa Básico Financiero.

En Salud, una vez terminados los Ciclos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, se puede optar por una formación especializada en Medicina Genómica y Antienvejecimiento o el Programa de Alta Dirección y Emprendimiento en Oficina de Farmacia. Asimismo, en el área de Tech, los titulados en los Ciclos Superiores en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Administración de Sistemas Informáticos en Red pueden recibir preparación específica de iniciación al Big Data y Bussiness Analytics.

Grupos reducidos, encuentros con expertos, idiomas, investigación, voluntariado y programa Excellence de fomento del talento completan una atractiva oferta, con el objetivo que el alumno desarrolle todo su potencial. Como destaca el Director de Desarrollo de Mercado de CEU Andalucía, Jaime Javier Domingo «creemos en la persona y acompañamos su talento. Somos conscientes de las necesidades del alumno, por eso lo preparamos para un futuro laboral cada vez más exigente». Y todo ello –explica Jaime Javier Domingo- en el marco estratégico del Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Empresarial (CEU-CITEA). «CEU-CITEA engloba toda la estrategia de CEU en Andalucía. Dirige nuestro trabajo hacia el alumno, logrando que ésta sea una persona con capacidad de emprendimiento y de encaje laboral».